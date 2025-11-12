ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)は同時視聴できる？複数端末での同時再生・アカウント共有の可否

配信プラットフォーム『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)』では、松本人志と浜田雅功による完全新作企画や伝説的な過去作が楽しめる。

本記事では、ダウンタウンプラスが何台まで同時視聴できるか、複数端末での利用制限や視聴方法について紹介する。

ダウンタウンプラスは同時視聴できる？複数端末での視聴方法まとめ

現時点では公式FAQには同時視聴台数の制限は明記されていないが、複数デバイスでのログイン・再生には一定の制約があるとみられる。ただし、スマホ・タブレット・PC・テレビといった複数デバイスへのログインは想定されており、1契約で家庭内の複数端末から利用できる仕様になっていると考えられる。

ユーザーの報告によると、同時視聴はおそらく「最大2台程度」までが現実的とされており、3台以上で再生するとエラーや制限がかかる可能性があるという。複数のデバイスでログインしていても、同時に再生を行うと前の端末が自動的に停止するケースも報告されている。

また、アカウントは「契約者本人のみ利用可能」とされており、友人や知人とのアカウント共有は非推奨。プラットフォームの正しい利用方法については、必ず利用者が公式サイトから規約や注意事項を確認し、順守する必要がある。

ダウンタウンプラスの配信スケジュールと視聴方法まとめ

『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN＋)』は、公式サイトに加え、U-NEXTやABEMAでも月額パックとして販売。国内の主要VODプラットフォームでも配信がスタートしている。

公式サイトの「DOWNTOWN＋」では、松本人志による単独生配信のほか、『7:3トーク』『実のない話トーナメント』『大喜利GRAND PRIX』などの完全オリジナル番組をフルで視聴可能。また、過去の代表作である映画『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』をはじめ、希少なアーカイブ映像も順次追加されている。

一方、U-NEXTおよびABEMAでは、月額770円(税込)の専用パックが提供中。こちらでは新作タイトル『7:3トーク』『大喜利GRAND PRIX』『ダウプラボイス』『実のない話トーナメント』『Money is Time』『漫才インターナショナルが視聴対象となる。U-NEXTでは初回登録時の無料トライアルを利用すれば、視聴料が実質無料になる。

今後は、松本・浜田それぞれによる追加企画や、ドキュメンタリー・ゲストコラボ特番などの配信が予定されており、最新情報は公式サイトや各プラットフォームのSNSで随時発表される見込みだ。

配信サービス別・プラン比較

DOWNTOWN＋公式サイト

・月額料金：1,100円(税込)

・視聴できる内容：全コンテンツ(新作・生配信・映画・アーカイブ含む)

・対応デバイス：スマホ / PC / テレビ

・特徴：最も配信範囲が広く、すべての番組を制限なく楽しめる唯一のプラン。

・月額料金：770円(税込)

・視聴できる内容：新作タイトル(7:3トーク / 大喜利GRAND PRIX / ダウプラボイス / 実のない話トーナメント/Money is Time、漫才インターナショナル)

・対応デバイス：スマホ / PC / テレビ

・特典： U-NEXT無料トライアル登録で初回視聴料が無料 。

・月額料金：770円(税込)

・視聴できる内容：新作7タイトル(7:3トーク / 大喜利GRAND PRIX / ダウプラボイス / 実のない話トーナメント/Money is Time、漫才インターナショナル)

・対応デバイス：スマホ / PC / テレビ

・特徴：手軽に視聴できるライトプラン。アーカイブや生配信は対象外。

※配信スケジュールや料金体系は2025年11月時点の情報です。最新の配信内容・視聴環境については、各サービスの公式ページをご確認ください。

【U-NEXT月額パック】DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でもDOWNTOWN+月額パックとして配信している。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品4タイトル(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント)を視聴できる。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル・ダウンタウンプラス月額パックの登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

ダウンタウンプラスの関連情報

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される内容は変更となる場合があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。