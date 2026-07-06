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Classifica Scarpa d'Oro Mondiali 2026: Mbappé e Haaland agganciano Messi in vetta

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Qatar
Arabia Saudita
Scozia
Sudafrica
Corea del Sud
Svizzera
Tunisia
Turchia
Uruguay
Uzbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

I Mondiali 2026 sono iniziati e con essi la corsa alla Scarpa d’Oro, premio per il capocannoniere. In campo ci sono 48 Nazionali, ma chi la spunterà? GOAL monitora i bomber più in forma.

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Ci sono vari modi per entrare nella storia dei Mondiali. Il più chiaro è vincere con la propria nazionale, ma esiste anche un altro percorso, molto conteso, che premia il talento individuale in uno sport di squadra.

Mentre il trofeo della Coppa del Mondo è l’obiettivo di ogni squadra, la Scarpa d’Oro premia l’istinto di un attaccante, anche se la sua nazionale non vince il titolo.

È un titolo individuale che trasforma attaccanti comuni in leggende, inserendoli in un pantheon esclusivo accanto a campioni come Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker e Miroslav Klose.

Quest’anno, negli stadi del Nord America, una nuova generazione di attaccanti élite è pronta a scrivere il proprio capitolo di quella storia.

Il detentore 2022, Kylian Mbappé, vuole confermare il titolo e portare la Francia alla terza finale. Lionel Messi cerca il bis iridato, mentre Harry Kane, già vincitore, punta al raddoppio.

Qui su GOAL seguiamo da vicino le stelle che brillano in Canada, Messico e Stati Uniti, mentre la lotta per la Scarpa d’Oro entra nel vivo.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    22Yoane Wissa | Repubblica Democratica del Congo | Tre gol

    Yoane Wissa ha faticato nella sua prima stagione al Newcastle nel 2025-26, ma resta un punto di riferimento per la Repubblica Democratica del Congo.

    Non ha deluso le attese: ha segnato allo scadere del primo tempo nel pareggio 1-1 col Portogallo, poi due volte nella vittoria 3-1 sull’Uzbekistan che ha portato la squadra agli ottavi contro l’Inghilterra.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Kai Havertz | Germania | Tre gol

    Kai Havertz ha esordito ai Mondiali con una doppietta nella vittoria 7-1 sul Cucoacao, e la Germania ha chiuso prima nel Gruppo E. Negli ottavi contro il Paraguay ha deviato in rete al 54’ un cross di Florian Wirtz, pareggiando il vantaggio iniziale di Julio Enciso. La Germania, però, non ha sfruttato l’occasione e è stata eliminata 4-3 ai rigori, con Havertz che ha sbagliato il suo tiro dagli 11 metri.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ismael Saibari | Marocco | Tre gol

    Ismael Saibari, diretto verso il Bayern Monaco, ha aperto i Mondiali 2026 con un tocco di punta vincente contro il Brasile, poi ha deciso il match con la Scozia. Titolare anche contro Haiti, l’attaccante del PSV ha firmato la sua terza rete in tre gare nella vittoria per 4-2.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Cristiano Ronaldo | Portogallo | Tre gol

    Criticato prima del torneo e durante l’esordio del Portogallo nel Gruppo K, chiuso 1-1 con la Repubblica Democratica del Congo, Cristiano Ronaldo ha risposto con una doppietta nella vittoria per 5-0 sull’Uzbekistan. Il leggendario attaccante dell’Al-Nassr ha poi segnato anche nella discussa vittoria agli ottavi contro la Croazia, arrivando a tre gol in Coppa del Mondo.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Jonathan David | Canada | Tre gol

    L'attaccante canadese Jonathan David ha faticato in Italia, segnando solo otto gol con la Juventus, ma è diventato protagonista del Mondiale grazie a una tripletta al Qatar. Nonostante non abbia segnato nell'ultima del girone, persa 2-1 con la Svizzera, né nella vittoria 1-0 sugli ottavi contro il Sudafrica, resta in corsa per la Scarpa d'Oro.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Elijah Just | Nuova Zelanda | Tre gol

    La Nuova Zelanda, squadra con il ranking più basso, ha chiuso il girone con un solo punto in tre gare ed è stata eliminata.

    Elijah Just ha segnato tre dei quattro gol degli All Whites: una doppietta nel 2-2 con l’Iran e una rete nella sconfitta per 5-1 contro il Belgio.

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  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16Matheus Cunha | Brasile | Tre gol

    L'attaccante del Manchester United Matheus Cunha ha sostituito Igor Thiago nell'undici titolare del Brasile contro Haiti, ripagando la fiducia di Carlo Ancelotti con una doppietta: il secondo gol, un destro potente all'incrocio, ha battuto il portiere Johny Placide. L'ex attaccante dei Wolves sembra ora aver conquistato un posto fisso in squadra per il resto del torneo, avendo già segnato un altro gol, su assist di Bruno Guimaraes, nella vittoria per 3-0 contro la Scozia.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Folarin Balogun | Stati Uniti | Tre gol

    L'attaccante statunitense Folarin Balogun ha esordito ai Mondiali con due gol nella vittoria per 4-1 sul Paraguay nel Gruppo D. Ha poi segnato ancora nella vittoria per 2-0 sugli ottavi contro la Bosnia-Erzegovina, ma il rosso ricevuto non lo escluderà dal match dei quarti contro il Belgio dopo la storica decisione della FIFA.

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  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Brian Brobbey | Paesi Bassi | Tre gol

    L'attaccante olandese Brian Brobbey, numero 9 di questo Mondiale, ha già ripagato la fiducia di Ronald Koeman con due gol. Decisivo nella vittoria sulla Svezia, ha poi segnato anche contro la Tunisia, garantendo il primo posto nel girone agli Oranje.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    13Cody Gakpo | Paesi Bassi | Tre gol

    Cody Gakpo è stato protagonista nella vittoria olandese per 5-1 sulla Svezia, segnando una doppietta che ha garantito gli ottavi. Ma gli uomini di Koeman sono stati eliminati ai rigori dal Marocco dopo l'1-1 dei supplementari. Gakpo ha aperto le marcature al 71’, ma il Marocco ha pareggiato nel recupero con Diop e ha vinto 3-2 ai rigori.

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  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    12Julian Quinones | Messico | Tre gol

    L'uomo che la scorsa stagione ha battuto Cristiano Ronaldo e Ivan Toney vincendo la Scarpa d'Oro della Saudi Pro League è ora il punto di forza del Messico nella Coppa del Mondo casalinga. Julian Quinones ha segnato due gol nella fase a gironi, contro Sudafrica e Repubblica Ceca, portando il Messico agli ottavi con il massimo dei punti. Nei sedicesimi ha replicato: sua la rete al 22’ che ha aperto la strada al 2-0 sull’Ecuador.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    11Johan Manzambi | Svizzera | Tre gol

    Il centrocampista del Friburgo Johan Manzambi è subentrato e ha deciso la seconda gara del girone, portando la Svizzera sul 4-1 contro la Bosnia-Erzegovina. La gara era ancora sullo 0-0 prima del suo ingresso, ma al 74’ il ventenne ha sbloccato il match con un potente tiro al volo. Poco dopo la Bosnia è rimasta in dieci e ha ceduto: Manzambi ha raddoppiato trasformando un cross di ritorno, siglando il definitivo 3-0.

    Manzambi ha chiuso la fase a gironi con un altro gol, portando la Svizzera al successo sul Qatar e al primo posto davanti a Canada e Bosnia.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Deniz Undav | Germania | Tre gol

    Denis Undav vanta una media realizzativa straordinaria con la Germania: 9 gol in 11 presenze. L’attaccante dello Stoccarda è il “super-sostituto” dei Mondiali 2026: è subentrato e ha segnato nella vittoria per 7-1 sulla “Die Mannschaft” contro Curaçao, poi ha firmato la doppietta decisiva contro la Costa d’Avorio e ha servito due assist.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Ismaila Sarr | Senegal | Quattro gol

    Ismaila Sarr è stato il punto di forza del Senegal nella sconfitta per 3-2 contro la Norvegia, segnando due gol che hanno tenuto viva la speranza della sua squadra. Poi il Senegal ha superato agevolmente l’Iraq: Sarr ha firmato il secondo dei cinque gol dell’incontro, valido per il pass alla fase a eliminazione diretta. Infine, contro il Belgio, ha aperto il secondo tempo con un gran tiro che ha portato il punteggio sul 2-0, ma il crollo finale della nazionale africana ha comunque significato l’uscita di scena ai 32esimi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    8Vinicius Junior | Brasile | Quattro gol

    Dopo il gol spettacolare all’esordio contro il Marocco, l’attaccante del Real Madrid Vinicius Junior ha segnato la sua seconda rete in due partite, insaccando in scivolata nella vittoria per 3-0 del Brasile su Haiti. Titolare contro la Scozia, ha portato a quattro il suo bottino nel torneo con altre due reti, guidando la Seleção a un agevole 3-0. Aggiunge anche un assist, dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo in caso di arrivo a pari reti nella classifica marcatori.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    7Jude Bellingham | Inghilterra | Quattro gol

    Jude Bellingham ha esultato con il famoso “chi altro?” dopo un gol spettacolare per l’Inghilterra a Euro 2024, confermandosi leader dei Tre Leoni. Ha riportato in vantaggio la squadra ad inizio ripresa nell’esordio ai Mondiali vinto 4-2 sulla Croazia da Thomas Tuchel.

    Ha poi aperto le marcature in una partita difficile contro Panama, prima di brillare allo Stadio Azteca negli ottavi contro il Messico. La sua doppietta rapida ha lanciato l'epica vittoria per 3-2.

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  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Mikel Oyarzabal | Spagna | Quattro gol

    Mikel Oyarzabal ha segnato una doppietta nella vittoria per 4-0 della Spagna sull'Arabia Saudita nella fase a gironi, ripetendosi nel 3-0 sugli ottavi contro l'Austria. L'attaccante della Real Sociedad ha aperto le marcature per la Roja e ha firmato il terzo gol con due splendide conclusioni al primo tocco su assist di Marc Cucurella.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | Francia | Quattro gol

    Dopo il terzo gol nella vittoria per 3-0 sull'Iraq, il vincitore del Pallone d'Oro ha firmato una tripletta che ha portato la sua squadra a chiudere la fase a gironi con un netto 3-0 sulla Norvegia. La sua strepitosa tripletta nel primo tempo lo proietta ai vertici della classifica marcatori.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Harry Kane | Inghilterra | Sei gol

    Harry Kane ha aperto il torneo con una doppietta alla Croazia, poi ha superato Gary Lineker diventando il miglior marcatore inglese dei Mondiali con un colpo di testa contro Panama. Infine, ha siglato una doppietta decisiva negli ottavi contro la Repubblica Democratica del Congo, rimontando uno svantaggio e portando i Tre Leoni al successo.

    Negli ottavi contro il Messico, con il caos intorno, ha trasformato il rigore decisivo, regalando ai Tre Leoni il 3-2 allo Stadio Azteca.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norvegia | Sette gol

    Erling Haaland ha esordito ai Mondiali con una doppietta nella vittoria 4-1 della Norvegia sull’Iraq. L’attaccante del Manchester City ha aperto le marcature sul secondo palo e ha raddoppiato sfruttando un errore del portiere iracheno, regalando alla Norvegia i primi tre punti dopo 28 anni.

    Contro il Senegal la sfida è stata più dura, ma altre due reti del bomber, tra cui un destro al volo sotto la traversa, hanno regalato il 3-2. Negli ottavi contro la Costa d’Avorio Haaland ha risolto all’86’ con il gol vittoria.

    La sua striscia di gol internazionali è arrivata a 14 partite consecutive, permettendo alla Norvegia di eliminare il Brasile con un’altra doppietta decisiva e di conquistare i quarti di finale.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentina | Sette gol

    Lionel Messi conquista la vetta della classifica della Scarpa d’Oro grazie a una splendida tripletta all’esordio contro l’Algeria. La stella dell’Inter Miami guida i campioni in carica al 3-0 e, con il 16° gol, eguaglia il record di Miroslav Klose.

    Dopo un rigore sbagliato contro l’Austria, ha realizzato un bel tiro che gli ha permesso di superare Klose, portandosi a 18 reti nei minuti di recupero. Subentrato dalla panchina, ha segnato una punizione ingegnosa nella vittoria per 3-1 sulla Giordania e ha poi raggiunto quota sette nel torneo con un gol potente contro Capo Verde negli ottavi di finale.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | Francia | Sette gol

    Kylian Mbappé ha segnato il 13° e 14° gol in Coppa del Mondo, guidando la Francia a una vittoria per 3-1 sul Senegal nell’esordio del Gruppo I. Con un magnifico tiro dalla distanza nei minuti di recupero, la stella del Real Madrid ha superato Olivier Giroud diventando il miglior marcatore francese di sempre.

    Nella seconda gara del girone la Francia ha battuto 3-0 l’Iraq, con altre due reti di Mbappé che hanno garantito il passaggio agli ottavi. In quel turno l’attaccante ha segnato ancora una doppietta nel 3-0 contro la Svezia, raggiungendo quota sei gol in quattro match e superando Ronaldo come miglior marcatore nella fase a eliminazione diretta (10).

    Negli ottavi contro il Paraguay ha trasformato il rigore decisivo, portando a due gli assist totali.

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