Capoverde, che storia! Pari e sedicesimi. La Spagna vince ed è prima, disastro Uruguay

Un epilogo incredibile.

Il gruppo H dei Mondiali 2026 regala un verdetto assolutamente storico e, per certi versi, imprevedibile: l'Uruguay perde con la Spagna, salutando la competizione. Chi esulta è Capo Verde: gli squali blu impongono il pari all'Arabia Saudita prendendosi il secondo posto e la qualificazione ai sedicesimi.

Nel match di Guadalajara l'Uruguay di Marcelo Bielsa completa un fracaso annunciato: alla Spagna basta il timbro di Baena per prendersi vittoria e primato, condannando la Celeste al terzo posto, a quota 2 punti, che porta all'eliminazione.

Fra Capo Verde e Arabia Saudita, invece, è 0-0: un punto, in un match con poche emozioni, che permette alla Nazionale dell'arcipelago di festeggiare un traguardo storico per Vozinha e compagni.

Il Gruppo G si chiude con Spagna prima a quota 7, seguita da Capo Verde a 3, poi Uruguay e Arabia Saudita a 2.