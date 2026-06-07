Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
US-ECONOMY-SKOREA-SAMSUNGAFP
サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

DAZN(ダゾーン)をテレビで見る方法は？対応機器・デバイス別接続手順まとめ

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

DAZN(ダゾーン)をテレビで見る方法は？Fire TV Stick・Chromecast・スマートテレビの接続手順を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ
サッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER

サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯を全試合ライブで見られるのはDAZNだけ！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引価格に

DAZNはテレビの機種や利用している端末によって接続方法が異なるため、自分の環境に合った視聴方法を選ぶことが重要だ。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中今すぐ視聴

本記事では、DAZNをテレビで見る方法について紹介する。

DAZN(ダゾーン)をテレビで見る方法は？デバイス別接続手順を紹介

『DAZN(ダゾーン)』はスマートフォンやパソコンだけでなく、テレビの大画面でも視聴できる。Jリーグや欧州サッカー、プロ野球、F1などを迫力ある映像で楽しみたい場合は、テレビ視聴がおすすめだ。

テレビでDAZNを見る方法はいくつか存在するが、現在最も利用者が多いのはFire TV StickやChromecast with Google TVなどのストリーミングデバイスを利用する方法だ。テレビのHDMI端子に接続してWi-Fi設定を行うだけで利用できるため、古いテレビでも比較的簡単にDAZNを楽しめる。

また、近年販売されているスマートテレビの多くはDAZNアプリに対応している。テレビ内のアプリストアからDAZNアプリをインストールし、ログインするだけで視聴可能だ。

すでにPlayStation 5やPlayStation 4、Xbox Series X|Sなどのゲーム機を持っている場合は、新たな機器を購入する必要はない。各ストアからDAZNアプリをダウンロードするだけでテレビ視聴を始められる。

インターネット機能のないテレビを利用している場合は、パソコンやスマートフォンをHDMIケーブルで接続する方法も。有線接続のため通信が安定しやすく、高画質で視聴できる点がメリットだ。

さらに、iPhoneのAirPlayやAndroidのキャスト機能を利用したミラーリング視聴にも対応。Wi-Fi環境があれば、スマートフォンの映像をワイヤレスでテレビへ映し出すことができる。

そのほか、J:COM LINKなどの専用チューナーを利用してDAZNを視聴する方法も用意されており、自宅の環境に合わせて最適な視聴方法を選べる。

視聴方法主な対応機器おすすめ度
ストリーミングデバイスFire TV Stick、Chromecast with Google TV、Apple TV★★★★★
スマートテレビBRAVIA、VIERA、AQUOS、REGZA、LGなど★★★★★
ゲーム機PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One★★★★☆
HDMI接続PC、スマホ★★★★☆
ミラーリング・キャストiPhone、Android★★★☆☆
専用チューナーJ:COM LINKなど★★★☆☆

これからテレビでDAZNを利用するなら、設定が簡単で価格も比較的手頃なFire TV Stickが有力な選択肢となる。一方で、すでにDAZN対応スマートテレビやゲーム機を持っている場合は、それらを活用することで追加費用をかけずに大画面でスポーツ観戦を楽しめる。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

DAZN(ダゾーン)視聴におすすめのテレビは？

DAZNをテレビで快適に視聴するなら、まずはDAZNアプリに対応したスマートテレビを選びたい。テレビ単体でDAZNを起動できるため、Fire TV Stickなどの外部機器を追加購入する必要がなく、リモコン1つで簡単に操作できる。

また、Google TVやAndroid TVを搭載したモデルであれば、DAZNだけでなくNetflixやAmazon Prime Videoなどの動画配信サービスも利用しやすく、アプリの更新にも対応しやすい。

スポーツ観戦を重視する場合は、4KやHDRに対応したモデルがおすすめ。選手の動きやスタジアムの雰囲気をより鮮明な映像で楽しめる。

おすすめの55インチテレビ

tv 55 sizeAmazon

商品名価格(税込)
TCL 55Q6CS79,800円
TCL 55Q7C112,320円
ハイセンス 55E7N74,800円
PHILIPS MLED80085,800円
TCL 55V6C63,800円

おすすめの65インチテレビ

tv 65 sizeAmazon

商品名価格(税込)
ハイセンス 65E50R82,420円
REGZA 65E350R130,000円
ハイセンス 65E7N94,800円
シャオミ 65インチ チューナーレステレビ69,800円
SONY BRAVIA KJ-65X75WL142,000円

おすすめの75インチテレビ

tv 75 sizeAmazon

商品名価格(税込)
TCL 75V6C99,800円
LG 75UT8000PJB120,000円
LG 75NU850BPJA151,800円
REGZA 75E350M135,000円
TCL 75Q6C159,800円

おすすめの85インチテレビ

tv 85 sizeAmazon

商品名価格(税込)
TCL 85P7L179,800円
ハイセンス 85E70R238,000円
ハイセンス 85E7N PRO228,000円
ハイセンス 85E60N178,000円
TCL 85Q6C198,000円

おすすめの有機ELテレビ

1 tv yuki el LG 有機ELテレビ OLED48B5PJA 48V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応//120Hz/FILMMAKER MODE™/2025年モデル 2 tv yuki el LG 有機ELテレビ OLED77B3PJA 77V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応//120Hz/FILMMAKER MODE™/2023年モデル 3 tv yuki el REGZA 55インチ 有機EL 55X8900N スマートテレビ Dolby Atmos対応 2024年モデル
4 tv yuki el LG 有機ELテレビ OLED65B5PJA 65V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応//120Hz/FILMMAKER MODE™/2025年モデル 5 tv yuki el LG 有機ELテレビ OLED55B5PJA 55V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応//120Hz/FILMMAKER MODE™/2025年モデル 6 tv yuki el REGZA(レグザ) テレビ 48インチ 有機EL OLED 4K 倍速 48X8900R ネット動画 2画面機能 Dolby Atmos

おすすめの液晶テレビ

1 el tvREGZA レグザ テレビ 40S25R (40インチ / フルハイビジョン テレビ/液晶/クリア音声/ダブルチューナー/裏番組録画 / 2025年モデル) 2 el tv【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】50V型 50E50R 4K スマート Wチューナー内蔵 ネット動画 液晶 テレビ HDMI2.1 低遅延ゲームモード Alexa AirPlay2 2025年モデル 3 el tv山善 テレビ Wチューナー 液晶 32インチ ハイビジョン QRTN-32W2K
4 el tv[東京Deco] 22V型 フルハイビジョン 液晶テレビ HDMI搭載 [外付けHDDHDD搭載] LED直下型バックライト 22インチ FHD HDMI USB HDD録画機 液晶 壁掛け対応 16 20 24 32 日本設計ボード 日本メーカー製 地上デジタル TV 型 o000 5 el tv【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】55V型 55E7N PRO 4K Mini LED 量子ドット 倍速パネル ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa ゲームモード AirPlay2 液晶 テレビ 6 el tv山善 テレビ チューナーレス 液晶 4K 50インチ ネット動画対応 地上波受信なし QRH-50TL4K

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN world cup monthly sub campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。