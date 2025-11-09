ダウンタウンプラスの視聴方法まとめ｜U-NEXT・ABEMAどこで見るのがおすすめ？

お笑い界のレジェンド・ダウンタウンが再びタッグを組む新番組『DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)』がついに始動する。

本記事では、ダウンタウンプラスの視聴方法について紹介する。

DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)とは？番組紹介

DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)は、お笑いコンビ・ダウンタウン(松本人志・浜田雅功)を中心としたコンテンツを配信する新しい有料動画配信サービス(SVOD)。吉本興業とFANYが共同で運営し、2025年11月1日(土)に正式スタートした。

テレビ番組という枠を超え、ファンに直接コンテンツを届けることを目的とした独立型プラットフォームであり、従来のバラエティ番組とは一線を画す存在となる。ダウンタウンの過去の名作企画だけでなく、新作トーク、未公開映像、舞台裏ドキュメンタリーなど、多彩なラインナップが予定されている。

視聴はスマートフォン・パソコン・テレビアプリに対応しており、定額制(SVOD)で楽しむことができる。月額料金は1,100円(税込)となっており、現時点では無料体験期間は設けられていない。

項目 詳細 サービス名 DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス) 配信開始日 2025年11月1日(土) 事前申込開始日 2025年10月24日(金) 配信形態 定額制動画配信サービス 対応デバイス スマホ／PC／テレビ 対象地域 日本国内 視聴サイト ・公式チャンネル

・U-NEXT

・ABEMA

・Amazonプライムビデオ(開始日未定)

DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)の料金・支払い方法

DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)の料金プランは、月額制と年額制の2種類が用意されており、どちらも定額料金で全ての配信コンテンツを視聴できる仕組みとなっている。

月額プランは1,100円(税込)で、いつでも解約可能。一方、年額プランは11,000円(税込)と、12ヶ月分を個別に支払うよりも2,200円(約2ヶ月分)お得になる。どちらのプランを選んでも視聴できるコンテンツに差はなく、全会員が同一の作品群を楽しめる仕様となっている。

支払い方法は、クレジットカード(Visa/Mastercard/JCB/American Express/Diners Club)のほか、スマホ決済(d払い/au PAY/PayPay)にも対応。アプリ経由の場合は、App StoreまたはGoogle Playの決済システムを通じて登録できる。

価格帯としてはNetflixなどと比較して中〜やや高めの設定ながら、ダウンタウン関連の独占オリジナル作品が楽しめる点が大きな魅力だ。

公式の料金プラン

プラン 料金(税込) 特徴 月額プラン 1,100円 いつでも解約可能。全コンテンツ視聴可。 年額プラン 11,000円 実質約2ヶ月分お得。番組観覧など限定特典あり。 支払い方法 クレジットカード(Visa/Mastercard/JCB/American Express/Diners Club)、スマホ決済(d払い/au PAY/PayPay)、App Store/Google Play決済 無料お試し期間 なし(一部無料コンテンツあり)

U-NEXT「DOWNTOWN+月額パック」/ABEMA de DOWNTOWN+の料金プラン

U-NEXTならびにABEMA経由で視聴できるのは「大喜利GRAND PRIX」「7：3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」などの厳選した新作コンテンツとなる。ダウンタウン過去出演作品や生配信コンテンツは提供されないので注意が必要だ。

プラン 月額料金(税込) 特徴 支払い方法 U-NEXT「DOWNTOWN+月額パック」 770円 厳選した新作コンテンツを視聴可能

支払いにU-NEXTポイントを充当可能

（特設ページからの登録で800pt付与→無料で視聴可能） クレジットカード

キャリア決済

楽天ペイ

Amazonアプリ内決済

Apple ID決済

Google Play決済

ギフトコード・U-NEXTカード ABEMA de DOWNTOWN+ 770円 厳選した新作コンテンツを視聴可能 クレジットカード

キャリア決済

アプリ内決済

※U-NEXT/ABEMA月額パックはダウンタウン過去出演作品と生配信コンテンツの提供はなし

DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)はどこで見るのがおすすめ？

U-NEXT

前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも月額パックとして配信する。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品4タイトル(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント)を視聴できる。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル＆ダウンタウンプラス月額パック登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)の対応デバイス｜スマホ・アプリ・テレビ

DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)は、月額または年額の定額料金を支払うことで利用できるサブスクリプション型(SVOD)の動画配信サービス。スマートフォン、パソコン、テレビといった主要デバイスに対応しており、ライフスタイルに合わせていつでもどこでも視聴できるのが特徴だ。また、U-NEXT・ABEMA経由での視聴であれば、それぞれの配信局に対応した視聴ができる。例えばFire TV Stickなどを利用してテレビでの視聴も可能だ。

対応デバイス一覧

デバイス 視聴方法 詳細/注意点 スマートフォン/タブレット 専用アプリで視聴 iOS/Android対応。App StoreまたはGoogle Playで「ダウンタウンプラス」を検索・ダウンロード。 パソコン(PC) ブラウザで公式サイトにアクセス 専用アプリ不要。Google Chrome、Safari、Microsoft Edgeなどからログインして視聴可能。 テレビ アプリまたは外部デバイスで視聴 スマートテレビのアプリストアからインストール可能。Fire TV StickやGoogle TVなどの外部機器にも対応。

テレビで視聴する3つの方法

DOWNTOWN+は、テレビの大画面での視聴にも最適化されている。以下の3つの方法から環境に合わせて選択可能だ。

スマートテレビにアプリをインストール

Android TVやGoogle TV搭載モデルなど、アプリストア機能を持つスマートテレビに「ダウンタウンプラス」アプリをインストールしてログインするだけで視聴可能。 外部ストリーミングデバイスを使用

スマート機能を持たないテレビの場合、Amazon Fire TV StickやGoogle TV(Chromecast)などを接続し、アプリをダウンロードして利用する。 スマホやPCのミラーリング/キャスト機能

iPhoneのAirPlayやChromecastを使って画面をテレビに映す方法も利用可能。ただし、通信環境によっては映像が途切れる場合があるため注意が必要。

ダウンタウンプラスの関連情報

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される内容は変更となる場合があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。