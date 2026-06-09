近年は国内外のサッカー大会で放送・配信サービスが細分化されており、視聴方法によって見られる試合数や視聴環境に大きな違いがある。
本記事では、『DAZN』と『NHK BSプレミアム4K』の違いを比較しながら、それぞれのメリットやおすすめの視聴方法について紹介する。
ワールドカップはDAZNとNHK BSプレミアム4K、どっちで見るのがおすすめ？
2026年FIFAワールドカップでは、『DAZN』と『NHK BSプレミアム4K(BSP4K)』の両方で全104試合の視聴が可能となる予定だ。
総合的な利便性を重視するなら『DAZN』がおすすめだ。今大会は北中米で開催されるため、日本では深夜から早朝にかけて試合が行われるケースが多い。リアルタイムでの観戦が難しいユーザーにとって、見逃し配信に対応していることは大きなメリットとなる。
『DAZN』では全104試合をライブ配信するだけでなく、試合終了後のフルマッチ配信やハイライト配信も利用可能。通勤・通学中や仕事終わりなど、自分の好きなタイミングで視聴できるため、時差のあるワールドカップとの相性は非常に良い。
また、スマートフォンやタブレット、PC、スマートテレビなど幅広いデバイスに対応しており、自宅以外でも視聴できる点も魅力だ。4Kテレビや衛星アンテナの準備が必要なBSP4Kと比較すると、インターネット環境さえあればすぐに視聴を始められる。
一方の『NHK BSプレミアム4K』は、高精細な4K・HDR映像で観戦できることが最大の強み。映像品質を最優先する場合は有力な選択肢となるが、見逃し配信に対応していないため、リアルタイム視聴が前提となる。
最高画質で観戦したいならBSP4K、時間や場所を選ばず全試合を楽しみたいならDAZNという選び方がおすすめだが、多くのユーザーにとっては視聴の自由度が高いDAZNの方が使いやすいサービスと言えるだろう。
|比較項目
|NHK BSプレミアム4K
|DAZN
|放送・配信試合数
|全104試合
|全104試合
|画質
|4K(HDR対応)
|最大フルHD(1080p)
|見逃し配信
|なし
|あり
|ライブ配信
|対応
|対応
|スマホ・タブレット視聴
|非対応
|対応
|外出先での視聴
|難しい
|可能
|視聴環境
|4Kテレビ・衛星受信環境が必要
|ネット環境があれば視聴可能
|料金
|月額1,813円～(税込)
|月額1,980円～(税込)
※期間限定価格
|おすすめな人
|最高画質で観戦したい人
|全試合を自由に視聴したい人
※料金、放送・配信予定は変更となる場合があります。最新の情報は、各公式サイトでご確認ください。
ワールドカップはDAZNとNHK BSプレミアム4K以外でも見れる？
2026 FIFAワールドカップは、『DAZN』や『NHK BSプレミアム4K(BSP4K)』以外でも視聴可能となっている。大会の国内放送権は複数のテレビ局・配信サービスが取得しており、日本代表戦や注目カードをさまざまな方法で観戦できる。
インターネット配信では、『DAZN』が全104試合をライブ配信予定。日本代表戦は全試合を無料配信予定。
テレビ放送では、『NHK総合』『NHK BS』『日本テレビ』『フジテレビ』が大会を中継。日本代表のグループステージ3試合はすべてテレビ放送が予定されているほか、開幕戦や決勝戦も地上波で視聴可能だ。
また、『NHK ONE』ではNHKが放送する試合の同時配信や見逃し配信に対応。リアルタイム視聴が難しい場合でも、対応試合であればスマホやPCから視聴できる。
ワールドカップ2026の主な放送・配信サービスは以下の通り。
|サービス
|形態
|内容
|DAZN
|ネット配信
|全104試合ライブ配信
日本代表戦全試合無料配信
|NHK総合
|地上波
|開幕戦・決勝を含む33試合を生中継
日本代表戦2試合を放送
|NHK BS
|BS
|日本代表戦1試合を生中継
|NHK BSプレミアム4K
|BS4K
|全104試合を放送(生中継・録画放送)
|NHK ONE
|ネット配信
|NHK放送試合の同時配信・見逃し配信
|日本テレビ
|地上波
|15試合を生中継
日本代表戦1試合を放送
|フジテレビ
|地上波
|10試合を生中継
ワールドカップ日本代表の試合日程
2026 FIFAワールドカップに出場する日本代表は、グループFに入りオランダ、チュニジア、スウェーデンとの対戦が予定されている。森保ジャパンにとっては、ベスト8超えを目指す重要な大会となる。
グループステージでは全3試合を戦い、上位2チームが決勝トーナメントへ進出。初戦のオランダ戦は世界屈指の強豪との対戦となり、グループ突破に向けた大きなポイントとなりそうだ。
また、第2戦のチュニジア戦、第3戦のスウェーデン戦も簡単な試合はなく、日本代表が決勝トーナメント進出を果たすためには安定した戦いが求められる。
なお、日本代表戦は『NHK』や『日本テレビ系列』で放送予定となっているほか、『DAZN』では全試合をライブ配信。日本代表戦については無料視聴にも対応する予定となっている。
ワールドカップ2026における日本代表のグループステージ日程は以下の通り。
|試合
|対戦相手
|日時(日本時間)
|放送・配信予定
|第1戦
|オランダ
|6月15日(月)05:00
|NHK総合／NHK BSP4K／DAZN
|第2戦
|チュニジア
|6月21日(日)13:00
|日本テレビ系列／NHK BS／NHK BSP4K／DAZN
|第3戦
|スウェーデン
|6月26日(金)08:00
|NHK総合／NHK BSP4K／DAZN
※決勝トーナメント進出時は、1回戦をNHK BS、ラウンド16以降をNHK総合で生中継予定。
※放送・配信予定は変更となる場合があります。
2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【大会情報・日程】
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- FIFAワールドカップ2026｜キックオフ時間・出場国・会場
- ワールドカップのルール変更点まとめ 2026年大会のレギュレーションは何が変わる？
- FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？
【日本代表】
- サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定
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