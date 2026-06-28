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Argentina Algeria AustriaGetty/GOAL
Matteo Occhiuto

L'Argentina batte anche la Giordania: Messi segna ancora, timbra anche Lautaro. Algeria e Austria: pari prevedibile, ma tante emozioni, vanno avanti entrambe

Coppa del Mondo
Giordania vs Argentina
Algeria vs Austria
Giordania
Argentina
Algeria
Austria

Lo Celso, Lautaro e Messi regalano altri 3 punti all'Argentina: Giordania ko per la terza volta in altrettante partite. Spettacolare quanto prevedibile pari fra Algeria e Austria: il 3-3 finale manda avanti entrambe.

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Tutto come da copione.

Nella giornata finale del gruppo J dei Mondiali, l'ultimissimo girone a scendere in campo, non ci sono sorprese. L'Argentina supera 3-1 la Giordania, completando l'en plein: Lo Celso e Lautaro Martinez, al primo goal in una Coppa del Mondo, archiviano la pratica già nel primo tempo. In avvio di ripresa la Giordania segna il goal dell'orgoglio con Al Tamari, prima che il solito, immenso, Leo Messi metta il sigillo anche su questo match, con il sesto goal in tre partite in questa edizione.

Nell'altra sfida del girone, quella che contava tantissimo in ottica qualificazione, si consuma un prevedibile pari fra Algeria e Austria. Il punto qualifica entrambe e arriva nel modo più pirotecnico possibile: 3-3 fra le nazionali di Petkovic e Rangnick. L'Austria va due volte in vantaggio con Arnautovic e Sabitzer, due volte l'Algeria risponde con Belghali e Mahrez. Al 93' è ancora l'ex Manchester City a siglare il 3-2 per gli algerini, ma all'ultimo istante, Kalajdzic firma il definitivo 3-3 che vale i sedicesimi.

La classifica finale del gruppo J, dunque, vede l'Argentina chiudere prima a punteggio pieno (9), seguita da Austria (4) seconda e Algeria (4) seconda. Fanalino di coda, invece, la Giordania (0).

L'Albinceleste sfiderà Capo Verde nei sedicesimi, mentre Austria e Algeria se la vedranno rispettivamente contro Spagna e Svizzera.

  • FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP

    PAGELLE ALGERIA-AUSTRIA 3-3

    Il migliore, per distacco, è Mahrez (8): segna una doppietta che, a momenti, elimina l'Austria, è una costante spina nel fianco per la difesa austriaca. Bene, in casa algerina, anche il veronese Belghali (7), anche lui a segno.

    Nell'Austria, come sempre, vanno a bersaglio i veterani Arnautovic (7) e Sabitzer (7), ma l'eroe di giornata è Kalajdzic (8). L'attaccante del Wolverhampton entra al 50esimo del secondo tempo e un minuto dopo trova il sigillo della qualificazione.

    ALGERIA (4-2-3-1): Benbot 5.5, Belghali 7 (dal 71' Chergui 6), Mandi 5.5, Bensebaini 5.5, Hadjam 5.5 (dal 71' Ait-Nouri 6), Chaibi 6.5, Bentaleb 7, Mahrez 8, Maza 6.5, Aouar 6 (dal 94t Ghedjemis sv), Gouiri 5.5 (dal 71' Belaid 5.5). CT. Petkovic 6.5

    AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager 6, Posch 5.5, Lienhart 5.5, Alaba 6 (dal 62' Danso 5.5), Mwene 5 (dal 50' Kalajdzic 8), Seiwald 6, Schlager 6 (dal 46' Grillitsch 6.5), Laimer 5.5, Schmid 5.5 (dal 46' Wanner 6), Sabitzer 7, Arnautovic 7 (dal 46' Gregoritsch 5.5). CT: Rangnick 6.5

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PAGELLE GIORDANIA-ARGENTINA 1-3

    Anche partendo dalla panchina, Messi (7) si prende la scena: la punizione del 3-1 vale il prezzo del biglietto, diventa il primo giocatore della storia in goal ai Mondiali per sette (sette!) partite di fila.

    Bene anche Lautaro (7): primo goal in una Coppa del Mondo e doppietta sfiorata a più riprese, prende anche una traversa. Non si accende, invece, Nico Paz (5.5), mai realmente pericoloso.

    Nella Giordania è di Al Tamari (7) la rete della storia, che permette alla nazionale di Jamal Sellami di violare la porta dei campioni in carica.

    GIORDANIA (4-4-2): Abulaila 6; Al-Arab 6, Haddad 6.5, Nasib 5.5, Abudahab 6 (Dal 90’ Obaid sv); Al-Rawabdeh 6, Abu Taha 5.5, Al-Rashdan 5.5 (Dal 76’ Jamous sv), Azaizeh 5.5 (Dal 46’ M. Al Tamari 7); Fakhouri (Dal 46’ Al Mardi 6), Olwan 6 (Dal 90’ Abu Zrayq sv). CT: Jamal Sellami 6

    ARGENTINA (3-4-2-1): E. Martínez 6; Senesi 6, Otamendi 6, Tagliafico 6.5; G. Simeone 6 (Dal 71’ Barco), Paredes 6, Palacios 6, Lo Celso 6.5 (Dal 60’ T. Almada 6); Nico Paz 5.5 (Dal 60’ Mac Allister 6), J. Alvarez 5.5 (Dal 82’ José Manuel López sv); Lautaro Martinez 7 (Dal 60’ Messi 7). CT: Lionel Scaloni 7

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