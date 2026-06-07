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Arabia Saudita

Arabia Saudita Panoramica

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June 2026
Amichevoli
Porto Rico badge
Porto Rico
PUR
0
Arabia Saudita badge
Arabia Saudita
ASA
3
FIN
Amichevoli
Senegal badge
Senegal
SEN
Arabia Saudita badge
Arabia Saudita
ASA
Coppa del Mondo
Arabia Saudita badge
Arabia Saudita
ASA
Uruguay badge
Uruguay
URU
DAZN
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Classifiche

Thai League crestThai League

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
2Port FC crestPort FC30186659233660
V
V
V
D
V
3Ratchaburi FC crestRatchaburi FC30185755302559
V
V
S
V
V
4BG Pathum United crestBG Pathum United301410645291652
V
D
V
D
V
5Bangkok United crestBangkok United301311643321150
D
V
D
S
S
6Prachuap FC crestPrachuap FC30111273937245
S
V
V
V
S
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