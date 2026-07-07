アルゼンチンvsエジプトは地上波テレビ放送なし！試合はどこで見られる？

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド16で、アルゼンチン代表とエジプト代表が対戦する。

本記事では、アルゼンチンvsエジプトのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

アルゼンチンvsエジプトは何時から？試合日程・キックオフ時刻

FIFAワールドカップ・ラウンド16のアルゼンチンvsエジプトは、日本時間2026年7月8日(水)午前1:00にキックオフを予定している。

連覇を狙うアルゼンチンはラウンド32で延長戦の末、カーボベルデを退けた。対するエジプトは、PK戦でオーストラリアに勝利している。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 FIFAワールドカップ2026

ラウンド16 2026/7/8(水)

1:00 アルゼンチンvsエジプト アトランタスタジアム ﻿ ﻿

(アトランタ／アメリカ）

※すべて日本時間。

アルゼンチンvsエジプトのテレビ放送予定｜地上波テレビ中継はある？

アルゼンチンvsエジプトは、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。地上波テレビでの中継は予定されていない。

その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施。リアルタイムで視聴できるのはDAZNのみだ。

ラウンド16・アルゼンチンvsエジプトの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 NHK総合 地上波 × NHK BSプレミアム4K 衛星放送 録画(21:00-) 日本テレビ 地上波 × フジテレビ 地上波 × TVer ネット ×

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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