DAZN(ダゾーン)をテレビで見る方法は？対応機器・デバイス別接続手順まとめ

DAZNはテレビの機種や利用している端末によって接続方法が異なるため、自分の環境に合った視聴方法を選ぶことが重要だ。

本記事では、DAZNをテレビで見る方法について紹介する。

DAZN(ダゾーン)をテレビで見る方法は？デバイス別接続手順を紹介

『DAZN(ダゾーン)』はスマートフォンやパソコンだけでなく、テレビの大画面でも視聴できる。Jリーグや欧州サッカー、プロ野球、F1などを迫力ある映像で楽しみたい場合は、テレビ視聴がおすすめだ。

テレビでDAZNを見る方法はいくつか存在するが、現在最も利用者が多いのはFire TV StickやChromecast with Google TVなどのストリーミングデバイスを利用する方法だ。テレビのHDMI端子に接続してWi-Fi設定を行うだけで利用できるため、古いテレビでも比較的簡単にDAZNを楽しめる。

また、近年販売されているスマートテレビの多くはDAZNアプリに対応している。テレビ内のアプリストアからDAZNアプリをインストールし、ログインするだけで視聴可能だ。

すでにPlayStation 5やPlayStation 4、Xbox Series X|Sなどのゲーム機を持っている場合は、新たな機器を購入する必要はない。各ストアからDAZNアプリをダウンロードするだけでテレビ視聴を始められる。

インターネット機能のないテレビを利用している場合は、パソコンやスマートフォンをHDMIケーブルで接続する方法も。有線接続のため通信が安定しやすく、高画質で視聴できる点がメリットだ。

さらに、iPhoneのAirPlayやAndroidのキャスト機能を利用したミラーリング視聴にも対応。Wi-Fi環境があれば、スマートフォンの映像をワイヤレスでテレビへ映し出すことができる。

そのほか、J:COM LINKなどの専用チューナーを利用してDAZNを視聴する方法も用意されており、自宅の環境に合わせて最適な視聴方法を選べる。

視聴方法 主な対応機器 おすすめ度 ストリーミングデバイス Fire TV Stick、Chromecast with Google TV、Apple TV ★★★★★ スマートテレビ BRAVIA、VIERA、AQUOS、REGZA、LGなど ★★★★★ ゲーム機 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One ★★★★☆ HDMI接続 PC、スマホ ★★★★☆ ミラーリング・キャスト iPhone、Android ★★★☆☆ 専用チューナー J:COM LINKなど ★★★☆☆

これからテレビでDAZNを利用するなら、設定が簡単で価格も比較的手頃なFire TV Stickが有力な選択肢となる。一方で、すでにDAZN対応スマートテレビやゲーム機を持っている場合は、それらを活用することで追加費用をかけずに大画面でスポーツ観戦を楽しめる。

DAZN(ダゾーン)視聴におすすめのテレビは？

また、Google TVやAndroid TVを搭載したモデルであれば、DAZNだけでなくNetflixやAmazon Prime Videoなどの動画配信サービスも利用しやすく、アプリの更新にも対応しやすい。

スポーツ観戦を重視する場合は、4KやHDRに対応したモデルがおすすめ。選手の動きやスタジアムの雰囲気をより鮮明な映像で楽しめる。

おすすめの55インチテレビ

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おすすめの65インチテレビ

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おすすめの75インチテレビ

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おすすめの有機ELテレビ

おすすめの液晶テレビ

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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【日本代表】

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