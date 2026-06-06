サッカー日本代表のアウェイユニフォームが、2026年6月6日正午時点でアディダス公式オンライン通販や楽天市場で在庫が復活している。

サッカー日本代表 アウェイユニフォーム長袖が在庫復活

サッカー日本代表の2026年アウェイユニフォームの長袖レプリカモデルは、最近の爆発的な人気で、アディダス公式通販では全サイズが完売していたが、6月6日に長袖のレプリカモデルのみ、XS～3XLの在庫が復活しているようだ。

特に人気のM・L・XLサイズあたりはすぐに売り切れる可能性があるので、早めのチェックをおすすめしたい。

なお、オーセンティックモデルの長袖は、6月6日時点で全サイズ完売となっている。

モデル 種類 価格(税込) サイズ レプリカ 長袖 14,300円 XS・S・M・L・XL・2XL・3XL

長袖レプリカユニフォーム(アウェイ)の在庫が確認できたショップは？

アディダス公式オンライン通販と楽天市場で、サッカー日本代表アウェイユニフォーム・長袖レプリカの再販が行われている。

早期に希望サイズが無くなる可能性もあるので、購入ページから在庫をチェックしてみよう。

購入先 在庫状況(6/6 16時時点) 商品ページ アディダス公式オンラインショップ XS～3XL 長袖レプリカの購入ページ 楽天市場（アディダス公式） XS～3XL 長袖レプリカの購入ページ

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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