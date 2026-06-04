DAZNの割引・無料トライアルはある？おすすめの登録方法・ポイント還元・特典内容まとめ

DAZNは登録窓口によって料金や特典内容が異なる場合があるため、事前に比較してから申し込むことが重要となる。

本記事では、DAZNの最新キャンペーンや割引情報、無料トライアルについて紹介する。

DAZNに無料トライアルはある？

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『DAZN(ダゾーン)』では、かつて提供されていた「1カ月無料トライアル」は2022年2月に終了しており、現在は一般的な無料お試し期間は用意されていない。

そのため、DAZN StandardやDAZN SOCCERなどの有料プランを利用する場合は、基本的に月額料金または年間料金の支払いが必要となる。

一方で、現在のDAZNには無料で利用できる「DAZN Freemium(フリーミアム)」が用意されている。会員登録のみで利用でき、クレジットカード情報の登録も不要。一部のスポーツ中継やハイライト、オリジナル番組などを無料で視聴可能だ。

また、2026 FIFAワールドカップでは日本代表戦全試合に加え、準決勝や決勝などの注目試合が無料配信される予定となっている。そのほか、Jリーグでも毎節一部試合が無料ライブ配信されるなど、有料会員でなくても楽しめるコンテンツが用意されている。

完全な無料トライアルこそ存在しないものの、DAZN Freemiumや無料配信対象試合を活用することで、DAZNのサービスを無料で体験することは可能だ。

無料で利用できるサービス 内容 DAZN Freemium 一部試合、ハイライト、オリジナル番組を無料視聴可能 FIFAワールドカップ2026 日本代表戦全試合、準決勝・決勝などを無料配信予定 Jリーグ無料配信 J1リーグ毎節一部試合を無料ライブ配信

DAZNの割引キャンペーン・特典・ポイント還元はある？

DAZNでは現在、無料トライアルこそ提供されていないものの、期間限定の割引キャンペーンや提携サービスによるセット割引、ポイント還元特典などが用意されている。

特に2026 FIFAワールドカップ開催に合わせて実施されているキャンペーンは非常にお得で、新規加入者であれば通常料金より大幅に安く利用できる。

まず、2026年7月20日まで実施されている「応援放題！キャンペーン」では、『DAZN Standard』の月額料金が通常4,200円(税込)のところ、最初の3カ月間は月額1,980円(税込)で利用可能となる。

また、サッカー専用プラン『DAZN SOCCER』では、同じく7月20日までの加入を対象に最初の3カ月間を月額980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施中。ワールドカップやJリーグ、欧州サッカーを中心に楽しみたいユーザーにおすすめだ。

さらに、DMM×DAZNホーダイやABEMA de DAZNなどの提携サービスを利用することで、通常契約より安くDAZNを利用できる場合もある。ドコモの対象料金プラン利用者は、DAZN for docomoを実質無料で利用できる特典も用意されている。

ポイント還元では、楽天モバイル利用者向けの楽天ポイント還元や、ソフトバンクユーザー向けのPayPayポイント還元なども実施されているため、契約している通信会社によってはさらにお得に利用可能だ。

キャンペーン・特典 内容 応援放題！キャンペーン DAZN Standardが最初の3カ月間月額1,980円 DAZN SOCCERキャンペーン 最初の3カ月間月額980円 DMM×DAZNホーダイ 月額3,480円でDMMプレミアムとDAZNを利用可能 ABEMA de DAZN 月額3,800円、年間プランは実質月額2,500円 DAZN for docomo 対象プラン契約者は実質無料で利用可能 楽天モバイル特典 月額料金(税抜)の15%を楽天ポイント還元 ソフトバンク特典 月額料金の10〜20%をPayPayポイント還元 年間プラン(一括払い) 実質月額約2,667円で利用可能

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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