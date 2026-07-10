ノルウェーvsイングランドの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

FIFAワールドカップ2026の準々決勝でノルウェー代表とイングランド代表が激突。絶対エースのハーランド擁して快進撃を続けるノルウェーと、ケインを中心とした攻撃陣が好調の優勝候補の一角イングランドがによる注目の一戦だ。

本記事では、この一戦を前にノルウェーvsイングランドの通算対戦成績を紹介する。

ノルウェーvsイングランドの通算対戦成績は？

ノルウェー代表とイングランド代表は、これまでに12度対戦。ノルウェーの2勝、イングランドの7勝、3引き分けと、イングランドが大きく勝ち越しており、現在2連勝中だ。ワールドカップでの対戦成績はないものの、1982年大会、1994年大会の欧州予選で4度対戦しておりノルウェーの2勝、イングランドの1勝、1引き分けと、ノルウェーに分がある。

■ノルウェーvsイングランド｜通算対戦成績

試合数 ノルウェー勝利 引き分け イングランド勝利 12 2 3 7

■ノルウェーvsイングランド｜過去対戦結果一覧

開催日 大会 結果 1937年5月14日 国際親善試合 ノルウェー 0-6 イングランド 1938年11月9日 国際親善試合 イングランド 4-0 ノルウェー 1949年5月18日 国際親善試合 ノルウェー 1-4 イングランド 1966年6月29日 国際親善試合 ノルウェー 1-6 イングランド 1980年9月10日 W杯欧州予選 イングランド 4-0 ノルウェー 1981年9月9日 W杯欧州予選 ノルウェー 2-1 イングランド 1992年10月14日 W杯欧州予選 イングランド 1-1 ノルウェー 1993年6月2日 W杯欧州予選 ノルウェー 2-0 イングランド 1994年5月22日 国際親善試合 イングランド 0-0 ノルウェー 1995年10月11日 国際親善試合 ノルウェー 0-0 イングランド 2012年5月26日 国際親善試合 ノルウェー 0-1 イングランド 2014年9月3日 国際親善試合 イングランド 1-0 ノルウェー

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ノルウェーvsイングランドの日程は？

FIFAワールドカップ2026準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月12日(日)6:00にキックオフが予定されている。

会場はアメリカのフロリダ州にある「マイアミ・スタジアム」だ。

ラウンド 試合 日時 会場 準々決勝 ノルウェーvsイングランド 2026年7月12日(日)6:00 マイアミ・スタジアム

※日本時間表記

ノルウェーvsイングランドの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、地上波『NHK総合』、BS『NHK BSプレミアム4K』で生中継される。

また、インターネットでは『DAZN』が同日6:00からライブ配信を実施する。『NHK ONE』でも『NHK総合』と同時中継予定だ。

チャンネル 形態 中継開始 DAZN ネット 午前6:00 NHK総合 地上波 午前5:45 NHK BSP4K BS 午前5:45

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