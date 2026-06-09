近年は国内外のサッカー大会で放送・配信サービスが細分化されており、視聴方法によって見られる試合数や視聴環境に大きな違いがある。

本記事では、『DAZN』と『NHK BSプレミアム4K』の違いを比較しながら、それぞれのメリットやおすすめの視聴方法について紹介する。

ワールドカップはDAZNとNHK BSプレミアム4K、どっちで見るのがおすすめ？

2026年FIFAワールドカップでは、『DAZN』と『NHK BSプレミアム4K(BSP4K)』の両方で全104試合の視聴が可能となる予定だ。

総合的な利便性を重視するなら『DAZN』がおすすめだ。今大会は北中米で開催されるため、日本では深夜から早朝にかけて試合が行われるケースが多い。リアルタイムでの観戦が難しいユーザーにとって、見逃し配信に対応していることは大きなメリットとなる。

『DAZN』では全104試合をライブ配信するだけでなく、試合終了後のフルマッチ配信やハイライト配信も利用可能。通勤・通学中や仕事終わりなど、自分の好きなタイミングで視聴できるため、時差のあるワールドカップとの相性は非常に良い。

また、スマートフォンやタブレット、PC、スマートテレビなど幅広いデバイスに対応しており、自宅以外でも視聴できる点も魅力だ。4Kテレビや衛星アンテナの準備が必要なBSP4Kと比較すると、インターネット環境さえあればすぐに視聴を始められる。

一方の『NHK BSプレミアム4K』は、高精細な4K・HDR映像で観戦できることが最大の強み。映像品質を最優先する場合は有力な選択肢となるが、見逃し配信に対応していないため、リアルタイム視聴が前提となる。

最高画質で観戦したいならBSP4K、時間や場所を選ばず全試合を楽しみたいならDAZNという選び方がおすすめだが、多くのユーザーにとっては視聴の自由度が高いDAZNの方が使いやすいサービスと言えるだろう。

比較項目 NHK BSプレミアム4K DAZN 放送・配信試合数 全104試合 全104試合 画質 4K(HDR対応) 最大フルHD(1080p) 見逃し配信 なし あり ライブ配信 対応 対応 スマホ・タブレット視聴 非対応 対応 外出先での視聴 難しい 可能 視聴環境 4Kテレビ・衛星受信環境が必要 ネット環境があれば視聴可能 料金 月額1,813円～(税込) 月額1,980円～(税込)

※期間限定価格 おすすめな人 最高画質で観戦したい人 全試合を自由に視聴したい人

※料金、放送・配信予定は変更となる場合があります。最新の情報は、各公式サイトでご確認ください。

ワールドカップはDAZNとNHK BSプレミアム4K以外でも見れる？

2026 FIFAワールドカップは、『DAZN』や『NHK BSプレミアム4K(BSP4K)』以外でも視聴可能となっている。大会の国内放送権は複数のテレビ局・配信サービスが取得しており、日本代表戦や注目カードをさまざまな方法で観戦できる。

インターネット配信では、『DAZN』が全104試合をライブ配信予定。日本代表戦は全試合を無料配信予定。

テレビ放送では、『NHK総合』『NHK BS』『日本テレビ』『フジテレビ』が大会を中継。日本代表のグループステージ3試合はすべてテレビ放送が予定されているほか、開幕戦や決勝戦も地上波で視聴可能だ。

また、『NHK ONE』ではNHKが放送する試合の同時配信や見逃し配信に対応。リアルタイム視聴が難しい場合でも、対応試合であればスマホやPCから視聴できる。

ワールドカップ2026の主な放送・配信サービスは以下の通り。

サービス 形態 内容 DAZN ネット配信 全104試合ライブ配信

日本代表戦全試合無料配信 NHK総合 地上波 開幕戦・決勝を含む33試合を生中継

日本代表戦2試合を放送 NHK BS BS 日本代表戦1試合を生中継 NHK BSプレミアム4K BS4K 全104試合を放送(生中継・録画放送) NHK ONE ネット配信 NHK放送試合の同時配信・見逃し配信 日本テレビ 地上波 15試合を生中継

日本代表戦1試合を放送 フジテレビ 地上波 10試合を生中継

ワールドカップ日本代表の試合日程

2026 FIFAワールドカップに出場する日本代表は、グループFに入りオランダ、チュニジア、スウェーデンとの対戦が予定されている。森保ジャパンにとっては、ベスト8超えを目指す重要な大会となる。

グループステージでは全3試合を戦い、上位2チームが決勝トーナメントへ進出。初戦のオランダ戦は世界屈指の強豪との対戦となり、グループ突破に向けた大きなポイントとなりそうだ。

また、第2戦のチュニジア戦、第3戦のスウェーデン戦も簡単な試合はなく、日本代表が決勝トーナメント進出を果たすためには安定した戦いが求められる。

なお、日本代表戦は『NHK』や『日本テレビ系列』で放送予定となっているほか、『DAZN』では全試合をライブ配信。日本代表戦については無料視聴にも対応する予定となっている。

ワールドカップ2026における日本代表のグループステージ日程は以下の通り。

試合 対戦相手 日時(日本時間) 放送・配信予定 第1戦 オランダ 6月15日(月)05:00 NHK総合／NHK BSP4K／DAZN 第2戦 チュニジア 6月21日(日)13:00 日本テレビ系列／NHK BS／NHK BSP4K／DAZN 第3戦 スウェーデン 6月26日(金)08:00 NHK総合／NHK BSP4K／DAZN

※決勝トーナメント進出時は、1回戦をNHK BS、ラウンド16以降をNHK総合で生中継予定。

※放送・配信予定は変更となる場合があります。

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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