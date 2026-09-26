第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)男子サッカー競技の準々決勝で、U-21日本代表vsU-23北朝鮮代表が行われる。

本記事では、日本vs北朝鮮の各中継局の違いや実況・解説者を紹介する。

サッカー日本vs北朝鮮の開催情報

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表は準々決勝で北朝鮮代表と対戦する。

準々決勝は2026年9月26日(土)19:30にキックオフ予定で、会場は愛知県豊田市の豊田スタジアムとなっている。

大会：第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド：男子サッカー 準々決勝

対戦カード：U-21日本代表 vs U-23北朝鮮代表

日程：2026年9月26日(土)19:30

会場：豊田スタジアム(愛知県豊田市)

サッカー日本vs北朝鮮の中継局は？

日本vs北朝鮮は、ネット『U-NEXT』と地上波『TBS系列』が生中継を予定。『TBS系列』の放送はネット『TVer』による同時配信も行われる。

なお、『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間があり、期間中は対象の見放題作品が視聴可能。サッカー競技を含むアジア大会の中継番組も見放題作品の対象となっている。

チャンネル 形態 生中継 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 〇 TBS系列 テレビ 〇 TVer ネット 〇

TBS系列とU-NEXTの中継はどう違う？実況・解説は？

地上波『TBS系列』はテレビなど視聴環境さえあれば誰でも視聴が可能。一方の『U-NEXT』は有料のサブスクリプションサービスだが、初回であれば31日間無料トライアルを利用することができ、期間中に解約した場合は支払いが発生しない。『U-NEXT』はPCやタブレット、スマートフォンなどのデバイスで気軽に見られる点も魅力だ。また、『TVer』もネット視聴が可能だが、中継内容は地上波『TBS系列』と同様となる。

なお、『U-NEXT』ではフルマッチ見逃し配信、追っかけ再生に対応しており、見逃した場合や視聴開始が遅れた場合でも安心して楽しむことができる。

『TBS系列』と『U-NEXT』はどちらも日本語音声での中継となるが、実況・解説については公式サイトに明記されておらず。ただし、『TBS系列』は26日開催日の大会中継全体の出演者を一覧で発表しており、サッカー関係者では柿谷曜一朗氏が出演予定となっている。

チャンネル 実況・解説 中継時刻 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] 未発表

[日本語音声で配信] ライブ配信：19:10-

見逃し配信：10/10(土)23:59まで TBS系列

[TVer同時配信] 二宮和也（TBSスペシャルアンバサダー）

石川佳純（TBSスペシャルアスリートアンバサダー）

室伏広治（TBSエグゼクティブアスリートアンバサダー）

柿谷曜一朗、高橋尚子（TBSアスリートアンバサダー）

江藤愛、浦野芽良、篠原梨菜（TBSアナウンサー）

齋藤慎太郎（応援キャスター） ※サッカー中継担当の明記はなし 大会中継：15:50-22:30

※上記時間帯に他の競技も中継

※中継時刻・内容・出演者は変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vs北朝鮮のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会の日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。