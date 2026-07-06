Ci sono vari modi per entrare nella storia dei Mondiali. Il più chiaro è vincere con la propria nazionale, ma esiste anche un altro percorso, molto conteso, che premia il talento individuale in uno sport di squadra.
Mentre il trofeo della Coppa del Mondo è l’obiettivo di ogni squadra, la Scarpa d’Oro premia l’istinto di un attaccante, anche se la sua nazionale non vince il titolo.
È un titolo individuale che trasforma attaccanti comuni in leggende, inserendoli in un pantheon esclusivo accanto a campioni come Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker e Miroslav Klose.
Quest’anno, negli stadi del Nord America, una nuova generazione di attaccanti élite è pronta a scrivere il proprio capitolo di quella storia.
Il detentore 2022, Kylian Mbappé, vuole confermare il titolo e portare la Francia alla terza finale. Lionel Messi cerca il bis iridato, mentre Harry Kane, già vincitore, punta al raddoppio.
Qui su GOAL seguiamo da vicino le stelle che brillano in Canada, Messico e Stati Uniti, mentre la lotta per la Scarpa d’Oro entra nel vivo.