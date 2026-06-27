Nico Paz protagonista, dal mercato ai Mondiali: il numero 10 del Como dovrebbe giocare titolare con l'Argentina al posto di Messi

Il meglio però deve ancora venire per Nico Paz.

Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano dal ritiro dell'Argentina, infatti, dovrebbe essere proprio lui a sostituire Lionel Messi nell'undici titolare contro la Giordania.

Scaloni in realtà non ha fornito grandi indicazioni sulla formazione ma è probabile che opti per un robusto turnover visto che l'Albiceleste è già qualificata ai sedicesimi di finale come prima del suo girone.

Di certo in campo dal 1' non ci sarà Messi. Il CT lo ha pubblicamente dichiarato in conferenza rispondendo alla domanda di un veterano del giornalismo argentino, Macaya Márquez, 91 anni e 18 Mondiali.

"I ragazzi che giocheranno se lo meritano. Fanno parte della squadra, fanno parte di un processo su cui abbiamo lavorato e gran parte del merito per tutto ciò che è stato fatto va a loro. Sono i primi ad allenarsi il giorno dopo e non c'è dubbio che, come allenatore, non appena avrò l'opportunità di farli giocare, lo farò. Non perché non abbiano giocato, ma perché penso che se lo meritino. Sono anche ottimi giocatori. La mia speranza, come allenatore, è che la squadra giochi allo stesso modo. La squadra potrebbe essere diversa in termini di nomi, ma cerchiamo di giocare allo stesso modo", ha sottolineato Scaloni.

Nico Paz dovrebbe agire alle spalle della coppia formata da Julian Alvarez e Lautaro Martinez.