ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)の登録者数は何人？有料会員数・SNSフォロワー数は？

松本人志・浜田雅功によるお笑いコンピダウンタウンによる配信サービス『DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)』が11月1日(土)に配信がスタートした。

本記事では、ダウンタウンプラスの登録者数、視聴方法について紹介する。

ダウンタウンプラスの登録者数・反応は？

ダウンタウンが手掛ける有料配信サービス「ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)」の正式な有料登録会員数(課金者数)は、2025年11月時点で公式には公表されていない。ただし、SNSフォロワー数や業界関係者の発言などから、一定の規模感や動向を読み取ることができる。

まず、無料登録やSNS上でのフォロワー数から見ると、サービス開始直後の注目度は非常に高かった。11月5日時点で、YouTubeチャンネル登録者数は27.1万人、X(旧Twitter)フォロワー数は26.9万人に達している。

有料会員(課金者)に関しては具体的な数字は公表されていないものの、専門家・関係者の間では複数の見立てが出ている。初動の予想は約10万人、最大では100万人に達する可能性があるという。同期芸人のトミーズ雅氏も「100万人ぐらいいくんちゃうん」と発言しており、その期待値の高さがうかがえる。

開始初日からSNS上では「登録が集中して繋がらない」「10万人は超えてそう」といった声が相次いだ。

項目 内容 参考時点 YouTube登録者数 約30.6万人 2025年11月12日現在 X(旧Twitter)フォロワー数 約27.5万人 2025年11月12日現在

【一覧】ダウンタウンプラスで視聴できるコンテンツは？

有料配信サービス『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN⁺)』では、松本人志と浜田雅功による完全新作企画から、伝説の過去作まで幅広いジャンルのコンテンツが楽しめる。テレビでは見られない攻めた笑いや、2人の個性を活かした独自の企画が続々と配信されており、ファンのみならずお笑い好きにとって必見のラインナップだ。

松本人志サイドのオリジナル企画には、『7:3トーク』『実のない話トーナメント』『松本教授の笑いの証明』『Money is Time』、『漫才インターナショナル』などが並ぶ。いずれも松本らしい「実験的で深い笑い」をテーマにしており、従来のテレビでは実現しづらかった挑戦的なフォーマットを展開。ゲストと一対一で語り合う『7:3トーク』では、プライベートトークのような親密さと、笑いの緊張感が共存する。

一方で浜田雅功サイドでは、「浜ちゃん後輩と行く」シリーズが大きな人気を集めている。『グアムで休日』『沖縄の旅』など、後輩芸人との旅を通して浜田の素顔や人間味あふれる一面が見られる構成だ。過去の名作に加えて、番組ならではの新作エピソードも今後配信予定とされており、ファンからは早くも続編への期待が高まっている。

また、松本人志監督による映画作品『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』など、彼の映像作家としての一面を象徴する4作品も同時配信。奇抜な世界観と社会風刺が融合した代表作が高画質で復刻され、往年のファンにとっても見逃せない。さらに、初期ダウンタウンの伝説的コント『ビジュアルバム vol.りんご「約束」』や、『福岡人志』などの地方ローカル名作も順次追加配信されるなど、アーカイブの充実度も群を抜いている。

配信ラインナップ

カテゴリ タイトル 内容概要 オリジナル作品 7:3トーク 松本人志がゲストと“ある作業”をしながら語り合うトーク番組。テレビでは語られない本音が飛び出す。 オリジナル作品 ダウプラボイス ユーモアと癒しを融合した新感覚の音声コンテンツ。心地よいテンポでリラックス効果を提供。 オリジナル作品 実のない話トーナメント 芸人同士が“面白くない話”で競う逆転発想バトル。松本人志が笑いのズレをジャッジ。 オリジナル作品 大喜利GRAND PRIX 芸人が自作のお題で勝負する大喜利トーナメント。松本人志が審査員として笑いの頂点を決める。 オリジナル作品 Money is Time 挑戦者がパフォーマンスで賞金を競う異色企画。“お金×笑い”の新たな融合を試みる。 オリジナル作品 松本教授の笑いの証明 松本人志と小峠英二が“笑い”を科学的に分析。芸人たちに実験を課し、笑いの法則を探る。 オリジナル作品 漫才インターナショナル 松本人志がホストを務め、世界各国の笑い文化や漫才をテーマに語り合うトーク&検証バラエティ。異文化の笑いを通して“笑いの普遍性”を探る。 過去作品 映画『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』 松本人志監督による代表的4作品。独特の世界観と風刺が際立つ名作群。 過去作品 浜ちゃん後輩と行く グアムで休日(全6話) 浜田雅功が後輩芸人と過ごすリゾート旅。笑いと素顔が交錯する癒しのシリーズ。 過去作品 浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅(全6話) 沖縄を舞台にしたロケ企画。浜田と後輩芸人の絆と笑いが詰まった人気エピソード。 過去作品 福岡人志(2話) 松本人志が福岡を舞台に地元愛を掘り下げるトーク企画。笑いと地域性が絶妙に融合。 過去作品 ビジュアルバム vol.りんご「約束」 初期ダウンタウンの伝説的コントを高画質で復刻。原点の笑いを再発見できる貴重な映像。

※配信日は変更される可能性があります。最新情報は公式サイトおよび配信プラットフォームでご確認ください。

ダウンタウンプラスのテレビ放送・ネット配信予定は？

ダウンタウンプラス(DOWNTOWN⁺)の配信は公式サイトのほか、U-NEXTやABEMAでも月額パックとして展開される。

公式「DOWNTOWN+」では、松本人志の単独生配信をはじめ、オリジナル企画『7:3トーク』『実のない話トーナメント』『大喜利GRAND PRIX』などすべての番組をフルで視聴可能。さらに、過去の映画『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』などもアーカイブとして順次配信されており、ダウンタウンの歴史を一気に振り返ることができる構成になっている。

一方、U-NEXTおよびABEMAでは、月額770円(税込)で利用できる専用パックを展開中。対象となるのは新作タイトル『7:3トーク』『大喜利GRAND PRIX』『ダウプラボイス』『実のない話トーナメント』、『Money is Time』、『漫才インターナショナル』のみで、生配信や映画、特典映像は視聴対象外となる。U-NEXTでは初回登録時の無料トライアルを活用すれば、実質無料で視聴可能だ。

配信スケジュールは現時点で随時更新中であり、今後も松本・浜田それぞれの新企画や、ドキュメンタリー形式の特別番組、ゲストコラボ企画の追加が予定されている。最新情報は各配信サービスおよび公式SNSで発表される見込みだ。

サービス名 月額料金(税込) 視聴できる内容 配信対象 DOWNTOWN⁺公式 1,100円 全コンテンツ(新作・生配信・映画・過去アーカイブ) スマホ/PC/テレビ U-NEXT「DOWNTOWN+月額パック」 770円

U-NEXT無料トライアル登録で視聴料が無料に！ 新作4タイトル(7:3トーク/大喜利GRAND PRIX/ダウプラボイス/実のない話トーナメント) スマホ/PC/テレビ ABEMA de DOWNTOWN+ 770円 新作4タイトル(7:3トーク/大喜利GRAND PRIX/ダウプラボイス/実のない話トーナメント) スマホ/PC/テレビ

※配信ラインナップや料金は2025年11月時点の情報です。最新情報は各サービス公式サイトをご確認ください。

【U-NEXT月額パック】ダウンタウンプラスのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも月額パックとして配信する。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント、Money is Time、漫才インターナショナル)を視聴できる。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル・ダウンタウンプラス月額パックの登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される内容は変更となる場合があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。