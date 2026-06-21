日本対チュニジア戦のTVer配信はある？日テレ以外のテレビ放送・ライブ配信予定

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表対チュニジア代表が、日本時間6月21日(日)13時にキックオフを迎える。

本記事では、日本対チュニジアのTVer配信予定・日テレ以外の視聴方法について紹介する。

日本対チュニジア戦のTVer配信はある？

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表対チュニジア代表は、日本時間6月21日(日)13時にキックオフを迎える。

試合は地上波の日本テレビ系列で生中継されるが、TVerでのライブ配信は予定されていない。そのため、スマートフォンやパソコンからTVerを利用して試合を視聴することはできない。

日本対チュニジア戦を日テレ以外で見るには？

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表対チュニジア代表は、日本時間6月21日(日)13時にキックオフを迎える。

地上波では日本テレビ系列が、10時25分から生中継を実施する。日テレ以外では『DAZN』と『NHK BS』で視聴可能だ。

NHK BSは12時から生中継を行い、森岡隆三氏と林陵平氏が解説、下境秀幸アナウンサーが実況を担当する。DAZNでは13時から無料ライブ配信を予定しており、内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説、桑原学氏が実況を務める。

DAZNは無料アカウントを作成してログインすれば、スマートフォンやパソコン、対応テレビなどから視聴可能。試合終了後の見逃し配信にも対応している。また、日本代表戦を含む大会全104試合をライブ配信し、DAZN独占ライブ配信を予定している試合もあるため、ワールドカップを幅広く楽しみたい人にもおすすめだ。

また、『NHK BSプレミアム4K』では同日21時から録画放送を予定している。

視聴方法 放送・配信開始 中継形態 実況・解説 DAZN 6月21日(日)13:00～ 無料ライブ配信

見逃し配信 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：桑原学 NHK BS 6月21日(日)12:00～ BS生中継 解説：森岡隆三、林陵平

実況：下境秀幸 NHK BSプレミアム4K 6月21日(日)21:00～ 録画放送 NHK BSと同様 日本テレビ系列 6月21日(日)10:25～ 地上波生中継 解説：本田圭佑

実況：山本紘之

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