Formazioni Capo Verde-Arabia Saudita: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Capo Verde sogna una clamorosa qualificazione ai sedicesimi ma per sperare deve almeno pareggiare nell'ultima giornata del Gruppo H contro l'Arabia Saudita. La nazionale africana, debuttante assoluta ai Mondiali, ha già fermato prima la Spagna e poi l'Uruguay. Mentre i sauditi hanno bisogno di vincere per continuare il loro percorso dopo la sconfitta per 4-0 contro le Furie Rosse.

Bubista punta sulla solidità difensiva e soprattutto sul quarantenne portiere Vozinha, già diventato uno dei protagonisti assoluti di questo Mondiale. Donis schiera Salem Al-Dawsari, giocatore attorno al quale ruota tutta la manovra offensiva. Il terzino Saud Abdulhamid, ex Roma oggi al Lens, porta qualità e esperienza internazionale sulla fascia destra.

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Capo Verde-Arabia Saudita, gara valida per la terza e ultima giornata del Gruppo H ai Mondiali, si gioca sabato 27 giugno all'NRG Stadium di Houston con fischio d'inizio fissato alle ore 02.00. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, non è dunque prevista la diretta in chiaro da parte della Rai.