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Uruguay Capo VerdeGetty Images/GOAL
Matteo Occhiuto

Capoverde, che storia! Pari e sedicesimi. La Spagna vince ed è prima, disastro Uruguay

Coppa del Mondo
Uruguay vs Spagna
Cabo Verde vs Arabia Saudita
Cabo Verde
Uruguay
Spagna
Arabia Saudita

Disfatta Mondiale per Bielsa: a Guadalajara la Celeste perde con la Spagna ed è fuori. Per Capo Verde il pari con l'Arabia Saudita è sufficiente a portare a casa una qualificazione storica.

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Un epilogo incredibile.

Il gruppo H dei Mondiali 2026 regala un verdetto assolutamente storico e, per certi versi, imprevedibile: l'Uruguay perde con la Spagna, salutando la competizione. Chi esulta è Capo Verde: gli squali blu impongono il pari all'Arabia Saudita prendendosi il secondo posto e la qualificazione ai sedicesimi.

Nel match di Guadalajara l'Uruguay di Marcelo Bielsa completa un fracaso annunciato: alla Spagna basta il timbro di Baena per prendersi vittoria e primato, condannando la Celeste al terzo posto, a quota 2 punti, che porta all'eliminazione.

Fra Capo Verde e Arabia Saudita, invece, è 0-0: un punto, in un match con poche emozioni, che permette alla Nazionale dell'arcipelago di festeggiare un traguardo storico per Vozinha e compagni.

Il Gruppo G si chiude con Spagna prima a quota 7, seguita da Capo Verde a 3, poi Uruguay e Arabia Saudita a 2.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PAGELLE URUGUAY-SPAGNA 0-1

    Nel fracaso dell'Uruguay spicca la papera di Muslera (4): commette un errore troppo grande sul tiro non irresistibile di Baena (6,5).

    Lamine Yamal (6) si accende a sprazzi, molto bene il centrocampo spagnolo che dialoga sempre con la solita qualità.

    Nella Celeste deludono ulteriormente i big: Valverde (5) chiude il suo mondiale prima dell'ora di gioco, Nunez (4.5) non la vede mai. Canobbio (3) nel finale prende un rosso con sceneggiata allegata da censurare assolutamente.

    URUGUAY (4-1-2-3): Muslera 4 (45' Rochet 6); Varela 5.5, S. Cáceres 5, M. Olivera 5.5, Sanabria 6 (69' B. Rodríguez 5.5); Ugarte 6 (44' de la Cruz 5.5); Bentancur 5.5, Valverde 5 (56' F. Viñas); Canobbio 3, Nunez 4.5, M. Araújo 5. CT. Bielsa 4

    SPAGNA (4-1-2-3): Unai Simón 5.5; Llorente 7, Cubarsí 6.5, Laporte 6.5, Cucurella 6; Rodri 6.5; Merino 6 (60' Dani Olmo 5.5), Pedri 6 (60' Fabián Ruiz 6); Lamine Yamal 6 (75' Nico Williams sv), Oyarzabal 6 (75' Ferrán Torres 5.5), Baena 7 (66' Yéremi Pino 6.5). CT. De la Fuente 6.5.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PAGELLE CAPO VERDE-ARABIA SAUDITA 0-0

    Capo Verde fa la storia, ancora una volta è Vozinha (7) a prendersi la scena. Monteiro (5.5) avrebbe la palla per la vittoria nel corso del match ma spreca, nella nazionale araba spicca Alkhaibari (6) che ha il merito di essere davvero l'ultimo a mollare.

    CAPO VERDE (4-3-3): Vozinha 7, Pina W. 6.5 (49' st Moreira sv), Lopes R. 6, Diney 7, Paulo 6.5, Pina K. 7, Mendes 6 (37' st Rodrigues 6), Duarte D. 6.5, Monteiro 5.5 (27' st Duarte L. 6.5), Semedo W. 6.5 (16' st Varela 6), Livramento 6.5 (16' st Da Costa 6.5). CT. Bubista 8. 
    ARABIA SAUDITA (4-4-2): Alowais 6.5, Abdulhamid 6, Alamri 5.5, Altambakti sv (33' Lajami 6), Bu Washl 5 (37' st Alharbi), Albrikan 5, Aldawsari N. 5, Alkhaibari 6 (1' st Aljuwayr 6), Aldawsari S. 5.5 (21' st Alhamddan 6), Kanno 5.5, Mandash 6. CT. Georgios 5.

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