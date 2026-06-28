Tutto come da copione.

Nella giornata finale del gruppo J dei Mondiali, l'ultimissimo girone a scendere in campo, non ci sono sorprese. L'Argentina supera 3-1 la Giordania, completando l'en plein: Lo Celso e Lautaro Martinez, al primo goal in una Coppa del Mondo, archiviano la pratica già nel primo tempo. In avvio di ripresa la Giordania segna il goal dell'orgoglio con Al Tamari, prima che il solito, immenso, Leo Messi metta il sigillo anche su questo match, con il sesto goal in tre partite in questa edizione.

Nell'altra sfida del girone, quella che contava tantissimo in ottica qualificazione, si consuma un prevedibile pari fra Algeria e Austria. Il punto qualifica entrambe e arriva nel modo più pirotecnico possibile: 3-3 fra le nazionali di Petkovic e Rangnick. L'Austria va due volte in vantaggio con Arnautovic e Sabitzer, due volte l'Algeria risponde con Belghali e Mahrez. Al 93' è ancora l'ex Manchester City a siglare il 3-2 per gli algerini, ma all'ultimo istante, Kalajdzic firma il definitivo 3-3 che vale i sedicesimi.

La classifica finale del gruppo J, dunque, vede l'Argentina chiudere prima a punteggio pieno (9), seguita da Austria (4) seconda e Algeria (4) seconda. Fanalino di coda, invece, la Giordania (0).

L'Albinceleste sfiderà Capo Verde nei sedicesimi, mentre Austria e Algeria se la vedranno rispettivamente contro Spagna e Svizzera.