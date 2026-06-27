Nico Paz protagonista, dal mercato ai Mondiali: il numero 10 del Como dovrebbe giocare titolare con l'Argentina al posto di Messi

Sono davvero giorni da Paz. Inteso come Nico, ovviamente. Dopo aver infiammato il calciomercato soprattutto tra Spagna e Italia, infatti, ora il talento appena ricomprato dal Como sogna la prima da titolare ai Mondiali.
Nico Paz è stato convocato dal CT Scaloni che, tra gli altri, lo ha preferito a Paulo Dybala. Ma finora il campo lo ha visto poco anche perché lì davanti c'è un certo Lionel Messi a prendersi di fatto tutta la scena.
Contro la Giordania però Messi partirà dalla panchina e il grande favorito per sostituirlo sarebbe proprio Nico Paz, che per uno strano scherzo del destino dovrebbe giocare insieme a Lautaro Martinez.
Ovvero quello che poteva essere suo compagno di squadra anche all'Inter se le vie del mercato lo avessero portato da Como a Milano.