Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 della Giordania
Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server giordano e guarda le partite in diretta su beIN Sports.
Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Giordania?
In Giordania i diritti di trasmissione dei Mondiali FIFA 2026 sono esclusivi di beIN Media Group, punto di riferimento per i tifosi della regione MENA.
Ecco come seguirlo:
📺 Satellitare e pay TV
beIN SPORTS MAX trasmetterà tutte le 104 partite in diretta sui canali satellitari World Cup MAX, con commento in arabo, inglese e francese, analisi pre-partita e aggiornamenti sulla nazionale giordana.
beIN SPORTS NEWS offrirà aggiornamenti in chiaro, notiziari continui e dirette dai ritiri delle squadre.
📱 Streaming digitale e premium
beIN SPORTS CONNECT: piattaforma ufficiale di streaming, trasmette tutte le partite su smartphone, tablet e smart TV.
TOD, il popolare servizio di streaming premium, offrirà diretta, inquadrature alternative e on-demand per i tifosi in Giordania.