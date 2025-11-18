Un'analisi approfondita dei dati mostra se l'incredibile inizio del Sunderland può continuare

Abbiamo esaminato i dati storici per vedere se il Sunderland - e alcune delle altre squadre neo-promosse in tutta Europa - possono mantenere i loro inizi veloci.

Il Sunderland, il Sassuolo e l'Elche romperanno la tendenza?

Un'altra tendenza evidente in tutta Europa è che le squadre neo-promosse con difese solide tendono a cavarsela meglio. Il Sunderland ha subito solo 0,91 gol a partita finora in Premier League. Attualmente sono sulla buona strada per unirsi a un elenco di sole sette squadre neo-promosse a terminare con una differenza reti positiva.

Tuttavia, ci sono ancora 27 partite da giocare, e la storia suggerisce fortemente che la loro media di 1,73 punti per partita diminuirà. Questo sembra già essere correttamente valutato nei mercati delle scommesse. Gli viene data una probabilità implicita dell'80% di finire nella metà inferiore.

Mercati vincente competizione Lottomatica Goldbet William Hill Sunderland in Premier League 201.00 201.00 150.00 Cremonese retrocessa 21.00 21.00 25.00 Elche retrocessa 5.25 5.25 5.00

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

I Mackems dovrebbero certamente avere abbastanza punti in classifica e abbastanza qualità nella loro rosa per rimanere in alto. Questo potrebbe non essere il caso per alcuni degli altri club neo-promossi in Europa.

La Cremonese sta attualmente facendo bene all'11° posto in Serie A. Tuttavia, stanno sovraperformando enormemente il loro xGD (expected goal difference) di -7,0, il peggior record nella massima serie italiana. Una significativa regressione sembra quasi inevitabile, e possono essere sostenuti per scendere con una probabilità implicita del 23,1%.

Nella Liga, il declino dell'Elche dopo un inizio molto impressionante è già iniziato. Hanno passato cinque partite senza vincere, creando 1,0 xG o meno in ciascuna di quelle partite.

Man mano che le squadre iniziano a capire come contrastare il loro stile di gioco basato sul possesso, potrebbero continuare a scivolare in classifica. La squadra di Eder Sarabia sembra offrire valore come scommessa esterna per la retrocessione, con una probabilità implicita del 20%. La ricerca mostra che la qualità della rosa di solito si livella.

Un inizio storico per il Sunderland

È stato un inizio di stagione straordinario per il Sunderland e l'allenatore Régis Le Bris. È il primo anno dei Black Cats in Premier League dalla stagione 2016/17. Sono solo a cinque punti dal pareggiare il loro totale stagionale di quell'anno.

I Black Cats sono quasi a metà strada verso il traguardo magico dei 40 punti, spesso associato alla salvezza in Premier League. 26 sarebbero stati sufficienti per la salvezza la scorsa stagione, e 27 l'anno precedente. Dato il pessimo inizio di alcune squadre in questa stagione, la squadra di Le Bris è sulla strada giusta per la salvezza.

È eccezionale per il Sunderland, ma spicca anche rispetto ad altri club neo-promossi. Questo è il secondo miglior inizio per un club neo-promosso dal lancio della Premier League nel 1992-93.

Il loro ritorno di 19 punti in 11 partite è superato solo dall'Hull City nella stagione 2008/09. Il Sunderland ha una media di 1,73 punti per match (PPM) dopo 11 partite. L'Hull aveva una media di 1,82 PPM nel loro inizio record nel 2008/09.

Club Stagione PPM primi 11 PPM ultimi 27 Posizione finale Hull City 2008/09 1.82 0.56 17° Sunderland 2025/26 1.73 Da determinare Da determinare West Ham 2005/06 1.64 1.37 9° Ipswich 2000/01 1.64 1.78 5° West Ham 2012/13 1.64 1.04 10° Newcastle 2010/11 1.55 1.07 12° Newcastle 1993/94 1.45 1.97 3° Sheff Utd 1919/20 1.45 1.41 9° Ipswich 1992/93 1.45 1.16 16° Watford 2015/16 1.45 1.07 13°

La solidità difensiva del Sunderland li distingue dalla maggior parte delle altre squadre in questa lista. I Mackems hanno subito solo 10 gol, il secondo minor numero di qualsiasi squadra neo-promossa in Premier League dopo 11 partite. C'è stata una leggera sovraperformance rispetto ai loro expected goals against (xGA) di 13,35, ma è comunque tra le migliori del campionato.

Cosa dicono i dati delle scommesse sul Sunderland

Il Sunderland ha chiuso la pausa internazionale in grande stile con quella rimonta contro i leader del campionato, l'Arsenal. Il drammatico pareggio tardivo ha assicurato una vittoria a sorpresa per i Black Cats. Erano i grandi sfavoriti, e quel punto potrebbe rivelarsi inestimabile.

Tuttavia, il loro più grande sconvolgimento della stagione è arrivato il mese scorso quando hanno vinto 2-1 a Stamford Bridge. I bookmaker stimavano circa il 14% di possibilità che i Black Cats vincessero in trasferta contro il Chelsea. Il Sunderland ha ottenuto una famosa vittoria per 2-1.

I dati delle scommesse sono un buon modo per valutare la sovraperformance del Sunderland. Mostra quanto abbiano superato le aspettative e dove si collocano negli annali della Premier League.

Se avessi puntato sul Sunderland per vincere ogni partita che hanno giocato in Premier League questa stagione con un'unità singola in ciascuna, avresti avuto un ritorno di +10,92 unità. La vittoria a sorpresa contro il Chelsea ha rappresentato una grande parte di ciò. Questo è il terzo migliore per una squadra neo-promossa in Premier League dall'inizio del millennio.

Club Stagione Vincita P/L Pareggio P/L Perdita P/L Hull 2008/2009 30.42 -3.94 -5.54 Bolton 2001/2002 14.52 1.47 0.52 Sunderland 2025/2026 10.92 3.71 -7.08

*Dati basati su scommesse a puntata singola sul mercato 1X2. Migliori quote disponibili dalla stagione 2000/01.

Puntare sul Bolton con un'unità singola in ciascuna delle loro prime 11 partite nella stagione 2001-02 avrebbe fruttato +14,52 unità. Tuttavia, la squadra neo-promossa con le migliori prestazioni su questa metrica è l'Hull nel 2008-09. Scommettere su di loro con un'unità singola nelle loro prime 11 avrebbe fruttato un impressionante +30,42 unità. Vittorie sorprendenti contro Arsenal, Tottenham, Newcastle e West Ham ne sono la causa.

Rompere una tendenza recente

Questo forte inizio dei Black Cats contrasta nettamente con i recenti club neo-promossi. Abbiamo avuto due stagioni consecutive di Premier League in cui tutte e tre le squadre neo-promosse sono tornate subito giù nella loro stagione di debutto. Non era mai successo prima in Premier League.

I dati erano scoraggianti in questo periodo l'anno scorso e l'anno prima. Solo quattro squadre neo-promosse in Premier League hanno mai guadagnato solo quattro punti dopo 11 partite. Tre di queste squadre giocavano nella massima serie nelle ultime due stagioni. Il Southampton lo ha fatto la scorsa stagione. Sia lo Sheffield United che il Burnley hanno raggiunto l'impresa nella stagione precedente.

Delle 10 migliori partenze in una stagione di Premier League per una squadra neo-promossa, solo due sono avvenute nelle ultime 10 stagioni. La campagna 2019/20 dello Sheffield United è stata l'unica altra a far parte della lista.

Squadre neo-promosse nei cinque grandi campionati europei

Vale la pena indagare se questo sia un problema unico del calcio inglese o se si applica anche al resto d'Europa. Nell'interesse dell'accuratezza, abbiamo mantenuto costanti i parametri dei dati. Abbiamo esaminato solo le squadre neo-promosse in La Liga, Ligue 1, Serie A e la Bundesliga dal 1992. I dati sono stati adattati per tenere conto dell'introduzione dei tre punti per una vittoria.

Delle squadre promosse dalla Segunda Division a La Liga questa stagione, l'Elche ha il miglior record finora. Tuttavia, il loro inizio è appena entrato nella top 30 per un club neo-promosso in La Liga.

La situazione è ancora peggiore in Ligue 1. 38 squadre neo-promosse in Ligue 1 hanno fatto un inizio migliore nella loro prima stagione rispetto alla migliore performer del 2025/26, il Paris FC. Il loro punteggio di 1,16 PPG è di solito sufficiente per rimanere nella massima serie, ma non è certo un ritorno di punti impressionante.

Il Colonia è il nuovo arrivato in Bundesliga con le migliori prestazioni di questa stagione. Sono comodamente a metà classifica con 14 punti in 10 partite. Tuttavia, questo è sufficiente solo per un 20° posto nella classifica delle squadre neo-promosse in Bundesliga dal 1992.

In termini relativi, la seconda squadra neo-promossa con le migliori prestazioni nei cinque grandi campionati europei dietro il Sunderland è il Sassuolo. Sono comodamente nella metà superiore e hanno già ottenuto il massimo dei punti nelle partite contro Lazio e Atalanta. 16 punti in 11 partite è il 14° miglior inizio per una squadra neo-promossa in Serie A. Tuttavia, è il miglior inizio di stagione per una squadra proveniente dalla Serie B nell'ultimo decennio.

La storia suggerisce che questo non è sostenibile

Allora, cosa è successo a queste squadre neo-promosse in volo alto? L'Hull ha avuto il miglior record nel 2008-09 ed è stato il più redditizio. Tuttavia, le cose si sono presto svelate nonostante il loro forte inizio. I Tigers avevano 20 punti a questo punto della stagione quell'anno, con una media di 1,82 PPG. Nelle 27 partite successive, quella cifra è scesa a soli 0,56 PPG. I Tigers hanno concluso la stagione al 17° posto, evitando la retrocessione per un solo punto.

C'è ancora speranza per le squadre neo-promosse in Premier League che iniziano rapidamente. Delle nove squadre con i migliori inizi a questo punto, quattro hanno concluso nella metà superiore. Tuttavia, sette di quelle nove squadre hanno visto diminuire la loro media di punti per partita.

La tendenza delle squadre neo-promosse a lottare dopo forti partenze è ancora più evidente nei campionati europei dal 1992/93.

In quel periodo, tutte le 10 squadre più veloci nella Liga hanno visto la loro media di punti per partita diminuire dopo l'11ª giornata. Sette hanno comunque ottenuto piazzamenti nella metà superiore, ma il Levante è retrocesso nonostante avesse vinto sei delle prime 11 partite nel 2004/05.

Ognuna delle 10 migliori squadre neo-promosse sia in Serie A che in Bundesliga è regredita. Tuttavia, nessuna di queste squadre è stata retrocessa, e il Kaiserslautern ha vinto il titolo tedesco nel 1997/98. Rimangono l'unico club neo-promosso ad aver vinto la Bundesliga.

Nel frattempo, in Ligue 1, otto dei 10 migliori inizi da parte di club neo-promossi dal 1992/93 si sono conclusi con piazzamenti nella metà superiore. Nonostante ciò, tutte quelle squadre hanno visto diminuire la loro media di punti per partita dopo le prime 11 partite. I migliori piazzamenti sono stati del Monaco, che ha concluso al secondo posto al suo ritorno nella massima serie nel 2013/14.