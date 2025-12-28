ダウンタウンプラスの浜田雅功オリジナルコンテンツは何がある？配信作品まとめ

ダウンタウンプラスは、松本人志のオリジナル企画に加え、浜田雅功のオリジナルコンテンツも展開している。
本記事では、ダウンタウンプラスの浜田雅功オリジナルコンテンツについて紹介する。
ダウンタウンプラスの浜田雅功オリジナルコンテンツは？
ダウンタウンプラスでは、浜田雅功にフォーカスしたオリジナル作品として、『浜田雅功と黒い線』が配信されている。本作は、2025年12月26日から、ダウンタウンのコンテンツを専門に扱う有料動画配信サービスDOWNTOWN+で配信がスタートした。
『浜田雅功と黒い線』は、現在開催中の個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」に向けて、浜田が100点もの作品を描き上げるまでの過程に密着した制作ドキュメンタリーだ。お笑い芸人、ミュージシャン、俳優といった既存のイメージとは異なる、「画家としての浜田雅功」にスポットを当てている。
市販の黒マジックペン一本で、記憶や原風景を迷いのない線として描き出していく姿は、地上波のバラエティでは見ることのできない一面だ。制作の裏側や思考のプロセスまで踏み込んだ内容となっており、浜田雅功の表現者としての側面を深く知ることができる作品となっている。
ダウンタウンプラスの浜田雅功出演作品は？
ダウンタウンプラスでは、浜田雅功が出演する過去の人気番組やアーカイブ作品も順次配信されている。地上波で親しまれてきた冠番組シリーズに加え、ダウンタウンとしての代表的なコント作品まで網羅されており、浜田雅功の幅広いキャリアを振り返ることができるラインナップとなっている。
2025年12月29日からは、テレビ放送時代の名シーンを収めたアーカイブ作品の配信がスタート。ロケ番組での名場面や、ファンの間で語り継がれてきた“伝説回”も含まれている。
過去のアーカイブ出演作品
- MBS「ごぶごぶ」（5話分）
- ロケ中に起きた“肉離れ事件”回を含む名エピソードを配信
- 読売テレビ「浜ちゃんが！」（5話分）
- 「浜ちゃん後輩と行く」シリーズ
- 沖縄の旅（全6話）：2025年11月・12月に配信
- グアムで休日（全6話）：2025年11月1日より配信開始
ダウンタウンとしての出演作品
- 『ビジュアルバム vol.りんご「約束」』
- 初期ダウンタウンの代表的コントを高画質で復刻
このようにダウンタウンプラスでは、浜田雅功の単独出演作からコンビとしての名作まで幅広く楽しめる。バラエティ全盛期の空気感を知る世代はもちろん、初めて触れる視聴者にとっても価値の高いアーカイブとなっている。
ダウンタウンプラスの視聴方法は？
ダウンタウンプラスは、テレビ放送では視聴できず、ネット配信のみで展開されているサービスだ。公式サービスを含め、複数の動画配信プラットフォームで提供されており、どの範囲まで視聴したいかによって選択肢が分かれる。
松本人志による単独生配信やオリジナル企画、映画作品、過去のアーカイブまで含めてすべて視聴したい場合は、公式の「DOWNTOWN+」が中心となる。『7:3トーク』『実のない話トーナメント』『大喜利GRAND PRIX』といった定番シリーズに加え、『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』などの映画作品も配信されており、ラインナップの幅は最も広い。
一方で、U-NEXT、ABEMA、Amazon Prime Videoでは「DOWNTOWN+月額パック」が用意されている。こちらは最新のオリジナルコンテンツを中心に視聴でき、料金を抑えて楽しみたいユーザー向けのプランとなっている。
生配信や映画アーカイブは含まれないものの、初回無料トライアルが用意されているU-NEXTであれば、対象期間中は追加料金なしでDOWNTOWN+の対象作品を試すことが可能だ。まずは内容をチェックしたい場合の選択肢として有効と言える。
今後も松本・浜田による新企画や特別番組の投入が予定されており、各サービスでの配信内容は随時更新されていく見込みだ。視聴前には、自身の視聴目的に合ったサービスを確認しておきたい。
【U-NEXT月額パック】ダウンタウンプラスのおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも月額パックとして配信する。
月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント、Money is Time、漫才インターナショナルなど)を視聴できる。
U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。
U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル・ダウンタウンプラス月額パックの登録方法
- ▶U-NEXT公式サイト『ダウンタウンプラス月額パック特設ページ』へアクセス
- 「DOWNTOWN+月額パックを始める」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
