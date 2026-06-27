Giordania vs Argentina è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in live streaming.

Come vedere Giordania-Argentina con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Giordania-Argentina: data e orario

La Giordania affronta l'Argentina all'AT&T Stadium di Arlington, Texas, nell'ultima giornata del Girone J della Coppa del Mondo 2026. Per i campioni del mondo in carica si tratta di una formalità di lusso; per la Giordania, alla sua prima storica partecipazione al Mondiale, è l'occasione di chiudere il torneo con un risultato da ricordare.

L'Argentina di Lionel Scaloni arriva a questa sfida con sei punti in due partite, già qualificata agli ottavi di finale come prima del girone. Lionel Messi, che ha festeggiato il suo 39° compleanno nei giorni scorsi, guida la classifica marcatori del torneo e non mostra alcun segno di cedimento fisico o tecnico.

La Giordania, invece, ha concluso la fase a gironi senza punti: sconfitta dall'Austria per 3-1 nella prima gara e battuta dall'Algeria per 2-1 nella seconda. Nonostante l'eliminazione matematica, la nazionale di Jamal Sellami vuole onorare la competizione fino all'ultimo minuto.

Per l'Argentina questa partita è anche un'opportunità per affinare i meccanismi in vista della fase a eliminazione diretta. Scaloni potrebbe concedere spazio a elementi meno utilizzati, ma la qualità della rosa albiceleste rimane superiore a qualsiasi avversario nel girone.

Il confronto tra le due nazionali non ha precedenti recenti documentati, il che rende questa sfida un appuntamento inedito sul palcoscenico più grande del calcio mondiale. L'AT&T Stadium, casa dei Dallas Cowboys, è pronto ad accogliere una delle partite più attese di questa tornata di gare.

Per sapere dove seguire la partita in TV e in live streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

Il commissario tecnico della Giordania, Jamal Sellami, dovrebbe schierare Yazeed Abulaila in porta, con una difesa composta da Yazan Abu Al-Arab, Abdallah Nasib e Husam Abu Dahab. A centrocampo spazio a Mousa Tamari, Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha ed Ehsan Haddad, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Nizar Al Rashdan, Mahmoud Al Mardi e Ali Iyad Olwan. Non si segnalano infortuni o squalifiche nel gruppo giordano.

Lionel Scaloni dovrebbe affidarsi a Emiliano Martinez tra i pali, con Montiel, Otamendi, Senesi e Tagliafico in difesa. A centrocampo il trio Lo Celso, Palacios e De Paul, con Giuliano Simeone e Nico Gonzalez sulle fasce a supporto di Julian Alvarez. Anche l'Argentina non registra indisponibili ufficiali al momento; ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Giordania ha raccolto un solo pareggio nelle ultime cinque partite, con quattro sconfitte consecutive. La squadra di Sellami ha perso l'ultima gara contro l'Algeria per 2-1 e, in precedenza, ha ceduto all'Austria per 3-1. Nelle cinque partite considerate, la Giordania ha segnato sette gol e ne ha subiti undici, inclusa una sconfitta per 4-1 contro la Svizzera in amichevole.

L'Argentina presenta un ruolino di marcia opposto: cinque vittorie nelle ultime cinque partite, senza alcuna sconfitta. La più recente è il 2-0 rifilato all'Austria nel secondo turno del Mondiale, preceduto dal 3-0 all'Algeria nella gara inaugurale. In amichevole, la nazionale di Scaloni ha battuto l'Islanda 3-0 e il Zambia 5-0, confermando una solidità difensiva e una prolificità offensiva che la rendono la squadra più in forma del torneo. Nelle ultime cinque gare l'Argentina ha segnato quindici reti senza subire alcun gol.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Giordania e Argentina. Questa partita rappresenta quindi un confronto inedito tra le due nazionali a livello di Coppa del Mondo.

Classifica





Nel Girone J dei Mondiali, l'Argentina occupa il primo posto mentre la Giordania è ultima con zero punti dopo due giornate.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







