日本対チュニジア戦のTVer配信はある？日テレ以外のテレビ放送・ライブ配信予定

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表対チュニジア代表が、日本時間6月21日(日)13時にキックオフを迎える。
本記事では、日本対チュニジアのTVer配信予定・日テレ以外の視聴方法について紹介する。
日本対チュニジア戦のTVer配信はある？
FIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表対チュニジア代表は、日本時間6月21日(日)13時にキックオフを迎える。
試合は地上波の日本テレビ系列で生中継されるが、TVerでのライブ配信は予定されていない。そのため、スマートフォンやパソコンからTVerを利用して試合を視聴することはできない。
日本対チュニジア戦を日テレ以外で見るには？
FIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表対チュニジア代表は、日本時間6月21日(日)13時にキックオフを迎える。
地上波では日本テレビ系列が、10時25分から生中継を実施する。日テレ以外では『DAZN』と『NHK BS』で視聴可能だ。
NHK BSは12時から生中継を行い、森岡隆三氏と林陵平氏が解説、下境秀幸アナウンサーが実況を担当する。DAZNでは13時から無料ライブ配信を予定しており、内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説、桑原学氏が実況を務める。
DAZNは無料アカウントを作成してログインすれば、スマートフォンやパソコン、対応テレビなどから視聴可能。試合終了後の見逃し配信にも対応している。また、日本代表戦を含む大会全104試合をライブ配信し、DAZN独占ライブ配信を予定している試合もあるため、ワールドカップを幅広く楽しみたい人にもおすすめだ。
また、『NHK BSプレミアム4K』では同日21時から録画放送を予定している。
|視聴方法
|放送・配信開始
|中継形態
|実況・解説
|DAZN
|6月21日(日)13:00～
|無料ライブ配信
見逃し配信
|解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：桑原学
|NHK BS
|6月21日(日)12:00～
|BS生中継
|解説：森岡隆三、林陵平
実況：下境秀幸
|NHK BSプレミアム4K
|6月21日(日)21:00～
|録画放送
|NHK BSと同様
|日本テレビ系列
|6月21日(日)10:25～
|地上波生中継
|解説：本田圭佑
実況：山本紘之
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