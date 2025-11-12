ダウンタウンプラスの配信内容は？番組コンテンツ・ラインナップまとめ

お笑い界のレジェンド・ダウンタウン(松本人志・浜田雅功)が再びタッグを組み、完全新作として登場する動画配信サービス「DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)」。が、2025年11月1日(土)から正式スタートした。

本記事では、ダウンタウンプラスの配信内容と配信日について紹介する。

ダウンタウンプラスの配信内容一覧｜初回ラインナップ・オリジナル番組を紹介

「DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)」は、吉本興業とFANYが共同で運営する新しい有料動画配信サービス。お笑いコンビ・ダウンタウン(松本人志・浜田雅功)に関連するコンテンツを中心に構成され、テレビでは見られない“新しい笑いのかたち”を届けることを目的としている。

コンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3カテゴリーに分類され、配信初期は松本氏関連作品が中心。独自制作のオリジナル番組に加え、映画・テレビ番組などのアーカイブ作品も順次配信予定だ。毎週月曜日に過去作品、水曜日と金曜日にオリジナルコンテンツが公開される。

サービス開始時の注目コンテンツ

配信初日となる11月1日(土)21:00から、松本人志による単独生配信が行われ、複数のオリジナルコンテンツが一斉スタート。コンプライアンスの制約から解放された“実験的な笑い”を追求する番組群がラインナップされている。

7:3トーク(ナナサン・トーク)

ゲストと「とある作業」をしながらトークを繰り広げる新感覚番組。松本人志とシソンヌ長谷川忍が餃子を作りながら語る予告動画では、リアルな裏話や率直な本音トークが展開されている。

松本人志が審査員を務める大喜利バトル。千原ジュニア、ロングコートダディ堂前、ななまがり森下、真空ジェシカ川北ら実力派芸人が出演。芸人自らがお題を作り出す形式で、“本気の笑い”がぶつかる。

「面白くない話ほど勝ち」という逆転発想のトーナメント企画。松本人志が審査員を務め、みなみかわ、藤本敏史(FUJIWARA)、カズレーザー、ケンドーコバヤシ、くっきー！などが参戦。

笑いと癒しを融合させた睡眠導入コンテンツ。松本氏と芸人たちの静かな会話が心を和ませる。笑い飯が参加し、“寝落ちできる笑い”を提供する。

松本氏が教授、バイきんぐ小峠英二が助教授を務め、笑いを科学的に検証する研究企画。芸人たちが“笑いの実験”に挑戦する。

松本氏がオーナー兼オブザーバーとして参加。時間とお金をテーマにした心理戦・ゲーム企画で、芸人たちの駆け引きを描くリアリティ番組。

松本氏がホストとして出演し、世界各国の笑い文化や漫才の表現をテーマに語り合うトーク&実験型バラエティ。海外のユーモアや芸人の表現手法を比較しながら、「笑いに国境はあるのか？」を探る知的エンターテインメント。

オリジナル作品は毎週水曜・金曜(17時予定)に新エピソードを更新。さらに月1～2回、不定期で松本人志による生配信も実施される。

アーカイブ配信作品

サービス開始と同時に、過去の名作もアーカイブ配信される。映画、特番、過去番組などを随時追加し、ファンが“ダウンタウンの軌跡”を振り返られる構成となっている。

松本人志監督映画『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』(11月1日配信)

VHS作品『HITOSI MATUMOTO VISUALBUM vol.りんご「約束」』(11月3日配信)

テレビ番組『福岡人志、』(FBS福岡放送・2話分/11月3日配信)

浜田雅功出演『浜ちゃん後輩と行く グアムで休日』『浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅』(各6話/11月1日・3日配信)

ファンの間では、『ガキの使いやあらへんで！』『ごっつええ感じ』『笑ってはいけないシリーズ』などの配信にも期待が高まっている。現時点ではライセンス調整中とされ、今後のアーカイブ拡充が注目ポイントとなる。

ダウンタウンプラスの配信開始日はいつ？サービス開始時間・初回生配信の内容

DOWNTOWN+

ダウンタウン(松本人志・浜田雅功)による新動画配信サービス「DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)」は、2025年11月1日(土)に正式スタートする。サービス開始時刻は同日21時(日本時間)。記念すべき第1回目の配信は松本人志による単独生配信で幕を開けた。

この初回生配信では、今後のコンテンツ展開や新企画の発表、ユーザー参加型イベントの募集が実施されており、まさに“ダウンタウン新時代”の開幕を飾るライブイベントとなった。その終了後には、松本氏プロデュースによる新作4タイトルをはじめ、過去の代表作も同時に一挙公開されている。

なお、U-NEXTとABEMAの月額パックは11月1日(土)22時より配信を開始。こちらは生配信や過去作品の配信は行われないので注意が必要だ。

11月1日(土)に配信開始となる主なコンテンツ

新作オリジナルコンテンツ(松本人志プロデュース・出演) 7:3トーク ダウプラボイス(睡眠導入コンテンツ) 芯くったら負け！実のない話トーナメント 大喜利GRAND PRIX

過去作品 松本人志監督作品：「大日本人」「しんぼる」「さや侍」「R100」 浜田雅功出演番組：「浜ちゃん後輩と行く グアムで休日」(全6話)



配信スケジュール

サービス開始後は、定期的に新作と過去作が追加される予定。コンテンツは曜日ごとに更新され、ファンが継続的に楽しめる構成となっている。

毎週月曜日：過去作品の追加(17時更新予定)

毎週水曜日・金曜日：松本人志オリジナル作品を更新(17時更新予定)

月1～2回：松本人志による生配信(土曜・不定期)

テレビの枠を超え、独自のプラットフォームとして展開されるDOWNTOWN+。11月1日の配信開始を皮切りに、松本人志がプロデュースする新企画や、浜田雅功の出演作品など、ここでしか見られないダウンタウンの世界が本格的に動き出す。

ダウンタウンプラスの視聴方法まとめ

「DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)」は公式プラットフォームの他に、『U-NEXT』と『ABEMA』でも11月1日(土)22時より提供がスタートした。

なお、Amazonプライムビデオでも提供を予定しているが、チャンネルのオープン時期については現時点で未定となっている。

配信形態 料金(税込) コンテンツ内容 DOWNTOWN+

公式プラットフォーム

（11月1日21時～） 月額1,100円

年額11,000円 ・生配信

・新作オリジナル作品

・過去作品 U-NEXT「DOWNTOWN+月額パック」

（11月1日22時～） 月額770円

（U-NEXTポイントを支払いに充当可能） ・新作オリジナル作品 ABEMA de DOWNTOWN+

（11月1日22時～） 月額770円 ・新作オリジナル作品 Amazonプライムビデオ

（※オープン時期未定） 月額770円 ・新作オリジナル作品

U-NEXTでダウンタウンプラスを視聴する方法｜無料トライアルでお得に見る手順

U-NEXT

前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも月額パックとして配信する。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品4タイトル(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント)を視聴できる。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル・「DOWNTOWN+月額パック」の視聴登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

ダウンタウンプラスの関連情報

