2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN(ダゾーン)』が唯一全試合をライブ＆見逃し配信する。

本記事では、『DAZN』でW杯を視聴する際の月額料金、年間価格を整理する。

DAZNのワールドカップ中継詳細は？

『DAZN』は、2026年ワールドカップ(W杯)の全104試合をライブ・見逃し視聴することができる唯一の中継局だ。日本代表戦については全試合無料配信される。

その他、地上波『NHK総合』や『日本テレビ』、『フジテレビ』、衛星放送『NHK BS』、『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』でも一部の注目試合を生中継。『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を含めれば全104試合が放送される。

DAZNはいくら？月額・年間料金を整理

『DAZN』でW杯全試合を視聴する場合、大きく2つのお得な選択肢がある。

大会視聴に絞った場合に最もお得になるのが「DAZN Standard」で、2026年7月20日(月・祝)までに加入した場合は最初の3カ月間が月額1,980円(税込)。W杯は日本時間2026年6月12日(金)に開幕を迎え、7月20日(月)に決勝戦が予定されている。W杯のみを視聴する場合は2カ月間加入すればよく、その場合の合計額は3,960円(税込)で最安値となる。

W杯本大会だけでなく、年間を通じて『DAZN』のサッカーコンテンツが視聴したい場合は2026年8月30日(日)までの期間限定で販売されている「DAZN SOCCER」がおすすめ。「DAZN SOCCER」はサッカーコンテンツのみが視聴可能となる特化型プランだが、7月20日(月・祝)までに加入した場合は最初の3カ月間が月々980円(税込)に。ただし、年間プラン(月々払い)でのみ販売されているため、4カ月目～12カ月目の9カ月間は通常価格の月々2,600円(税込)を支払う必要がある。

DAZN各プランの月額および年間料金、W杯視聴のみの料金比較は以下の通り。

プラン 月々 年間 DAZN Standard

月額プラン 1,980円

7/20(月・祝)までに加入で最初の3カ月間 - DAZN SOCCER 980円

7/20(月・祝)までに加入で最初の3カ月間 26,280円

7/20(月・祝)までに加入で年間

※価格はすべて税込。

※「DAZN SOCCER」はサッカーコンテンツのみ視聴可能。

※「DMM×DAZNホーダイ」は月額制で「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」が視聴可能。

※DAZN各種年間プランの途中解約や日割りでの返金は不可。

DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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