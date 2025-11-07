松本人志と浜田雅功が再びタッグを組んだ新プロジェクト『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)』。11月1日から本格始動したこの話題作は、吉本興業公式サービス「DOWNTOWN+」のほか、U-NEXTとABEMAでも月額パックとして配信されている。

本記事で、ダウンタウンプラスを視聴する際のU-NEXTとABEMAの違い・料金・登録方法について紹介する。

ダウンタウンプラスはどこで見れる？U-NEXTとABEMAの違い

ダウンタウンの最新プロジェクト『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)』は、吉本興業の公式サービスに加えて、U-NEXTとABEMAの2つのプラットフォームでも月額パックとして配信される。

どちらも月額770円(税込)で「DOWNTOWN+月額パック(U-NEXT)」または「ABEMA de DOWNTOWN+(ABEMA)」として、新作4タイトル(大喜利GRAND PRIX、7:3トーク、ダウプラボイス、芯くったら負け!実のない話トーナメント)を視聴できるが、配信形式に違いがある。U-NEXTでは初日から4作品すべてを一括配信しており、登録後すぐに全話を見放題で楽しめる。一方で、ABEMAでは毎週水曜と金曜にエピソードが更新されるため、視聴したいコンテンツをすぐに見られない場合がある点には注意したい。なお、『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)』公式配信プラットフォームでは、毎週月曜日に過去作品、水曜日と金曜日にオリジナルコンテンツが公開される予定だ。

【一覧】U-NEXT・ABEMA共通で配信される新作4タイトル

『大喜利GRAND PRIX』：松本人志が審査員を務める新たな大喜利大会。芸人自身が出題者となり、千原ジュニアやロングコートダディ堂前らが出場。

『7:3トーク』：ゲスト(例:シソンヌ長谷川)と“とある作業”(例:餃子作り)を通じて本音を語り合うトーク企画。

『ダウプラボイス』：ユーモアと癒しを融合した睡眠導入コンテンツ。笑い飯らとの穏やかな会話が眠りを誘う。

『芯くったら負け!実のない話トーナメント』：面白くない話で競う前代未聞のトーナメント。松本人志が審査を務める。

これらの新作4タイトルは2025年11月1日(土)22:00から配信開始。U-NEXTでは全話一斉配信、ABEMAでは週2回更新となる。

U-NEXTとABEMAの配信比較(どこで見られるか)

項目 U-NEXT ABEMA プラン名 DOWNTOWN+月額パック ABEMA de DOWNTOWN+ 月額料金(税込) 770円 770円 配信開始日 2025年11月1日(土)22:00 2025年11月1日(土)22:00 配信形式 全4タイトルを初日から一括配信 毎週水曜・金曜に順次更新 視聴できる作品 大喜利GRAND PRIX、7:3トーク、ダウプラボイス、実のない話トーナメント 大喜利GRAND PRIX、7:3トーク、ダウプラボイス、実のない話トーナメント おすすめタイプ 全話を一気に見たい人・無料トライアルを活用したい人 週ごとに少しずつ見たい人・気軽に楽しみたい人 視聴デバイス スマホ/PC/テレビ スマホ/PC/テレビ

U-NEXTとABEMAの料金・特典比較

松本人志と浜田雅功による新バラエティ企画『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)』は、U-NEXTとABEMAの両サービスで配信されている。いずれも「DOWNTOWN+月額パック(U-NEXT)」および「ABEMA de DOWNTOWN+(ABEMA)」として提供され、月額770円(税込)で視聴でき、どちらも同一価格で利用可能。視聴できる内容も共通しており、松本人志が手掛ける最新4作品(大喜利GRAND PRIX、7:3トーク、ダウプラボイス、実のない話トーナメント)を楽しむことができるが、利用特典に違いがある。

U-NEXTでは初回登録時に31日間の無料トライアルが用意され、同時に800ポイントが付与される。そのため、ポイントを使えば初月は無料で利用できるほか、U-NEXT本体の月額プラン(2,189円(税込))を利用している場合は毎月付与される1,200ポイントをこのパックの支払いに充てられる仕組みもある。

サービス名 パック名 月額料金(税込) 視聴できる内容 利用特典・特徴 DOWNTOWN+(公式) 月額プラン 1,100円 全コンテンツ(新作4タイトル、過去作品、生配信、コミュニティ機能) 制限なし U-NEXT DOWNTOWN+月額パック 770円 新作4タイトルのみ(大喜利GRAND PRIX、7:3トーク、ダウプラボイス、実のない話トーナメント) 初回31日間無料トライアルあり(800ポイント付与)。月額プラン利用者は毎月1,200ポイントを充当可能。 ABEMA ABEMA de DOWNTOWN+ 770円 新作4タイトルのみ(大喜利GRAND PRIX、7:3トーク、ダウプラボイス、実のない話トーナメント) 登録不要で利用可能。毎週水曜・金曜にエピソードが更新されるため、視聴したい作品をすぐに見られない場合がある点に注意。

U-NEXTダウンタウンプラス月額パックの視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも月額パック配信する。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品4タイトル(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント)を視聴できる。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル・ダウンタウンプラス月額パックの視聴登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される内容は変更となる可能性があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。