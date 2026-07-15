FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、決勝進出を懸けた注目の一戦だ。日本時間早朝のキックオフとなるため、テレビ放送だけでなく、スマートフォンやPCで視聴できるネット配信の有無にも注目が集まっている。

本記事では、イングランドvsアルゼンチンのTVer視聴について紹介する。

イングランドvsアルゼンチンの日程・開始時間は？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、日本時間2026年7月16日(木)4:00に開始予定だ。決勝進出を懸けた注目カードで、早朝のキックオフとなる。

開催地はアメリカ・ジョージア州アトランタ。試合はアトランタスタジアムで行われる予定となっている。

項目 詳細 試合 イングランド代表vsアルゼンチン代表 日程 2026年7月16日(木) 開始時間 4:00(日本時間) スタジアム アトランタスタジアム 開催地 アメリカ・アトランタ

イングランドvsアルゼンチンはTVerで見られる？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、TVerでのライブ配信は予定されていない。TVerで無料視聴できる試合ではないため、ネットで観戦したい場合は別の配信サービスを利用する必要がある。

この試合は、地上波『NHK総合』で放送されるため、ネットでは『NHK ONE』でリアルタイム配信および見逃し配信が行われる。また、『DAZN』でも無料ライブ配信の対象となっており、スマートフォンやPCなどから視聴可能だ。

TVerでの配信はないものの、NHK ONEやDAZNを利用すれば、インターネット経由でイングランドvsアルゼンチンを視聴できる。無料で見たい場合は、各サービスの配信条件や視聴環境を事前に確認しておきたい。

イングランドvsアルゼンチンの放送・配信スケジュールは？

FIFAワールドカップ2026・準決勝のイングランド代表vsアルゼンチン代表は、『DAZN』で無料ライブ配信および見逃し配信される。テレビでは地上波の『NHK総合』、衛星放送の『NHK BSプレミアム4K』で生中継され、ネットでは『NHK ONE』でも同時配信される予定だ。

一方で、地上波の『フジテレビ』や『日本テレビ』での放送は予定されていない。『DAZN』ではこの試合を無料で視聴できるほか、有料会員であれば見逃し配信を含めて今大会全104試合を楽しめる。NHK中継では、福西崇史氏と林陵平氏が解説、森田哲意アナウンサーが実況を務める。

サービス・チャンネル 視聴方法 中継・配信内容 実況・解説 DAZN ネット配信 無料ライブ配信・見逃し配信 未発表 NHK総合 地上波 生中継 解説：福西崇史、林陵平

実況：森田哲意 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK総合と同内容 NHK ONE ネット配信 ライブ配信・見逃し配信 解説：福西崇史、林陵平

実況：森田哲意

ワールドカップ2026をライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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