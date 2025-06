Capire la scommessa Under/Over 4.5 nel calcio

Le scommesse under/over 4.5 permettono di pronosticare il numero totale di gol segnati in una partita, senza dover pronosticare una squadra vincente.

Proseguendo la lettura è possibile scoprire come funziona questo tipo di scommessa e quali sono i suggerimenti degli esperti per piazzare giocate in modo consapevole.

Cos'è una scommessa under/over 4.5?

La scommessa under/over 4.5 si concentra sul numero totale di gol segnati in una partita di calcio. Ecco come funziona:

➕ Over 4.5: si scommette che il numero totale di gol segnati da entrambe le squadre sarà superiore a 4.5. Ciò significa che devono essere segnati almeno 5 gol durante la partita affinché la scommessa sia vincente.

➖ Under 4.5: Esattamente il contrario; si scommette che il numero totale di gol sarà inferiore a 4.5. Per vincere questa scommessa, la partita deve terminare con 4 gol o meno.

Come funziona la scommessa under/over 4.5?

Il concetto è molto semplice:

Calcolo dei gol: bisogna sommare il numero di gol segnati da entrambe le squadre.

Risultato della scommessa: occorre confrontare il numero totale di gol con la soglia di 4,5 per determinare se la propria scommessa è vincente o perdente.

Per una migliore comprensione, è possibile guardare l'esempio qui sotto.

Esempio di scommessa under/over 4,5

Immaginiamo una partita tra Barcellona e Real Madrid. Decidiamo di piazzare una scommessa Over 4,5. Ecco come potrebbe svolgersi:

Squadra Reti Segnate FC Barcelona 3 Real Madrid 2 Totale 5

In questo esempio, il numero totale di gol è 5, il che significa che la nostra scommessa Over 4.5 è vincente.

Vantaggi della scommessa under/over 4.5

Semplicità: non è necessario pronosticare il vincitore; conta solo il numero di gol.

Flessibilità: può essere applicata a molti sport, sebbene sia più popolare nel calcio.

Potenziale: le quote possono essere interessanti, soprattutto per le partite che coinvolgono squadre della parte alta della classifica.

In breve, le scommesse under/over 4.5 rappresentano una soluzione ideale per gli scommettitori che preferiscono concentrarsi sul totale dei gol piuttosto che sul risultato finale della partita. Per rendere il tutto ancora più efficace, gli appassionati di betting possono seguire alcuni nostri consigli e analizzare attentamente ogni partita.

I nostri consigli per piazzare una scommessa under/over 4.5

I giocatori che vorrebbero iniziare ad utilizzare l’under/over 4.5 nelle proprie giocate, possono seguire alcuni consigli pratici per scommettere in modo consapevole: