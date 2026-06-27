Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
FBL-WC-2026-TRAINING-ARGAFP
Lelio Donato

Nico Paz protagonista, dal mercato ai Mondiali: il numero 10 del Como dovrebbe giocare titolare con l'Argentina al posto di Messi

Coppa del Mondo
Argentina
Giordania vs Argentina
Giordania

Nelle ultime ore è stato protagonista soprattutto sul mercato ma ora Nico Paz potrebbe avere la sua grande occasione ai Mondiali. Scaloni dovrebbe puntare sul numero 10 del Como per fare rifiatare Messi contro la Giordania.

Pubblicità

Sono davvero giorni da Paz. Inteso come Nico, ovviamente. Dopo aver infiammato il calciomercato soprattutto tra Spagna e Italia, infatti, ora il talento appena ricomprato dal Como sogna la prima da titolare ai Mondiali.

Nico Paz è stato convocato dal CT Scaloni che, tra gli altri, lo ha preferito a Paulo Dybala. Ma finora il campo lo ha visto poco anche perché lì davanti c'è un certo Lionel Messi a prendersi di fatto tutta la scena.

Contro la Giordania però Messi partirà dalla panchina e il grande favorito per sostituirlo sarebbe proprio Nico Paz, che per uno strano scherzo del destino dovrebbe giocare insieme a Lautaro Martinez.

Ovvero quello che poteva essere suo compagno di squadra anche all'Inter se le vie del mercato lo avessero portato da Como a Milano.

  • NICO PAZ TRA COMO, REAL MADRID E LE VOCI SULL'INTER

    Le ultime sono state ore bollenti per il futuro di Nico Paz, che dal ritiro dell'Argentina ha seguito ovviamente l'evolversi della situazione.

    Nell'incontro di giovedì 25 giugno il Real ha confermato al Como l'intenzione di riportarlo subito a Madrid. Il tutto nonostante Mourinho non abbia mai seriamente pensato di puntare su di lui e la volontà espressa chiaramente dal giocatore di restare in Italia.

    Per qualche ora si sono così intensificate le voci secondo cui Nico Paz sarebbe stato ceduto ad un'altra squadra. Magari proprio all'Inter di Lautaro Martinez. Javier Zanetti, grande amico del padre Pablo, d'altronde era in pressing da mesi.

    Poi ecco il nuovo colpo di scena. Il Como, dopo un vertice tra Fabregas e Suwarso, decide di accettare le condizioni del Real Madrid e di fatto ricompra Nico Paz per 60 milioni di euro.

    La soluzione più gradita dal giocatore, che preferisce proseguire il suo percorso di crescita sul lago. Chi non ha mai avuto dubbi su come sarebbe finita è Fabregas, che aveva dichiarato sicuro: "Nico Paz? O Como o Real Madrid". E così sarà.

    • Pubblicità

  • IL DEBUTTO AI MONDIALI

    Nico Paz intanto qualche giorno fa ha coronato il sogno di debuttare ai Mondiali con la maglia dell'Argentina.

    Scaloni d'altronde è da sempre uno dei tanti estimatori delle sue qualità. Tanto che il CT lo ha preferito ad altri talenti tra cui Paulo Dybala, lasciato a casa anche per fare spazio al numero 10 del Como.

    Il tutto nonostante Nico Paz si sia presentato all'appuntamento non nelle condizioni fisiche migliori. L'argentino infatti aveva accusato un problema al ginocchio tanto che non era sceso in campo nelle ultime due giornate di campionato.

    Qualcuno ipotizzava addirittura che Nico Paz potesse saltare i Mondiali ma Scaloni lo ha pazientemente aspettato. E contro l'Algeria lo ha anche fatto debuttare, inserendolo al posto di Messi negli ultimi dieci minuti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TITOLARE CONTRO LA GIORDANIA?

    Il meglio però deve ancora venire per Nico Paz.

    Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano dal ritiro dell'Argentina, infatti, dovrebbe essere proprio lui a sostituire Lionel Messi nell'undici titolare contro la Giordania.

    Scaloni in realtà non ha fornito grandi indicazioni sulla formazione ma è probabile che opti per un robusto turnover visto che l'Albiceleste è già qualificata ai sedicesimi di finale come prima del suo girone.

    Di certo in campo dal 1' non ci sarà Messi. Il CT lo ha pubblicamente dichiarato in conferenza rispondendo alla domanda di un veterano del giornalismo argentino, Macaya Márquez, 91 anni e 18 Mondiali.

    "I ragazzi che giocheranno se lo meritano. Fanno parte della squadra, fanno parte di un processo su cui abbiamo lavorato e gran parte del merito per tutto ciò che è stato fatto va a loro. Sono i primi ad allenarsi il giorno dopo e non c'è dubbio che, come allenatore, non appena avrò l'opportunità di farli giocare, lo farò. Non perché non abbiano giocato, ma perché penso che se lo meritino. Sono anche ottimi giocatori. La mia speranza, come allenatore, è che la squadra giochi allo stesso modo. La squadra potrebbe essere diversa in termini di nomi, ma cerchiamo di giocare allo stesso modo", ha sottolineato Scaloni.

    Nico Paz dovrebbe agire alle spalle della coppia formata da Julian Alvarez e Lautaro Martinez.

  • L'INCORONAZIONE DI MESSI

    Nico Paz, che deve ancora compiere 22 anni, ha fin qui messo insieme dieci presenze con l'Argentina.

    Il debutto assoluto, subito con assist, era arrivato nell'ottobre 2024 durante le qualificazioni ai Mondiali contro la Bolivia. La prima da titolare a giugno 2025 contro il Cile.

    Il primo e finora unico goal di Nico Paz con l'Albiceleste in amichevole, contro la Mauritania a marzo di quest'anno.

    In mezzo i complimenti pubblici incassati da Lionel Messi, che ha spero parole importanti nei confronti del giocatore del Como dopo il suo debutto con la maglia dell'Argentina.

    "Nico Paz ha tantissima qualità e spero che continui a crescere. Ha una testa impressionante, capisce perfettamente la partita. Si è divertito e penso che si sentirà a suo agio in questa squadra, perché gli piace avere la palla" aveva detto Messi.

    Una vera e propria investitura che potrebbe trasformarsi presto in un passaggio di consegne.


  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa del Mondo
Giordania crest
Giordania
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG