ダウンタウンプラスをテレビで見る方法は？対応デバイス一覧

松本人志と浜田雅功による新作オリジナル企画や、ダウンタウン関連の過去コンテンツを配信する『DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)』が、11月1日(土)にリリースされた。
本記事では、ダウンタウンプラスをテレビで見る方法について紹介する。
ダウンタウンプラスはテレビでどこで見れる？視聴方法まとめ
松本人志と浜田雅功による新プロジェクト『DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)』は、スマートフォンやパソコンだけでなく、リビングのテレビでも視聴可能。公式サービスに登録して大画面で楽しむ方法や、U-NEXT・ABEMAを通じて見る場合の設定手順を紹介する。
「ダウンタウンプラス」をテレビで見るには、大きく分けて2つの方法がある。1つは公式プラットフォーム(DOWNTOWN+)を使う方法、もう1つはU-NEXTやABEMA経由で視聴する方法だ。配信形態や視聴可能なコンテンツに違いがあるため、自分の環境に合わせて選びたい。
公式サービス(DOWNTOWN+)で視聴する場合
ダウンタウンプラスの公式プラン(月額1100円/年額11000円)に登録すると、新作・過去作品・生配信など全てのコンテンツを専用アプリで楽しむことができる。テレビで視聴する際は、以下の手順を行う。
- ① 会員登録：公式サイトで月額または年額プランに登録し、FANY IDを作成。
- ② アプリのインストール：スマートテレビのアプリストアで「ダウンタウンプラス」を検索しインストール。
- ③ 外部デバイス利用：Fire TV Stick、Apple TV、Chromecastなどをテレビに接続し、対応アプリをインストール。
- ④ ログイン：アプリ起動後、FANY IDでログイン。またはQRコード連携でスマートフォンから簡単ログイン。
この方法であれば、公式が提供するすべての番組や特典を大画面で再生できる。なお、テレビアプリ版では「大喜利コミュニティ」機能は非対応のため、PCまたはスマートフォンでの利用が推奨される。
また、Chromecastを利用したキャスト機能にも対応しており、スマートフォンやPCの画面をテレビに映し出すことも可能。アプリが利用できない環境でも、ブラウザ経由(Silkブラウザなど)での再生が行える。
U-NEXT・ABEMAでテレビ視聴する方法
U-NEXTの「DOWNTOWN+月額パック」およびABEMAの「ABEMA de DOWNTOWN+」でも、新作4タイトルをテレビで楽しめる。料金はどちらも月額770円(税込)。専用アプリをテレビにインストールしてログインすれば、すぐにテレビで視聴できる。
- ① 各プラットフォームに登録し、「DOWNTOWN+月額パック」(770円)を購入。
- ② スマートテレビまたはFire TV Stick/Chromecast/Apple TVなどの対応端末でU-NEXTまたはABEMAアプリを起動。
- ③ 購入済みコンテンツを選択して再生。
U-NEXTとABEMAで配信されるのは、松本人志が手掛ける新作4タイトルのみ。過去出演作品や生配信コンテンツは含まれないため、全てのコンテンツを楽しみたい場合は公式プラン(月額1100円)がおすすめとなる。
|項目
|公式プラン
|U-NEXT/ABEMAパック
|料金(税込)
|月額1100円
|月額770円
|配信内容
|新作・過去作品・生配信すべて
|新作タイトルのみ
|テレビ対応
|専用アプリ/キャスト機能対応
|U-NEXT・ABEMAアプリ対応
ダウンタウンプラスの料金・配信内容まとめ(視聴方法別)
松本人志と浜田雅功による新配信サービス『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)』が、2025年11月1日(土)にスタート。吉本興業とFANYが手掛ける公式プラットフォームを中心に、U-NEXTやABEMAとも連携して展開される本サービスだが、配信内容や料金にはそれぞれ違いがある。
公式版の「DOWNTOWN+」は、月額1,100円(税込)または年額11,000円(税込)のサブスクリプションで提供され、松本人志・浜田雅功両名による新作や過去作品、生配信企画などをすべて網羅。U-NEXTやABEMAの月額パックでは、月々770円(税込)でよりライトに楽しめる内容となっている。
サービスは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3カテゴリーで構成されており、リリース初期は松本人志プロデュースのオリジナル企画が中心。なかでも注目されるのが、以下の4作品だ。
- 『Money is Time』：お金をテーマに芸人たちがパフォーマンスで賞金を競う心理バトル企画。駆け引きと笑いが交錯する異色のエンタメショー。
- 『松本教授の笑いの証明』：松本人志と小峠英二が“笑いの法則”を科学的に検証する実験バラエティ。芸人たちがさまざまな検証に挑戦する。
- 『漫才インターナショナル』：松本人志が世界の笑い文化や漫才をテーマに語り合う国際トークバラエティ。異文化の笑いを通じて“笑いの共通点”を探る。
- 『大喜利GRAND PRIX』：松本人志が審査員を務める新形式の大喜利大会。千原ジュニア、真空ジェシカ川北らが出演。
- 『芯くったら負け!実のない話トーナメント』：面白くない話で競い合う異色の話芸バトル。みなみかわやFUJIWARA藤本らが登場。
- 『7:3トーク』：ゲスト(例:シソンヌ長谷川)と“とある作業”(例:餃子作り)を通じて語り合う本音トーク企画。
- 『ダウプラボイス』：笑いと癒しを融合した音声コンテンツ。松本とゲストの静かなやり取りが眠りを誘う。
このほか、松本教授(松本人志)と助教授(小峠英二)が笑いの原理を検証する『松本教授の笑いの証明』など、新作企画の展開も予定されている。
さらに、公式版では松本人志による月1〜2回の生配信や、ユーザーが参加できる「大喜利コミュニティ」機能も搭載。映画『大日本人』『しんぼる』『R100』などの監督作品や、『浜ちゃん後輩と行く グアムで休日』、『HITOSI MATUMOTO VISUALBUM vol.りんご「約束」』といったアーカイブ映像も視聴可能だ。
プラットフォーム別の配信内容と料金の違い
|項目
|DOWNTOWN+(公式)
|U-NEXT「DOWNTOWN+月額パック」
|ABEMA de DOWNTOWN+
|月額料金(税込)
|1,100円
|770円
|770円
|新作4タイトル
|すべて視聴可能
|視聴可能
|視聴可能
|過去作品/アーカイブ
|視聴可能
|提供なし
|提供なし
|生配信コンテンツ
|視聴可能(月1〜2回不定期)
|提供なし
|提供なし
|大喜利コミュニティ機能
|利用可能(PC/スマホ限定)
|提供なし
|提供なし
U-NEXTとABEMAの「DOWNTOWN+」月額パックは、松本人志プロデュースの新作4タイトルに特化したコンパクトなプラン。月額770円と手頃な価格で、配信日(11月1日)からすぐに楽しむことができる。一方、公式サービスでは新作だけでなく、生配信や映画・特番など過去のアーカイブも含まれるため、より深く“ダウンタウンの世界”を楽しみたいファンには公式版の登録が最適だ。
なお、U-NEXTとABEMAの配信内容は共通で、違いは更新スケジュールにある。U-NEXTは初日から全タイトルを一括配信、ABEMAは毎週水曜と金曜に順次更新される形式となっている。
ダウンタウンプラス月額パックをU-NEXTで視聴する手順
U-NEXT
動画配信サービス『U-NEXT』では『ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)』のコンテンツを「DOWNTOWN+月額パック」として配信している。
月額770円(税込)で加入できるこのパックでは、松本人志プロデュースによるオリジナル4作品「大喜利GRAND PRIX」、「7:3トーク」、「ダウプラボイス」、「実のない話トーナメント」、「漫才インターナショナル」、「Money is Time」を視聴可能。スマートフォンやテレビ、パソコンなど、さまざまなデバイスに対応している。
また、U-NEXTでは初めて登録するユーザー向けに31日間の無料トライアルを実施中。「ダウンタウンプラス月額パック特設ページ」からの登録に限り800キャンペーンポイントが付与され、このポイントを使えば初月は実質0円で「DOWNTOWN+月額パック」を視聴できる。さらに、月額プラン(2,189円)を継続利用する場合、毎月自動的に1,200ポイントが付与されるため、ポイントを充当することも可能だ。
U-NEXTの登録はシンプルで、氏名・メールアドレス・決済情報など基本項目を入力するだけ。無料期間中でも見放題作品や追加コンテンツを制限なく視聴できるため、『ダウンタウンプラス』をはじめて体験するには最適な環境といえる。
U-NEXT無料トライアル・ダウンタウンプラス月額パックの登録方法
- ▶U-NEXT公式サイト『ダウンタウンプラス月額パック特設ページ』へアクセス
- 「DOWNTOWN+月額パックを始める」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
