北中米ワールドカップ(W杯)2026は、6月29日(月)～7月20日(月)に決勝トーナメントが行われる。
本記事では、『フジテレビ』の決勝トーナメント放送予定を紹介する。
W杯決勝トーナメントの実施日程は？
ワールドカップ2026では日本時間6月28日(日)までにグループステージが終了。ラウンド32からの決勝トーナメントが、6月29日(月)よりスタートした。ラウンド32の16試合は7月4日(土)に終了し、7月5日(日)～8日(水)にラウンド16の8試合、7月10日(金)～12日(日)に準々決勝4試合、7月15日(水)・16日(木)に準決勝2試合、そして7月19日(日)に3位決定戦、7月20日(月)に決勝戦が行われる。
決勝トーナメント 開催日程
- ラウンド32：6月29日(月)～7月4日(土)
- ラウンド16：7月5日(日)～8日(水)
- 準々決勝：7月10日(金)～12日(日)
- 準決勝：7月15日(水)・16日(木)
- 3位決定戦：7月19日(日)
- 決勝戦：7月20日(月)
フジテレビのW杯決勝トーナメント放送予定は？
地上波『フジテレビ系列』では、決勝トーナメントの5試合を放送予定。国際サッカー連盟(FIFA)の公式サイトに記載されている放送対象の試合は以下の通り。
フジテレビ系列の放送予定
|キックオフ日時
|ラウンド
|対戦カード
|6/30(火)2:00
|ラウンド32
|ブラジル
vs
日本
|7/1(水)6:00
|ラウンド32
|フランス
vs
スウェーデン
|7/2(木)1:00
|ラウンド32
|イングランド
vs
コンゴ
|7/7(火)9:00
|ラウンド16
|アメリカ/ボスニア・ヘルツェゴビナ
vs
ベルギー/セネガル
|7/11(土)4:00
|準々決勝
|ポルトガル/クロアチア or スペイン/オーストリア
vs
アメリカ/ボスニア・ヘルツェゴビナ or ベルギー/セネガル
※すべて日本時間の午前。
※試合日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はフジテレビおよび大会公式サイトよりご確認ください。
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