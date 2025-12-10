ダウンタウンプラスをAmazonプライムビデオで視聴する方法は？料金・登録手順・配信内容まとめ

ダウンタウンによる動画配信サービス「DOWNTOWN＋(ダウンタウンプラス)」が、ついにAmazonプライムビデオでも配信スタートした。

本記事では、ダウンタウンプラスをAmazonプライムビデオで視聴する方法について紹介する。

Amazonプライムビデオでダウンタウンプラスを視聴する方法は？

ダウンタウンによる動画配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は、Amazonプライムビデオでも視聴できる。視聴するにはプライム会員向けの専門チャンネル「DOWNTOWN+ for Prime Video」への登録が必要で、プライムビデオチャンネルとして提供されている仕組みだ。

利用するために必要なのは、Amazonプライム会員であることと、チャンネル料金（月額770円）の契約。この2つを満たすことで、ダウンタウンの新作映像コンテンツをプライムビデオ上でまとめて楽しめる。プライム会員の無料体験（30日間）は利用可能だが、チャンネル自体に無料期間は用意されていない点は押さえておきたい。

DOWNTOWN+ for Prime Videoの基本情報

チャンネル名：DOWNTOWN+ for Prime Video

月額料金：770円（税込）

必要な条件：Amazonプライム会員（月額600円〜）への加入が必須

配信内容：ダウンタウンによる新作コンテンツを中心に配信

支払い方法：クレジットカード／デビットカード／キャリア決済／Paidy（あと払い）

無料体験：チャンネル自体の無料期間はなし（プライム会員は30日間無料体験あり）

Amazonプライムビデオで視聴できる「ダウンタウンプラス」のコンテンツは？

Amazonプライムビデオで提供される「DOWNTOWN+ for Prime Video」は、月額770円で加入できる専門チャンネルだ。ダウンタウンが手がける最新シリーズが随時追加される仕組みで、トーク企画からロケ企画まで幅広い新作番組を視聴できる。一方で、吉本興業が展開する公式サービス「DOWNTOWN+」（月額1,100円）とは提供範囲が異なるため、視聴前にコンテンツの違いを把握しておきたい。

Amazonプライムビデオで視聴できる新作ラインナップ

プライムビデオ版では、ダウンタウンが出演するオリジナルの“新作コンテンツ”が中心に揃う。画像にある作品をもとにした主なラインナップは以下の通り。

実のない話トーナメント

7:3トーク

オトナの話

大喜利 GRAND PRIX

笑いの証明

漫トーーク INTERNATIONAL

ノスタルジー10分

Money is Time

サウナボイス

視聴できるコンテンツの範囲

「DOWNTOWN+ for Prime Video」で視聴できるのは、あくまで新作コンテンツが中心となる。公式の「DOWNTOWN+」（月額1,100円）と比べると、視聴できない番組も多いため注意が必要だ。

プライムビデオ版では視聴できない主な作品

ダウンタウンの過去出演作品・アーカイブ作品

松本人志による生配信番組（月1〜2回・不定期配信の独占コンテンツ）

すべての作品を網羅したい場合は、Amazonプライム版ではなく、吉本興業公式のDOWNTOWN+（月額1,100円）への登録が必要となる。一方で、プライム版は「新作だけ楽しめれば十分」という視聴スタイルに向いている。

Amazonプライムビデオで「ダウンタウンプラス」を視聴する際の料金は？

Amazonプライムビデオで『ダウンタウンプラス』を視聴するには、専用チャンネル「DOWNTOWN+ for Prime Video」への加入が必要になる。プライム会員向けの“プライムビデオチャンネル”として提供されているため、チャンネル料金とAmazonプライム会費の2つが毎月発生する仕組みだ。

DOWNTOWN+ for Prime Videoの料金

専用チャンネルの月額料金は770円（税込）。吉本興業が運営する公式版「DOWNTOWN+」（月額1,100円）より抑えた価格設定となっており、Amazon経由で視聴する場合のメリットのひとつとなっている。なお、チャンネル自体には無料体験は用意されていない。

Amazonプライム会費も必要

このチャンネルはプライム会員専用サービスとして提供されているため、別途Amazonプライム会費の支払いが必須となる。プライム会費は月額600円（または年額5,900円）で、初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

月額の合計コスト

両方の料金を合算すると、Amazonプライムビデオで『ダウンタウンプラス』を視聴する際の月額コストは以下の通り。

DOWNTOWN+ for Prime Video：770円（税込）

Amazonプライム会費：600円（税込）

合計：1,370円／月（プライムを月額支払いした場合）

プライム会費に配送特典やPrime Videoの基本機能が含まれる点を踏まえると、Amazonを普段から利用しているユーザーにとってはスムーズに視聴環境を整えられる構成になっている。

Amazonプライムビデオでダウンタウンプラスの加入方法は？

DOWNTOWN+ for Prime Videoのチャンネルページにアクセス 「DOWNTOWN+ for Prime Videoに登録」を選択 「登録を開始する」ボタンをタップ 内容を確認し、「登録する」を選択すると契約完了

