ダウンタウン出演作品を中心に、過去のバラエティ番組や特別企画を一挙に楽しめる動画配信プラットフォームの「ダウンタウンプラス(ダウンタウン＋)」が11月1日(土)に正式リリースされた。

本記事では、ダウンタウンプラスでガキ使トーク全集・笑ってはいけないシリーズの視聴方法について紹介する。

ダウンタウンプラスでガキ使トーク全集・笑ってはいけないシリーズは見れる？

ダウンタウン出演作品を中心に展開する配信サービス『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)』では、名作バラエティ『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!』のトーク全集がアーカイブ作品として正式に配信されている。松本人志と浜田雅功による2ショットトークを含めたトーク企画が公式ラインナップとして発表されており、日本テレビの協力のもと、過去の放送を振り返ることができる貴重なコンテンツ群となっている。ファンにとっては、当時の空気感や2人の素の掛け合いをもう一度楽しめる機会だ。

一方で、毎年大晦日の風物詩として親しまれた『笑ってはいけないシリーズ』については、現時点で『ダウンタウンプラス』での配信は確認されていない。お笑い業界内では、将来的にDOWNTOWN+の目玉コンテンツとして追加される可能性があると噂されているが、公式な発表はまだない。過去にはHuluで期間限定配信が行われたものの、現在は視聴不可となっている。

ダウンタウンプラスでガキ使トーク全集を見るには？

『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!トーク全集』のようなアーカイブ作品を視聴するには、利用するサービスによって視聴可能範囲が異なる。『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)』のコンテンツは複数のプラットフォームを通じて配信されているが、過去アーカイブを含む全コンテンツを視聴できるのは「公式DOWNTOWN+」のみとなっている。

公式DOWNTOWN+は月額1,100円(または年額11,000円)で、新作・アーカイブ・生配信の全てをカバー。一方、U-NEXTやABEMAの「DOWNTOWN+月額パック」(各770円)では、厳選された新作のみが対象で、アーカイブ作品は配信対象外となっている。したがって『ガキ使トーク全集』を視聴したい場合は、公式サイトでの登録が必須となる。

サービス名 月額料金(税込) 視聴できる範囲 アーカイブ/生配信 DOWNTOWN+公式 1,100円(年額11,000円) 新作+過去アーカイブ+生配信のすべて 視聴可能 U-NEXT「DOWNTOWN+月額パック」 770円 厳選された新作コンテンツのみ 対象外 ABEMA de DOWNTOWN+ 770円 厳選された新作コンテンツのみ 対象外

ダウンタウンプラスの配信作品一覧

『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)』では、松本人志・浜田雅功の新企画や、懐かしの名作をまとめて楽しめるラインナップが揃う。松本人志による完全新作『7:3トーク』や『実のない話トーナメント』、『松本教授の笑いの検証』など、トーク・実験・笑いを融合させた多彩な番組群が続々登場。一方で浜田雅功による「浜ちゃん後輩と行く」シリーズなど、リアルな旅バラエティ企画も充実している。

さらに、松本人志監督の映画4作品『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』も配信中。加えて、伝説のトーク番組『福岡人志』や初期コント『ビジュアルバム vol.りんご「約束」』といった貴重なアーカイブ映像も高画質で蘇る。今後は未配信アーカイブや新作プロジェクトの追加も予定されており、今後の展開にも注目が集まる。

オリジナル作品： 『7:3トーク』 – 松本人志がゲストと“何かをしながら”語り合う新感覚トーク番組（2025年11月1日配信）

ダウンタウンプラスの配信予定

松本人志と浜田雅功が立ち上げた新プラットフォーム『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)』は、2025年11月1日から吉本興業とFANYの共同運営により正式スタート。地上波では見られないオリジナル番組や過去の貴重な映像が注目を集めている。

配信形態は主に2種類。「公式DOWNTOWN+サイト」での直接配信と、U-NEXTおよびABEMAでのサブパッケージ配信だ。公式サイトでは、完全オリジナル作品・映画・ライブ配信・過去アーカイブすべてを網羅しており、最も充実した内容となっている。一方でU-NEXTとABEMAでは、新作4タイトル『7:3トーク』『大喜利GRAND PRIX』『ダウプラボイス』『実のない話トーナメント』『Time is Money』『漫才インターナショナル』のみが対象となる限定プランとなっている。

U-NEXTでは月額パックとして月々770円(税込)で利用でき、初回登録時の無料トライアルを利用すれば0円で視聴可能。ABEMAも同様に月額770円(税込)で視聴可能だが、いずれもアーカイブ作品や映画は非対応となっている。なお、地上波・BS・CSでの放送は現時点で予定されていない。

今後は松本人志・浜田雅功それぞれのソロ企画や、未配信アーカイブ作品の順次追加も予定されており、定期的な更新が行われる見込みだ。

サービス名 月額料金(税込) 視聴可能作品 特徴 公式DOWNTOWN+(本体) 1,100円(年額11,000円) オリジナル番組/映画/アーカイブ/生配信すべて 全コンテンツを視聴可能なフルパッケージプラン U-NEXT「DOWNTOWN+月額パック」 770円 『7:3トーク』『大喜利GRAND PRIX』『ダウプラボイス』『実のない話トーナメント』『Time is Money』『漫才インターナショナル』 初回無料トライアルで視聴可能/アーカイブ非対応 ABEMA de DOWNTOWN+ 770円 同上 サブプラン形式/映画・アーカイブ非対応

DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)月額パックの視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも月額パックとして配信する。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品4タイトル(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント、Time is Money、漫才インターナショナル)を視聴できる。

一方で、ガキ使トーク全集を含むアーカイブ作品が配信されない点は、注意が必要だ。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル・ダウンタウンプラス月額パックの登録方法

ダウンタウンプラスの関連情報

