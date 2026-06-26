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Lelio Donato

Formazioni Capo Verde-Arabia Saudita: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Cabo Verde vs Arabia Saudita
Cabo Verde
Arabia Saudita

Capo Verde e Arabia Saudita sono ancora in corsa per la qualificazione ai sedicesimi nella terza giornata del Gruppo H: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Probabili formazioni Cabo Verde - Arabia Saudita

4-2-3-1
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Formazione
Arabia Saudita crest
Arabia Saudita
ASA
5-4-1
1Vozinha8J. Paulo22S. Moreira4R. Lopes3Diney Borges20R. Mendes10J. Monteiro14D. Duarte6K. Lenini11G. Rodrigues9G. Benchimol21M. Al Owais4A. Al Amri24M. Al-Harbi3A. Lajami5H. Al Tambakti12S. Abdulhamid26M. Abu Al Shamat10S. Al-Dawsari23M. Kanno6N. Al-Dawsari9F. Al-Buraikan
Arabia Saudita crest
Arabia Saudita
ASA
4-2-3-1
Cabo Verde

Formazione titolare

Arabia Saudita

Allenatore

  • Bubista
  • G. Donis

Capo Verde sogna una clamorosa qualificazione ai sedicesimi ma per sperare deve almeno pareggiare nell'ultima giornata del Gruppo H contro l'Arabia Saudita. La nazionale africana, debuttante assoluta ai Mondiali, ha già fermato prima la Spagna e poi l'Uruguay. Mentre i sauditi hanno bisogno di vincere per continuare il loro percorso dopo la sconfitta per 4-0 contro le Furie Rosse.

Bubista punta sulla solidità difensiva e soprattutto sul quarantenne portiere Vozinha, già diventato uno dei protagonisti assoluti di questo Mondiale. Donis schiera Salem Al-Dawsari, giocatore attorno al quale ruota tutta la manovra offensiva. Il terzino Saud Abdulhamid, ex Roma oggi al Lens, porta qualità e esperienza internazionale sulla fascia destra.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Capo Verde-Arabia Saudita, gara valida per la terza e ultima giornata del Gruppo H ai Mondiali, si gioca sabato 27 giugno all'NRG Stadium di Houston con fischio d'inizio fissato alle ore 02.00. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, non è dunque prevista la diretta in chiaro da parte della Rai.

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Cabo Verde
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Arabia Saudita
ASA
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