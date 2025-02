In questo articolo i pronostici di Valencia-Barcellona: lo scenario e le probabili formazioni del match di Coppa del Re

Giovedì 6 febbraio allo stadio Mestalla, Valencia e Barcellona si sfidano per giocarsi l’accesso alle semifinali di Coppa del Re.

Il momento delle due squadre

Il Valencia è rimasto scosso una decina di giorni fa quando la sua striscia di quattro risultati utili consecutivi è stata brutalmente interrotta al Camp Nou dal Barcellona, che ha inflitto ai “Los Ches” una pesantissima sconfitta per 7-1. Questa partita probabilmente ha lasciato con tanti pensieri il tecnico del Valencia Carlos Corberan. Ad ogni modo la squadra è tornata a vincere nello scorso weekend con un successo importante per 2-1 ai danni del Celta Vigo. Questa vittoria ha consentito al Valencia di accorciare le distanze sull’Alaves attualmente 18esimo in classifica.

Il Barcellona, dopo aver rallentato la sua corsa tra novembre e dicembre, è tornato a macinare risultati. I “blaugrana” hanno vinto 7 delle ultime 9 partite giocate in tutte le competizioni segnando 32 reti. In alcuni match la squadra ha raggiunto livelli altissimi, come nel caso del 5-2 in Supercoppa Spagnola contro i rivali del Real Madrid: un risultato che ha dato alla squadra di Flick una grande iniezione di fiducia.

Entrambe le squadre hanno avuto infortuni di giocatori importanti nel weekend. Nel Valencia Javi Guerra è stato sostituito dopo aver segnato il goal vittoria mentre il Barcellona ha perso Gavi che nel match vinto dai catalani contro l’Alaves ha lasciato il campo per un infortunio alla testa.

Valencia-Barcellona: probabili formazioni

Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Mosquera, Tárrega, Gayà, Enzo Barrenechea, Pepelu, López, Rioja, Almeida, Duro.

Barcellona: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsí, Balde, Casadó, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.

Raphinha è particolarmente ispirato

Considerando la differenza di valori e guardando alle posizioni in classifica della Liga (Valencia penultimo, Barcellona terzo) è difficile pensare che la squadra allenata da Hansi Flick non si qualifichi alla semifinale.

Per quanto riguarda i possibili marcatori tra i blaugrana gli scenari sono molteplici. Dani Olmo, pronto a ritornare dopo un infortunio, rappresenta un’opzione plausibile. Anche Yamal, protagonista di una grande stagione, potrebbe andare a segno. Ovviamente anche Lewandowski, che ha raccolto un bottino impressionante di 30 gol stagionali sino ad ora, può timbrare ancora il cartellini. Oltre a questi nomi merita particolare considerazione Raphinha.

Il fantasista brasiliano è un elemento imprescindibile per il tecnico Flick, che lo ha schierato in 33 partite. In questa stagione Raphinha ha contribuito tra marcature e assist a 36 gol della squadra catalana: in questi numeri sono compresi anche un gol ed un passaggio vincente realizzati proprio contro il Valencia. Il classe 1996 forma assieme a Lewandowski un tandem offensivo che le difese avversarie fanno fatica a contenere.

Tanti goal all’orizzonte?

L’inizio del 2025 per il Barcellona è stato sino ad ora molto positivo. Da quando è iniziato l’anno nuovo i catalani non hanno ancora perso, vincendo 7 delle 9 partite disputate in gare sempre ricche di reti segnate.

8 di queste partite sono finite con più di un goal, 6 con più di 3 goal e 4 con addirittura più di 5 goal segnati. I blaugrana vivono un grande momento di forma.

Inoltre il Valencia ha tenuto la porta violata solamente 6 volte in 27 partite giocate: questo fa pensare che una partita con tanti goal segnati sia uno scenario possibile.

Il Barcellona ha delle fragilità in difesa

Il Barcellona è una squadra dominante quando deve attaccare: lo stesso non si può dire in fase difensiva. I “blaugrana” restano comunque nettamente favoriti per la vittoria della partita ma il numero di reti subite dai catalani nelle ultime gare rende possibile pensare a unn match in cui a trovare la via del gol siano entrambe le squadre.

Nella striscia di 9 risultati utili consecutivi la squadra di Flick ha mantenuto la porta inviolata solamente in 3 occasioni e sino ad ora in tutta stagione i clean sheet sono stati solamente 9. Le partite in trasferta del Barcellona sono finite con entrambe le squadre a segno il 75% delle volte, a riprova di quanto la squadra sia vulnerabile in fase di non possesso.

Il Valencia, dal canto suo, ha segnato sempre nelle ultime 9 partite e durante questa stagione il 73% dei match disputati dai “Los Ches” si è chiuso con entrambe le squadre in goal. Per i padroni di casa l’attaccante Hugo Duro è il giocatore da tenere d’occhio.

