ダウンタウンによる配信サービス『DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)』が11月1日(土)に配信がスタートする。

本記事では、ダウンタウンプラスを配信するU-NEXTでの視聴方法について紹介する。

ダウンタウンプラスの配信内容・ラインナップは？

『ダウンタウンプラス』では、松本人志と浜田雅功それぞれの新作オリジナル企画に加え、過去の名作映像も続々と配信する。松本人志による完全新作『7:3トーク』や『実のない話トーナメント』、『松本教授の笑いの証明』など、新たな実験的コンテンツや、浜田雅功の「浜ちゃん後輩と行く」シリーズ、映画『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』といった代表作も同時配信されるなど、注目のラインナップとなっている。配信スケジュールは、毎週月曜日に過去作品、水曜日と金曜日にオリジナルコンテンツが公開される。

【一覧】配信ラインナップ

【オリジナル作品】

『7:3トーク』：松本人志がゲストと“とある作業”をしながら交わす「7:3トーク」。テレビでは聞けない赤裸々な本音が次々と飛び出す。

『ダウプラボイス』：ユーモアと癒しを掛け合わせた新感覚の睡眠導入コンテンツ。穏やかな会話がリズムよく耳に溶け込み、笑いと安心に包まれる。

『実のない話トーナメント』：1対1で“実のない話”を披露し、より面白くない話をした芸人が勝利。松本人志が審査員として“笑いのズレ”を見抜く。

『大喜利GRAND PRIX』：芸人が自作のお題で勝負し、審査員・松本人志が“認めた者”だけに与える称号を争う。芸人たちのプライドが激突する真剣勝負。

『Money is Time』：“お金が欲しい”挑戦者たちがパフォーマンスで賞金を稼ぐ前代未聞の企画。笑いの才能を資本に変える新たなエンタメ実験。

『松本教授の笑いの証明』：松本人志と小峠英二が“笑いの法則”を科学的に検証。芸人たちに実験を課し、未知なる笑いの真理を探る。

『漫才インターナショナル』：松本人志がホストを務め、世界各国の笑い文化や漫才を題材にしたトーク&検証バラエティ。異文化のユーモアを分析しながら、日本の漫才の魅力と「笑いの普遍性」を探る知的エンターテインメント。

映画『大日本人』『しんぼる』『さや侍』『R100』：松本人志監督による4作品が同時解禁。奇抜な発想と社会風刺が光る代表作。

FBS福岡放送『福岡人志』（2話）：地元愛と笑いが融合した人気トーク企画。福岡人の“あるある”を松本人志が深掘り。

『浜ちゃん後輩と行く グアムで休日』（全6話）：浜田雅功が後輩芸人とともに過ごすグアムの旅。素顔の浜ちゃんが垣間見えるシリーズ。

『浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅』（全6話）：沖縄を舞台に浜田と後輩たちが笑いと癒しを共有する人気エピソード。

VHS『ビジュアルバム vol.りんご「約束」』：初期ダウンタウンのコント作品を高画質で復刻。伝説のネタをもう一度。

ダウンタウンプラスはどこで見れる？配信サイトと視聴方法まとめ

『ダウンタウンプラス（DOWNTOWN＋）』は、2025年11月に吉本興業とFANYが共同で始動した定額制配信サービス。松本人志と浜田雅功が手掛ける新作企画や過去作、生配信まで網羅した注目のプラットフォームだ。

視聴方法は大きく2つ。ひとつは公式サイト「DOWNTOWN＋」での視聴、もうひとつはU-NEXTやABEMAで配信される専用パックだ。

公式サービスではすべての番組・生配信・アーカイブが視聴可能。一方、U-NEXT・ABEMAでは新作4タイトルに限定される。

U-NEXTとABEMAでは、月額770円(税込)の専用パックを展開。『大喜利GRAND PRIX』『7:3トーク』『ダウプラボイス』『実のない話トーナメント』の4タイトルが配信される。

ただし、U-NEXT／ABEMA版では、松本人志の単独生配信や映画作品、浜田雅功の過去シリーズなどは対象外。全コンテンツを網羅的に楽しみたい場合は、公式版DOWNTOWN＋（月額1,100円）の登録が必要だ。

サービス名 月額料金(税込) 視聴できる内容 配信対象 DOWNTOWN＋公式 1,100円 新作・生配信・アーカイブを含む全コンテンツ スマホ／PC／テレビ U-NEXT「DOWNTOWN+月額パック」 770円

