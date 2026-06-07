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Arabia Saudita Panoramica
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Classifiche
Altro
Thai League
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|2
|Port FC
|30
|18
|6
|6
|59
|23
|36
|60
|3
|Ratchaburi FC
|30
|18
|5
|7
|55
|30
|25
|59
|4
|BG Pathum United
|30
|14
|10
|6
|45
|29
|16
|52
|5
|Bangkok United
|30
|13
|11
|6
|43
|32
|11
|50
|6
|Prachuap FC
|30
|11
|12
|7
|39
|37
|2
|45