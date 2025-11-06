ダウンタウンによる新たな動画配信サービス「DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)」が、2025年11月1日(土)から正式スタートした。

本記事では、ダウンタウンプラスの申込方法、登録手順、 料金、支払い方法について紹介する。

DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)は、吉本興業とFANYが共同で展開する新しい定額制の動画配信サービスのこと。お笑いコンビ・ダウンタウン(松本人志・浜田雅功)に関連するコンテンツを中心に配信し、2025年11月1日(土)に正式リリースされる。

往年の名企画やトークバラエティのほか、新撮オリジナル番組、未公開映像、舞台裏ドキュメンタリーなど、多様な映像ラインナップが揃う予定だ。

視聴はスマートフォン・テレビ・パソコンなど複数のデバイスに対応。公式プランでは月額または年額の定額制で利用できる。

また、U-NEXTでは 「DOWNTOWN+ 月額パック」、ABEMAでは「ABEMA de DOWNTOWN+」を11月1日(土)22時より提供を開始することが決定。こちらは厳選されたコンテンツを月額制で視聴できるサービスとなる。

(11月1日21:00～) 月額1,100円

年額11,000円 ・生配信

・オリジナル番組

・過去作品・アーカイブ U-NEXT「DOWNTOWN+月額パック」

(11月1日22:00～) 月額770円

無料トライアル登録で800ポイント付与→初月無料視聴可能 ・新作タイトル

(大喜利GRAND PRIX／7:3トーク／ダウプラボイス／実のない話トーナメント/松本教授の笑いの証明/Money is Time/漫才インターナショナル) ABEMA de DOWNTOWN+

(11月1日22:00～) 月額770円 ・新作4タイトルを配信

・登録不要で手軽に視聴可能 Amazonプライムビデオ

(配信開始時期未定) 月額770円 ・オリジナル作品配信予定

ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)の申込方法・登録手順は？

お笑いコンビ・ダウンタウン(松本人志・浜田雅功)が中心となって展開される新動画配信サービス「DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)」は、3つの視聴方法がある。

『公式プラットフォーム』、『U-NEXT』、『ABEMA』それぞれで申込方法が異なるので注意が必要だ。

【公式プラットフォーム｜DOWNTOWN+】

生配信や過去作品を含む全コンテンツが視聴可能な公式プラットフォームは、正式配信スタートに先駆けて2025年10月24日(金)12:00より公式サイトで事前登録の受付が開始された。サービス開始日は11月1日(土)夜を予定しており、開始直後はアクセス集中が見込まれるため、事前の申し込みが推奨されている。

登録にはFANY ID(無料)が必要で、登録完了後に配信当日からスムーズにログイン・視聴できるようになる。料金は配信開始日以降に初回課金が発生する仕組みのため、事前登録期間中に料金がかかることはない。

申し込み・登録の基本情報

会員登録開始日(事前登録)：2025年10月24日(金)12:00～

登録方法：公式サイトから申込み

必要なアカウント：FANY ID(無料)の登録が必須

対応する支払い方法

クレジットカード：Visa / Mastercard / JCB / American Express / Diners Club

スマホ決済：d払い / au PAY / PayPay

アプリ経由の場合：App Store / Google Playの決済に対応

U-NEXTでダウンタウンプラスを視聴する方法｜「DOWNTOWN+ 月額パック」の料金と登録手順

U-NEXT

U-NEXTでも「DOWNTOWN+ 月額パック」として、松本人志がプロデュース・出演する新作オリジナルコンテンツを皮切りに、11月1日(土)22時よりパックの販売を開始する。

U-NEXTは見放題プランの31日間無料トライアルがあり、登録時にもらえる600ポイントを充当可能。無料トライアル期間中はその他U-NEXTが展開する映画やドラマ、バラエティなどが見放題となるのでおすすめだ。

31日間無料トライアル期間終了後、見放題プランを継続する場合は月額2,189円(税込)がかかるが、U-NEXTポイントは増額し1,200ポイント付与される。このU-NEXTポイントを毎月の「DOWNTOWN+ 月額パック」の支払いに充当することができる。

申し込み・登録の基本情報

対応する支払い方法

クレジットカード：Visa / Mastercard / JCB / American Express / Diners Club

スマホ決済：d払い / au PAY / ソフトバンク/ワイモバイルまとめて支払い/楽天ペイ/Apple ID/Google Play決済/ギフトコード/U-NEXTカード

アプリ経由の場合：App Store / Google Play / Amazonアプリの決済に対応

【ABEMA de DOWNTOWN+】

ABEMAでは「ABEMA de DOWNTOWN+」として、月額770円（税込）にて「大喜利GRAND PRIX」「7：3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」といった、「DOWNTOWN+」より厳選した新作コンテンツを配信する。

なお、ABEMAプレミアムへの登録などは不要となる。

申し込み・登録の基本情報

パック販売開始日：2025年11月1日(土)22:00～

登録方法：ABEMA公式サイトから申込み

対応する支払い方法

クレジットカード

スマホ決済：d払い / au PAY / ソフトバンクまとめて支払い

アプリ内課金：App Store / Google Play / Amazonアプリの決済に対応

【U-NEXT月額パック】DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも月額パックとして配信する。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品4タイトル(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント)を視聴できる。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル＆ダウンタウンプラス月額パック登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

ダウンタウンプラスの関連情報

