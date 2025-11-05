松本人志と浜田雅功によるコンビ・ダウンタウンに関するコンテンツが視聴できる「ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)」が、2025年11月1日(土)から提供されている。

本記事では、「ダウンタウンプラス」サービス開始に関する反響を紹介する。

ダウンタウンプラスで何が見られる？

「ダウンタウンプラス」は、2025年11月1日(土)に提供をスタートした。コンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3カテゴリーに分類され、配信初期は松本氏関連作品が中心。独自制作のオリジナル番組に加え、映画・テレビ番組などのアーカイブ作品も順次配信予定となっている。

第1回目の配信では、松本人志による単独生配信が行われ、SNSを中心に注目を集めた。以降、毎週水曜・金曜(17時予定)に新作品のエピソード更新、月1～2回の不定期で松本人志によるライブ配信、毎週月曜日(17時予定)に旧作品のアーカイブ配信が行われる予定だ。

■アーカイブ配信作品

松本人志監督映画『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』(11月1日配信)

VHS作品『HITOSI MATUMOTO VISUALBUM vol.りんご「約束」』(11月3日配信)

テレビ番組『福岡人志、』(FBS福岡放送・2話分/11月3日配信)

浜田雅功出演『浜ちゃん後輩と行く グアムで休日』『浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅』(各6話/11月1日・3日配信)

■新作オリジナルコンテンツ(松本人志プロデュース・出演)

7:3トーク

ダウプラボイス(睡眠導入コンテンツ)

芯くったら負け！実のない話トーナメント

大喜利GRAND PRIX

※収録・配信内容は順次変更・追加の可能性あり。

ダウンタウンプラスは面白い？反響は？

松本人志は、11月1日(土)に行われた「ダウンタウンプラス」の単独生配信が活動再開の場となり、大きく話題を集めた。番組内では「たくさんの芸人仲間とか、後輩を巻き込んだ。テレビスタッフにも迷惑をかけた」など、約1年1カ月以上にわたった活動休止の原因となった、週刊文春に報じられた疑惑について触れる場面もあり、SNSを中心に様々な意見が散見されている。

賛否は様々だが、配信日当日のX(旧Twitter)では「#ダウンタウンプラス」がトレンド1位に急浮上。その他にも「松ちゃん」など関連ワードが複数トレンド入りし、注目度の高さをうかがわせた。番組への意見としては“松本人志・健在”など好意的な声も多く、ダウンタウンや松本人志のファンであれば概ね高評価の内容になったことがうかがえる。

また、その他にも既に高い評価を誇っているダウンタウンに関連する過去作品が順次アーカイブ配信されるため、コンテンツの充実度に心配はなさそうだ。とはいえ、満足度には個人差があるため、利用を検討する場合は自身で情報を収集して判断することをおすすめする。

ダウンタウンプラスの視聴方法は？

「DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)」は公式プラットフォームの他に、『U-NEXT』と『ABEMA』でも11月1日(土)22時より提供がスタートした。Amazonプライムビデオでも提供を予定しているが、チャンネルのオープン時期については現時点で未定となっている。

配信形態 料金(税込) コンテンツ内容 公式プラットフォーム 月額1,100円

年額11,000円 ・生配信

・新作オリジナル作品

・過去作品 U-NEXT「月額パック」 月額770円

（U-NEXTポイントを支払いに充当可能） ・新作オリジナル作品 ABEMA de DOWNTOWN+ 月額770円 ・新作オリジナル作品 Amazonプライムビデオ

（※オープン時期未定） 月額770円 ・新作オリジナル作品

【U-NEXT】ダウンタウンプラス月額パックのお得な視聴方法

U-NEXT

ネット『U-NEXT』ではダウンタウンプラスの月額パックを配信している。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品4タイトル(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント)を視聴できる。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

■U-NEXT無料トライアル・ダウンタウンプラス月額パックの視聴登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

ダウンタウンプラスの関連情報

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください