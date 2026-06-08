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Aoi Fujimiya

DAZNの一時停止・再開はできる？退会との違いや手続き方法・利用条件を解説

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DAZNの一時停止・再開はできる？退会との違いや手続き方法・利用条件・注意点まとめ。

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DAZNでは、契約を完全に終了する「退会」だけでなく、アカウント情報を維持したまま利用料金の支払いを一時的に停止できる「一時停止」機能が用意されている。シーズンオフ期間や長期間視聴しない場合には便利な選択肢となる。

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本記事では、DAZNの一時停止機能の仕組みや再開方法、退会との違い、実際の手続き手順について紹介する。

DAZNの一時停止・再開はできる？

World Cup 2026 StadiumGetty Images

『DAZN(ダゾーン)』では、一時的に視聴を休みたいユーザー向けに「一時停止」機能が用意されている。一時停止を利用すると、契約を解約することなく一定期間サービス利用と料金支払いを停止できるため、オフシーズン期間や長期間スポーツを視聴しない場合に便利だ。

一時停止期間は最大180日間(約6カ月)まで設定可能。停止期間中は月額料金が発生せず、再開日になると自動的に契約が再開される。なお、利用再開日の1週間前と当日には案内メールが送信される。

ただし、一時停止機能はすべての契約で利用できるわけではない。年間プランやDAZN for docomo、DMM×DAZNホーダイ、Apple ID決済、キャリア決済など一部の支払い方法・契約形態では利用対象外となっている。

利用条件に該当している場合は、マイ・アカウントから一時停止の設定や再開手続きが可能。完全に退会する前に、一時停止を活用することで無駄な支払いを抑えながらアカウントを維持できる。

項目内容
停止期間最大180日間(約6カ月)
停止中の料金発生しない
再開方法設定した再開日に自動復帰
通知再開1週間前と当日にメール送信
利用不可プラン年間プラン、DAZN for docomo、DMM×DAZNホーダイなど
利用不可決済Apple ID、Amazonアプリ内課金、キャリア決済、ギフトコードなど

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DAZNの一時停止と退会の違いは？

前述のとおり、『DAZN(ダゾーン)』では「一時停止」と「退会(解約)」の2つの方法が用意されている。どちらも料金の支払いを止められるが、アカウント情報の扱いや再開時の手続きに大きな違いがある。

一時停止は、オフシーズンや長期間視聴しない期間だけ料金を停止したい場合に便利な機能だ。最大180日間まで利用でき、停止期間中は料金が発生しない。支払い情報やアカウント設定も維持されるため、再開時に再登録する必要がない。

一方の退会は、DAZNの利用を完全に終了する手続きとなる。再び利用する場合は新たに加入手続きを行う必要があり、支払い情報の再入力などが必要になる。

そのため、将来的に再びDAZNを利用する可能性がある場合は一時停止、今後利用予定がなく完全に契約を終了したい場合は退会を選ぶのがおすすめだ。

項目一時停止退会(解約)
主な目的一時的な利用休止サービスの完全終了
料金停止期間中は発生しない解約後は発生しない
アカウント情報維持される再登録が必要
再開方法自動または手動で再開再加入手続きが必要
停止期間最大180日間制限なし
おすすめの人オフシーズンだけ休止したい人今後利用予定がない人

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DAZN一時停止のやり方・手順は？

『DAZN(ダゾーン)』では、一時停止機能を利用することで最大180日間(約6カ月)料金の支払いを停止できる。退会とは異なりアカウント情報や支払い情報を維持したまま利用を休止できるため、オフシーズン期間などに活用したい機能だ。

ブラウザ版DAZNで一時停止する手順

クレジットカードやPayPalなどで契約している場合は、DAZN公式サイトから手続きできる。

  1. DAZNへログインして「マイ・アカウント」を開く
  2. 「ご契約内容」から「退会する」を選択
  3. 表示される「一時停止をします」を選択
  4. 利用再開日を設定する
  5. 内容を確認して確定する

手続き完了後も現在の契約期間終了日までは引き続き視聴可能となる。

Google Play決済で一時停止する手順

Google Play経由で契約している場合は、Google Playストアから操作する。

  1. Google Playストアを開く
  2. プロフィールアイコンから「お支払いとサブスクリプション」を選択
  3. 「定期購入」を開く
  4. DAZNを選択して「一時停止」をタップ
  5. 停止期間を選択して確定する

DAZNを再開する方法

設定した利用再開日になると契約は自動的に再開される。また、予定より早く視聴したくなった場合は、マイ・アカウントの「視聴を再開する」から即時再開も可能だ。

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