DAZNの登録可能デバイス数は？何台まで可能？アカウント共有ルール・家族利用の条件

DAZNではプランによって利用できる端末数や同時視聴台数が異なり、アカウント共有に関するルールも定められている。特にワールドカップやJリーグの試合開催時は、家族それぞれが異なる端末で視聴したいケースも少なくない。

本記事では、DAZNの同時視聴台数や登録可能デバイス数、アカウント共有のルールを紹介する。

DAZNは1アカウントに何台まで登録できる？同時視聴は可能？

『DAZN』では同時視聴に対応しており、1つのアカウントで複数の端末からコンテンツを楽しむことができる。ただし、利用できる同時視聴台数には制限が設けられているため、家族や同居人と利用する場合は事前に確認しておきたい。

2026年現在、DAZNでは利用プランに関わらず最大2台まで同時視聴が可能となっている。テレビで試合を視聴しながらスマートフォンやタブレットでも別の試合を楽しむことができるため、自宅内での利用には十分な仕様と言える。

また、Jリーグや欧州サッカー、FIFAワールドカップ、プロ野球などのライブ配信や見逃し配信も同時視聴の対象となる。複数のスポーツイベントが重なる日でも、それぞれ異なる端末から視聴できる点は大きなメリットだ。

なお、登録可能なデバイス数と同時視聴台数は異なるため注意したい。3台の端末を登録することはできるが、同じタイミングで視聴できるのは最大2台までとなっている。

項目 内容 同時視聴台数 最大2台 対象プラン DAZN Standard、DAZN SOCCER、DMM×DAZNホーダイ、DAZN for docomo、DAZN Global 利用例 テレビ＋スマホ、テレビ＋タブレットなど

DAZNの同時視聴台数を増やす方法は？

『DAZN』の同時視聴台数は通常最大2台までとなっているが、有料オプションを追加することで視聴環境を拡張することが可能だ。家族で利用したい場合や、自宅と外出先の両方で視聴したい場合に活用したい。

同時視聴台数を増やす方法として用意されているのが「同時配信」追加オプション(マルチロケーションオプション)だ。月額980円(税込)を追加することで、同時視聴台数が通常の2台から最大3台へ拡張される。

さらに、このオプションではロケーション制限も緩和される。通常は同一ロケーション内での利用が前提となるが、オプション追加後は最大2ロケーションでの利用が可能となるため、自宅のテレビで家族が視聴しながら、外出先のスマートフォンで別の試合を楽しむといった使い方にも対応している。

なお、追加オプションの購入はDAZN公式サイトの「マイ・アカウント」から行う必要がある。アプリ内からは申し込みできないため、ブラウザ版のDAZNへログインして手続きを進めたい。

DAZNのアカウント共有ルールは？

『DAZN』ではアカウント共有が認められているものの、利用できる範囲にはルールが設けられている。基本的には契約者本人と同居している家族による利用を想定しており、同じ住居・同じインターネット回線内での利用であれば問題なく視聴できる。

一方で、友人や知人とのアカウント共有は利用規約で禁止されている。料金を割り勘する目的であっても第三者との共有は認められていないため注意したい。

また、現在のDAZNではロケーション(IPアドレス)による管理が行われている。通常プランでは1つのロケーション内で最大2台まで同時視聴が可能となっており、自宅のテレビとスマートフォンなどで同時に視聴することができる。

ただし、自宅のWi-Fiで視聴している状態で、外出先のスマートフォンから同時視聴しようとすると異なるロケーションと判定される場合がある。別居している家族と共有したい場合は、月額980円(税込)の同時配信オプション(マルチロケーションオプション)を利用することで、最大2ロケーションでの利用が可能となる。

利用形態 利用可否 備考 同居家族との共有 〇 同一ロケーション内で利用可能 別居家族との共有 △ 同時配信オプション利用で対応可能 友人・知人との共有 × 利用規約で禁止 同時視聴台数 最大2台 1ロケーション内で利用可能 ロケーション追加後 最大3台 最大2ロケーションで利用可能

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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