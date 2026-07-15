イングランドvsアルゼンチンの地上波テレビ放送はある？どこで見られる？視聴方法まとめ

FIFAワールドカップ2026・準決勝で、イングランド代表とアルゼンチン代表が激突する。決勝進出を懸けた注目のビッグマッチだけに、日本国内でのテレビ放送やネット配信の有無に注目が集まっている。

本記事では、イングランドvsアルゼンチンの地上波テレビ放送、配信予定について紹介する。

イングランドvsアルゼンチンはいつ？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、日本時間2026年7月16日(木)4:00にキックオフ予定だ。決勝進出を懸けた一戦として、アメリカ・ジョージア州アトランタで開催される。

会場はアトランタスタジアム(メルセデス・ベンツ・スタジアム)。両国はワールドカップ本大会で過去に5度対戦しており、対戦成績ではイングランドが3勝2敗とわずかにリードしている。なお、準決勝で両国が顔を合わせるのは史上初となる。

試合 開催日 キックオフ 会場 イングランド代表vsアルゼンチン代表 2026年7月16日(木) 4:00(日本時間) アトランタスタジアム

(メルセデス・ベンツ・スタジアム)

イングランドvsアルゼンチンの地上波テレビ放送・ネット配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、『DAZN』で無料ライブ＆見逃し配信される。また、地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』で同時生中継される。その他、地上波『フジテレビ』と『日本テレビ』による放送は予定されていない。

『DAZN』ではイングランドvsアルゼンチンを無料で視聴することができるが、有料会員になれば見逃し配信も含めて今大会全104試合を視聴することができる。NHKの中継では、福西崇史氏と林陵平氏が解説、森田哲意アナウンサーが実況を担当する。

チャンネル 形態 放送・配信内容 実況・解説 DAZN ネット 無料ライブ配信・見逃し配信 未発表 NHK総合 地上波 生中継 解説：福西崇史、林陵平

実況：森田哲意 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK総合と同内容 NHK ONE ネット ライブ配信・見逃し配信 解説：福西崇史、林陵平

実況：森田哲意

ワールドカップ2026をライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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