サッカー日本代表の合宿地・キャンプ地はどこ？W杯の最新情報まとめ

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が間もなく開幕する。8大会連続8度目の出場を決めた日本代表は本大会に向けた準備、大会期間中にどこに拠点を置くのだろうか。

本記事では、日本代表のワールドカップ合宿地・キャンプ地を紹介する。

日本代表の事前合宿地はどこ？

©UANL TIGRES

FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表は、6月2日に出国し、事前合宿地のメキシコのモンテレイで本大会に向けて準備を進める。

日本代表が事前合宿を行うのはモンテレイにある「ティグレス・トレーニングセンター（Tigres Training Center）」。メキシコの名門クラブUANLティグレスの施設で、2面の天然芝グランドをはじめとした充実した施設を有している。

日本代表はモンテレイでの事前合宿で、主に北中米特有の気候や時差への適応を行う予定。また、グループステージのグループF第2節チュニジア代表戦の会場である「エスタディオ・モンテレイ」の近郊であることから、この事前合宿がプラスに働くことが期待される。

日本代表のベースキャンプ地は？

©Nashville SC

日本代表はFIFAワールドカップ2026期間中、アメリカのテネシー州ナッシュビルに拠点を置く。

キャンプ地はメジャーリーグ・サッカー（MLS）に所属するナッシュビルSCの「ナッシュビルSC トレーニングセンター（Nashville SC’s Training Center）」。2023年に新設された同センターは、12エーカーの敷地に延べ床面積60,000平方フィート（約5,600平方メートル）を誇る。サッカー場3面に加え、シアター形式の映像・ビデオ分析室、複数の有酸素運動およびウェイトトレーニングエリア、選手の回復を助ける低温療法チャンバー、そして医療施設を備えている。

日本代表はモンテレイでの事前合宿地から移動し、ナッシュビルでトレーニングを行い、グループF初戦オランダ戦に向けた準備を進める。

日本代表のW杯試合日程は？

8大会連続8度目のワールドカップに出場する日本代表は、グループステージでグループFに入り、初戦でオランダ代表、続く第2節でチュニジア代表、そしてグループステージ最終節でスウェーデン代表と対戦する。

試合日時 対戦カード 試合会場 放送・配信 6/15(月)

5:00 オランダvs日本 ダラス・スタジアム

（アメリカ） 【テレビ】NHK、BSP4K

【ネット】DAZN 6/21(日)

13:00 チュニジアvs日本 エスタディオ・モンテレイ

（メキシコ） 【テレビ】日本テレビ、NHK BS

【ネット】DAZN 6/26(金)

8:00 日本vsスウェーデン ダラス・スタジアム

（アメリカ） 【テレビ】NHK、BSP4K

【ネット】DAZN

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