近年のDAZNでは、一部のライブ配信や見逃し配信、ハイライト動画で広告が表示されるケースがあり、ユーザーの間でも賛否が分かれている。一方で、広告が流れるタイミングや試合中の視聴への影響については誤解されている部分も少なくない。

本記事では、DAZNのワールドカップ中継の広告について紹介する。

DAZNのワールドカップ中継に広告は入る？

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2026 FIFAワールドカップ(W杯)は『DAZN』で全104試合がライブ配信される予定だが、有料会員であっても広告が表示される。

ライブ配信では、試合開始前や配信開始直後などにDAZN内の番組告知や企業広告が流れるケースがある。広告時間は30秒程度となることが多く、キックオフ前に表示されるのが一般的だ。

また、試合終了後の見逃し配信やハイライト動画では、動画再生前に15秒〜30秒程度のスキップできない広告が表示される場合がある。

一方で、試合中に頻繁にCMが挿入されるわけではなく、プレー中に広告によって映像が中断されるケースは基本的にない。そのため、ライブ観戦への影響は比較的限定的といえるだろう。

DAZNのW杯中継をCMなしで視聴する方法は？

結論から言うと、2026 FIFAワールドカップ(W杯)を『DAZN』で視聴する場合、CM(広告)を完全に非表示にする公式な方法は用意されていない。

現在のDAZNでは、有料会員であってもライブ配信の視聴開始時や見逃し配信・ハイライト動画の再生前などに広告が表示される仕様となっている。そのため、「追加料金を支払えば広告なしになる」「プレミアムプランならCMが消える」といった仕組みは存在しない。

DAZNが広告を導入している背景には、スポーツ放映権料の高騰があるとみられている。特にワールドカップや欧州サッカーリーグなどの大型コンテンツは権利料が年々上昇しており、サブスクリプション収入だけでなく広告収益も重要な収益源となっている。

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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