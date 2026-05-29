Programma TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Arabia Saudita: dirette streaming, canali, calendario, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Arabia Saudita

Per seguirle dall'estero, usa una VPN e collega il dispositivo a un server in Arabia Saudita o in Qatar. Le partite saranno trasmesse in chiaro su beIN SPORTS e TOD, mentre la copertura completa a pagamento è su beIN SPORTS MAX.

Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Arabia Saudita?

In Arabia Saudita, i diritti di trasmissione ufficiali dei Mondiali FIFA 2026 sono esclusivi di beIN SPORTS.

Ecco come seguirlo:

📺 Televisione in chiaro

beIN SPORTS NEWS, canale in chiaro, trasmetterà aggiornamenti via etere e satellite, notizie in tempo reale e dirette dai ritiri delle squadre. Eventi di punta come la finale e le cerimonie potrebbero essere visibili senza abbonamento.

📱 Streaming digitale e premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT: l’ecosistema premium trasmette tutte le 104 partite in diretta. Tutte le partite, incluso il Gruppo H dei Green Falcons contro Spagna, Uruguay e Capo Verde, si trovano su app beIN SPORTS CONNECT, su TOD e sui canali MAX.











