ダウンタウンプラスのアプリはある？インストール方法・視聴方法・対応デバイスまとめ

松本人志と浜田雅功のダウンタウン作品を中心に展開する「DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)」は、サービス開始から1か月が経った今もその勢いが衰えていない。
本記事では、ダウンタウンプラスのアプリの有無・視聴方法について紹介する。
ダウンタウンプラスのアプリはある？視聴方法は？
DOWNTOWN+
DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)には専用アプリが用意されており、スマートフォンやテレビから直接視聴できる。アプリは2025年10月31日に配信が開始され、iOS・Androidの両OSに対応。App StoreまたはGoogle Playからすぐにダウンロード可能だ。
さらにDOWNTOWN+は、U-NEXT、ABEMA、Amazon Prime Videoといった主要動画サービスのアプリ経由でも視聴できる。既にこれらのアプリを利用しているユーザーであれば、新たに操作方法を覚える必要がなく、普段の視聴環境のままコンテンツを楽しめる点も大きなメリットだ。
視聴できるデバイスはスマートフォン・タブレット・テレビ・パソコンと幅広く、外出先ではスマホアプリ、自宅ではテレビアプリ、パソコンではブラウザ視聴と、使い分けがしやすい仕様になっている。
DOWNTOWN+
- スマートフォン：専用アプリ、U-NEXT、ABEMA、Prime Videoアプリで視聴可能
- テレビ：DOWNTOWN+専用アプリ、U-NEXT／ABEMA／Prime Videoのテレビアプリから視聴可能
- パソコン：ウェブブラウザから直接視聴
ダウンタウンプラスのアプリのインストール方法は？
ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)のアプリは、iPhone・Androidのどちらにも対応しており、App StoreまたはGoogle Playからそのままダウンロードすれば即利用できる。アプリは2025年10月31日より配信が始まり、スマートフォンでの視聴環境をスムーズに整えられるようになった。
さらに、前述のとおりDOWNTOWN+はU-NEXT、ABEMA、Amazon Prime Videoの各アプリでも視聴可能。すでにこれらのアプリを使っている場合は、新規インストールなしで専用パックを追加するだけで視聴できるため、最短でコンテンツにアクセスできる。
アプリのインストール手順
- ① iPhone：App Storeを開き「DOWNTOWN+」で検索 → インストール
- ② Android：Google Playで「DOWNTOWN+」を検索 → インストール
- ③ アプリ起動後、アカウント登録またはログインを実施
- ④ 視聴プランを選択して完了（U-NEXT/ABEMA/Prime Videoから視聴する場合は各アプリ内で専用パックを追加）
パソコンの場合はアプリを入れる必要はなく、ブラウザから公式サイトにアクセスしてそのまま視聴が可能。スマホ・テレビ・PCのいずれの環境でもセットアップが簡単なので、利用中のサービスに合わせて最適な視聴方法を選ぶと良い。
ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)の料金・視聴方法は？
視聴方法は複数の選択肢が用意されており、スマートフォン、テレビ、PCなど日常使いのデバイスから柔軟にアクセスできる。DOWNTOWN+公式の定額プランに加えて、U-NEXT・ABEMA・Amazon Prime Videoなど主要プラットフォームでも専用パックが展開されており、利用中のサービスに合わせて最適な視聴方法を選べるのが強みだ。
とくにU-NEXTの「DOWNTOWN+月額パック」やABEMAの専用チャンネルでは、各サービス独自の操作性やおすすめ機能がそのまま使えるため、普段から利用しているユーザーにとって入りやすい環境が整っている。コンテンツの配信方式や取り扱いラインナップはサービスごとに異なるため、視聴スタイルや利用中のアプリに合わせて選ぶのが効率的だ。
以下では、各サービスの料金体系と視聴できる主な内容を比較する。
|配信サービス
|料金(税込)
|視聴できるコンテンツ
|公式（DOWNTOWN+）
|月額1,100円
年額11,000円
|・生配信
・オリジナル番組
・過去作品・アーカイブ
|U-NEXT「DOWNTOWN+月額パック」
(11月1日22:00～)
|月額770円
無料トライアル登録で800ポイント付与→初月無料視聴可能
|・新作タイトル
(大喜利GRAND PRIX／7:3トーク／ダウプラボイス／実のない話トーナメント/松本教授の笑いの証明/Money is Time/漫才インターナショナルなど)
|ABEMA de DOWNTOWN+
|月額770円
|・新作タイトル
(大喜利GRAND PRIX／7:3トーク／ダウプラボイス／実のない話トーナメント/松本教授の笑いの証明/Money is Time/漫才インターナショナルなど)
|Amazonプライムビデオ
|月額770円
|・新作タイトル
(大喜利GRAND PRIX／7:3トーク／ダウプラボイス／実のない話トーナメント/松本教授の笑いの証明/Money is Time/漫才インターナショナルなど)
【U-NEXT月額パック】DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも月額パックとして配信する。
月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメントなど)を視聴できる。
U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。
U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル＆ダウンタウンプラス月額パック登録方法
- ▶U-NEXT公式サイト『ダウンタウンプラス月額パック特設ページ』へアクセス
- 「DOWNTOWN+月額パックを始める」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
