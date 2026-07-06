Il centrocampista del Friburgo Johan Manzambi è subentrato e ha deciso la seconda gara del girone, portando la Svizzera sul 4-1 contro la Bosnia-Erzegovina. La gara era ancora sullo 0-0 prima del suo ingresso, ma al 74’ il ventenne ha sbloccato il match con un potente tiro al volo. Poco dopo la Bosnia è rimasta in dieci e ha ceduto: Manzambi ha raddoppiato trasformando un cross di ritorno, siglando il definitivo 3-0.

Manzambi ha chiuso la fase a gironi con un altro gol, portando la Svizzera al successo sul Qatar e al primo posto davanti a Canada e Bosnia.