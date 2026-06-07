Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Pubblicità
Pubblicità
Giordania

Giordania Panoramica

Altro
Pubblicità
June 2026
Amichevoli
Colombia badge
Colombia
COL
2
Giordania badge
Giordania
JOR
0
FIN
Coppa del Mondo
Austria badge
Austria
AUT
Giordania badge
Giordania
JOR
DAZN
Coppa del Mondo
Giordania badge
Giordania
JOR
Algeria badge
Algeria
ALG
DAZN
Altro
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità

Classifiche

Egyptian Premier League For Women crestEgyptian Premier League For Women

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
4ZED FC crestZED FC301839107515657
S
V
V
V
S
5Palm Hills crestPalm Hills301641073492452
S
D
V
S
V
6National Bank Egypt crestNational Bank Egypt30155104950-150
V
S
S
V
V
7Arab Contractors FC crestArab Contractors FC301521371591247
V
D
V
V
V
8Ra Sporting Club crestRa Sporting Club30136115451345
V
D
V
S
V
Altro

Betting spotlight

France vs Northern Ireland predictions: Les Bleus cruise in Lille
Vedi altri articoli sulle scommesse
Goal.com
Copyright © 2026 Goal Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute su Goal non possono essere pubblicate, diffuse, riscritte o ridistribuite senza previa autorizzazione scritta di Goal