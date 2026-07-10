Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
norway englandGetty Images
【7月12日6時キックオフ】ノルウェーvsイングランドはDAZNでライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

ノルウェーvsイングランドの通算対戦成績は？過去の勝敗・試合結果まとめ

ワールドカップ
ノルウェー 対 イングランド
ノルウェー
イングランド

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026準々決勝で対戦するノルウェー代表とイングランド代表の通算対戦成績は？過去の直接対決・ワールドカップ対戦歴・最新結果を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

FIFAワールドカップ2026の準々決勝でノルウェー代表とイングランド代表が激突。絶対エースのハーランド擁して快進撃を続けるノルウェーと、ケインを中心とした攻撃陣が好調の優勝候補の一角イングランドがによる注目の一戦だ。

ノルウェーvsイングランドはDAZNでもライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ視聴

本記事では、この一戦を前にノルウェーvsイングランドの通算対戦成績を紹介する。

ノルウェーvsイングランドの通算対戦成績は？

ノルウェー代表とイングランド代表は、これまでに12度対戦。ノルウェーの2勝、イングランドの7勝、3引き分けと、イングランドが大きく勝ち越しており、現在2連勝中だ。ワールドカップでの対戦成績はないものの、1982年大会、1994年大会の欧州予選で4度対戦しておりノルウェーの2勝、イングランドの1勝、1引き分けと、ノルウェーに分がある。

■ノルウェーvsイングランド｜通算対戦成績

試合数ノルウェー勝利引き分けイングランド勝利
12237

■ノルウェーvsイングランド｜過去対戦結果一覧

```html
開催日大会結果
1937年5月14日国際親善試合ノルウェー 0-6 イングランド
1938年11月9日国際親善試合イングランド 4-0 ノルウェー
1949年5月18日国際親善試合ノルウェー 1-4 イングランド
1966年6月29日国際親善試合ノルウェー 1-6 イングランド
1980年9月10日W杯欧州予選イングランド 4-0 ノルウェー
1981年9月9日W杯欧州予選ノルウェー 2-1 イングランド
1992年10月14日W杯欧州予選イングランド 1-1 ノルウェー
1993年6月2日W杯欧州予選ノルウェー 2-0 イングランド
1994年5月22日国際親善試合イングランド 0-0 ノルウェー
1995年10月11日国際親善試合ノルウェー 0-0 イングランド
2012年5月26日国際親善試合ノルウェー 0-1 イングランド
2014年9月3日国際親善試合イングランド 1-0 ノルウェー

ノルウェーvsイングランドはDAZNでもライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ視聴

ノルウェーvsイングランドの日程は？

FIFAワールドカップ2026準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、日本時間2026年7月12日(日)6:00にキックオフが予定されている。

会場はアメリカのフロリダ州にある「マイアミ・スタジアム」だ。

ラウンド試合日時会場
準々決勝ノルウェーvsイングランド2026年7月12日(日)6:00マイアミ・スタジアム

※日本時間表記

ノルウェーvsイングランドはDAZNでもライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ視聴

ノルウェーvsイングランドの放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026準々決勝のノルウェー代表vsイングランド代表は、地上波『NHK総合』、BS『NHK BSプレミアム4K』で生中継される。

また、インターネットでは『DAZN』が同日6:00からライブ配信を実施する。『NHK ONE』でも『NHK総合』と同時中継予定だ。

チャンネル形態中継開始
DAZNネット午前6:00
NHK総合地上波午前5:45
NHK BSP4KBS午前5:45

ノルウェーvsイングランドはDAZNでもライブ配信！お得な視聴割引は7/20まで今すぐ視聴

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー