北中米ワールドカップ(W杯)2026は、6月29日(月)～7月20日(月)に決勝トーナメントが行われる。

本記事では、『フジテレビ』の決勝トーナメント放送予定を紹介する。

W杯決勝トーナメントの実施日程は？

ワールドカップ2026では日本時間6月28日(日)までにグループステージが終了。ラウンド32からの決勝トーナメントが、6月29日(月)よりスタートした。ラウンド32の16試合は7月4日(土)に終了し、7月5日(日)～8日(水)にラウンド16の8試合、7月10日(金)～12日(日)に準々決勝4試合、7月15日(水)・16日(木)に準決勝2試合、そして7月19日(日)に3位決定戦、7月20日(月)に決勝戦が行われる。

決勝トーナメント 開催日程

ラウンド32：6月29日(月)～7月4日(土)

ラウンド16：7月5日(日)～8日(水)

準々決勝：7月10日(金)～12日(日)

準決勝：7月15日(水)・16日(木)

3位決定戦：7月19日(日)

決勝戦：7月20日(月)

フジテレビのW杯決勝トーナメント放送予定は？

地上波『フジテレビ系列』では、決勝トーナメントの5試合を放送予定。国際サッカー連盟(FIFA)の公式サイトに記載されている放送対象の試合は以下の通り。

フジテレビ系列の放送予定

キックオフ日時 ラウンド 対戦カード 6/30(火)2:00 ラウンド32 ブラジル

vs

日本 7/1(水)6:00 ラウンド32 フランス

vs

スウェーデン 7/2(木)1:00 ラウンド32 イングランド

vs

コンゴ 7/7(火)9:00 ラウンド16 アメリカ/ボスニア・ヘルツェゴビナ

vs

ベルギー/セネガル 7/11(土)4:00 準々決勝 ポルトガル/クロアチア or スペイン/オーストリア

vs

アメリカ/ボスニア・ヘルツェゴビナ or ベルギー/セネガル

※すべて日本時間の午前。

※試合日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はフジテレビおよび大会公式サイトよりご確認ください。

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