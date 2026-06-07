Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali
Pubblicità
Pubblicità
Giordania Panoramica
Altro
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
Classifiche
Altro
Egyptian Premier League For Women
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|4
|ZED FC
|30
|18
|3
|9
|107
|51
|56
|57
|5
|Palm Hills
|30
|16
|4
|10
|73
|49
|24
|52
|6
|National Bank Egypt
|30
|15
|5
|10
|49
|50
|-1
|50
|7
|Arab Contractors FC
|30
|15
|2
|13
|71
|59
|12
|47
|8
|Ra Sporting Club
|30
|13
|6
|11
|54
|51
|3
|45