U-NEXT無料トライアル登録で視聴料が無料！ 新作タイトル（大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント、Money is Time、漫才インターナショナル） スマホ／PC／テレビ ABEMA「ABEMA de DOWNTOWN+」 770円 新作タイトル スマホ／PC／テレビ

U-NEXTでは特設ページ経由の登録で、31日間の無料トライアル＋800ポイントが付与される。初回ポイントを利用すれば「DOWNTOWN＋月額パック」を実質無料で体験できる。

無料期間中はいつでも解約可能で追加費用は発生しない。まずはU-NEXTで『ダウンタウンプラス』を無料で視聴し、配信ラインナップや画質、操作性を確認してみよう。

U-NEXTでのダウンタウンプラスの取り扱いは？

U-NEXTでは、吉本興業が運営する公式配信サービス「DOWNTOWN+」とは別に、「DOWNTOWN+月額パック」としてコンテンツが提供される。松本人志がプロデュースする新作企画を中心に、笑いの実験場のような4作品を定額で楽しめるプランだ。

U-NEXT版の料金と配信スケジュール

「DOWNTOWN+月額パック」の価格は月額770円(税込)。これはDOWNTOWN+公式の月額1,100円(税込)よりも安く設定されており、気軽に利用できるのが特徴。配信開始は2025年11月1日(土)22:00からを予定している。さらに、特設ページからU-NEXTの31日間無料トライアルに登録すると、「DOWNTOWN+ 月額パック」に使える、800ポイントをプレゼント。ポイントを使えば無料でダウンタウンプラスの視聴が可能となる。

配信される新作タイトル

U-NEXT版では、ダウンタウンプラスの新作4タイトルが見放題で配信される。どの作品も松本人志が手掛ける企画で、笑いの本質や人間の奥行きをテーマにした内容となっている。

『松本教授の笑いの証明』：松本人志と小峠英二が“笑いの法則”を科学的に検証。芸人たちに実験を課し、未知なる笑いの真理を探る研究型バラエティ。

『Money is Time』：“お金が欲しい”挑戦者たちがパフォーマンスで賞金を稼ぐ企画。笑いの才能を資本に変える新感覚エンタメ。

『漫才インターナショナル』：松本人志がホストを務め、世界の笑い文化と日本の漫才をテーマに語り合うトーク&検証バラエティ。

『大喜利GRAND PRIX』：芸人自身が出題者となり、松本人志が審査員を務める真剣勝負の大喜利大会。

『芯くったら負け!実のない話トーナメント』：つまらない話で競う異色のトークバトル。笑いのズレを突く実験的企画。

『7:3トーク』：松本人志がゲスト(例:シソンヌ長谷川)と“とある作業”を通じて本音を語り合うトーク番組。

『ダウプラボイス』：ユーモアと癒しを融合した新感覚の音声コンテンツ。穏やかな会話が眠りへと誘うリラックス系企画。

U-NEXT版で視聴できないコンテンツ

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」では、公式版に含まれる以下のコンテンツは視聴できない。

ダウンタウン過去出演作品(松本監督映画や「浜ちゃん後輩と行く」シリーズなど)

松本人志による単独生配信(月1〜2回予定)

大喜利コミュニティ機能

全コンテンツを楽しみたい場合は、DOWNTOWN+公式(月額1,100円)への登録が必要となる。

対応デバイス

U-NEXTの「DOWNTOWN+月額パック」は、スマートフォンやPC、テレビなど様々なデバイスで視聴可能。外出先でも、自宅のリビングでも、松本人志の“新しい笑い”を体験できる。

スマートフォン/タブレット(U-NEXTアプリ)

パソコン(ブラウザ視聴)

テレビ(対応スマートTV、Apple TV、Fire TV Stick、Chromecastなど)

U-NEXT版「DOWNTOWN+月額パック」概要

項目 内容 サービス名 U-NEXT「DOWNTOWN+月額パック」 料金(月額) 770円(税込) 配信開始日 2025年11月1日(土)22:00(予定) 配信内容 新作タイトル(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント、Money is Time、漫才インターナショナル) 視聴不可コンテンツ 過去出演作、生配信、大喜利コミュニティ機能 視聴デバイス スマホ/PC/テレビ(対応アプリ経由) 特典 初回登録時31日間無料+800ポイント付与で視聴料が無料

DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも配信する。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメント、Money is Time、漫才インターナショナル)を視聴できる。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録・DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)の方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

ダウンタウンプラスの関連情報

※本記事の情報は2025年11月時点のものです。配信される内容は変更となる可能性があります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください。