ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)で浜田雅功が出演する作品はある？配信ラインナップ・作品まとめ

松本人志と浜田雅功の2人による新たな配信プラットフォーム『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)』が11月1日(土)にスタートし、注目を集めている。

本記事では、ダウンタウンプラスの浜田雅功出演作品について紹介する。

ダウンタウンプラスの浜田雅功出演作品は？

松本人志と浜田雅功がタッグを組み、2025年11月にスタートした新たな配信サービス『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)』。松本主導の新作企画が話題を集める一方、浜田の出演コンテンツにもファンの期待が高まっている。

『ダウンタウンプラス』は「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」という3つのカテゴリーで構成されており、浜田雅功のコンテンツは主にアーカイブ作品(過去の出演番組)として配信されている。サービス開始時から配信されているのは、後輩芸人との旅企画『浜ちゃん後輩と行く グアムで休日(全6話)』と『浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅(全6話)』。地上波では見られない、浜田の飾らない素顔や後輩芸人との温かいやり取りが楽しめるシリーズだ。

現時点で浜田雅功の新作出演作品は未発表だが、公式側では今後の追加コンテンツを予告しており、「浜田企画の新シリーズ」への期待が早くも高まっている。

浜田雅功出演作品一覧(2025年11月時点)

浜ちゃん後輩と行く グアムで休日 (全6話)

配信開始日：2025年11月1日

内容：浜田雅功が後輩芸人とグアムで休日を過ごす旅企画。リラックスした浜ちゃんの素顔が垣間見える人気シリーズ。

配信開始日：2025年11月3日

内容：沖縄を舞台に浜田と後輩芸人たちが笑いと癒しを届けるロケ企画。ゆったりとした空気感と掛け合いが魅力。

内容：浜田雅功が出演する新企画・特番は今後発表予定。新シリーズの追加配信が予想されており、続報に注目が集まっている。

【一覧】ダウンタウンプラスの配信ラインナップ

『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)』では、松本人志と浜田雅功それぞれの新作オリジナル企画に加え、過去の名作映像も多数配信されている。松本人志による完全新作『7:3トーク』や『実のない話トーナメント』、『松本教授の笑いの証明』など、新企画が続々と登場。一方で浜田雅功の「浜ちゃん後輩と行く」シリーズや、松本人志監督作品『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』といった映画作品も同時配信され。

また、福岡ローカルで放送された伝説的トーク番組『福岡人志』や、初期ダウンタウンの代表的コント『ビジュアルバム vol.りんご「約束」』も高画質で復刻。

配信スケジュールは、毎週月曜日に過去作品、水曜日と金曜日にオリジナルコンテンツが公開される。今後は、松本人志・浜田雅功それぞれの新作企画や、未配信アーカイブの追加も予定されている。

配信ラインナップ

カテゴリ タイトル 内容概要 オリジナル作品 7:3トーク 松本人志がゲストと“ある作業”をしながら語り合うトーク番組。テレビでは語られない本音が飛び出す。 オリジナル作品 ダウプラボイス ユーモアと癒しを融合した新感覚の音声コンテンツ。心地よいテンポでリラックス効果を提供。 オリジナル作品 実のない話トーナメント 芸人同士が“面白くない話”で競う逆転発想バトル。松本人志が笑いのズレをジャッジ。 オリジナル作品 大喜利GRAND PRIX 芸人が自作のお題で勝負する大喜利トーナメント。松本人志が審査員として笑いの頂点を決める。 オリジナル作品 Money is Time 挑戦者がパフォーマンスで賞金を競う異色企画。“お金×笑い”の新たな融合を試みる。 オリジナル作品 松本教授の笑いの証明 松本人志と小峠英二が“笑い”を科学的に分析。芸人たちに実験を課し、笑いの法則を探る。 オリジナル作品 漫才インターナショナル 松本人志がホストを務め、世界各国の笑い文化や漫才をテーマに語り合うトーク&検証バラエティ。異文化の笑いを通して“笑いの普遍性”を探る。 過去作品 映画『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』 松本人志監督による代表的4作品。独特の世界観と風刺が際立つ名作群。 過去作品 浜ちゃん後輩と行く グアムで休日(全6話) 浜田雅功が後輩芸人と過ごすリゾート旅。笑いと素顔が交錯する癒しのシリーズ。 過去作品 浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅(全6話) 沖縄を舞台にしたロケ企画。浜田と後輩芸人の絆と笑いが詰まった人気エピソード。 過去作品 福岡人志(2話) 松本人志が福岡を舞台に地元愛を掘り下げるトーク企画。笑いと地域性が絶妙に融合。 過去作品 ビジュアルバム vol.りんご「約束」 初期ダウンタウンの伝説的コントを高画質で復刻。原点の笑いを再発見できる貴重な映像。

※配信スケジュールは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。

ダウンタウンプラスの放送・配信スケジュール

松本人志と浜田雅功が手掛ける新たな配信プラットフォーム『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)』は、2025年11月1日より吉本興業とFANYの共同運営でスタート。地上波では見られないオリジナル番組や、貴重な過去映像を含む大規模な映像ライブラリとして注目を集めている。

配信形態は大きく分けて「DOWNTOWN＋(公式サイトでの直接配信)」と、U-NEXTおよびABEMAを通じた「月額パック配信」の2種類。公式サイト「DOWNTOWN＋」では、新作番組・ライブ配信・映画・過去アーカイブのすべてを網羅しており、最も完全なラインナップで楽しめる。一方で、U-NEXTやABEMAの「月額パック型」では新作オリジナル番組のみを視聴できる限定パッケージ形式を採用している。

U-NEXTおよびABEMAで配信されるのは『7:3トーク』『大喜利GRAND PRIX』『ダウプラボイス』『実のない話トーナメント』『Money is Time』『漫才インターナショナル』の新作タイトル。月額770円(税込)で利用可能だが、U-NEXTでは初回トライアルを利用すれば、ポイントを利用して無料でお試し視聴できる点も見逃せない。

なお、地上波・BS・CSといったテレビ放送の予定は現時点で発表されていない。今後は新作エピソードの追加配信や、松本・浜田それぞれのソロ企画の拡大が予定されており、配信スケジュールは随時更新される見込みだ。

ダウンタウンプラス配信サービス比較

DOWNTOWN⁺公式サイト

・月額料金：1,100円(税込)

・配信内容：全作品(オリジナル番組・生配信・映画・アーカイブを含む)

・視聴環境：スマホ / PC / テレビ対応

・特徴：唯一すべてのコンテンツが視聴可能なフルパッケージプラン。

・月額料金：770円(税込)

・対象作品：『7:3トーク』『大喜利GRAND PRIX』『ダウプラボイス』『実のない話トーナメント』『Money is Time』『漫才インターナショナル』

・対応デバイス：スマホ / PC / テレビ

・特典： U-NEXT無料トライアルで初回視聴料が無料 。

・月額料金：770円(税込)

・対象作品：『7:3トーク』『大喜利GRAND PRIX』『ダウプラボイス』『実のない話トーナメント』『Money is Time』『漫才インターナショナル』

・対応デバイス：スマホ / PC / テレビ

・特徴：手軽に視聴可能なサブプラン。ライブ配信・映画は対象外。

※記載内容は2025年11月時点の配信情報に基づきます。最新の番組スケジュールや視聴環境は、各サービスの公式サイト・SNSでご確認ください。

【U-NEXT月額パック】ダウンタウンプラスのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも月額パックとして配信する。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント、Money is Time、漫才インターナショナル)を視聴できる。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル・ダウンタウンプラス月額パックの登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

ダウンタウンプラスの関連情報

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される内容は変更となる可能性があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。