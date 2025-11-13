Come scommettere sugli squilibri internazionali di questa settimana

La corsa per i posti di qualificazione in Europa si sta intensificando, con squadre come Spagna, Francia, Croazia e Belgio che sperano di assicurarsi un posto per i Mondiali.

Mercati internazionali bet365 Lottomatica Goldbet Isole Faroe +3 handicap vs Croazia 1.73 1.67 1.67 Belgio vincente & under 3.5 gol vs Kazakistan 2.30 2.00 2.00 Turchia vincente & over 3.5 gol vs Bulgaria 2.00 1.90 1.90

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Gli squilibri internazionali di questa settimana

L'Inghilterra è l'unica squadra europea ad essersi già qualificata per i Mondiali. Il Portogallo si qualificherà se vincerà contro l'Irlanda giovedì, ma la maggior parte dei gruppi si deciderà all'ultima giornata. La differenza reti è il criterio di spareggio quando due squadre finiscono a pari punti, quindi le nazioni più grandi hanno un incentivo a segnare molti gol contro squadre più deboli.

Abbiamo già visto prove di ciò, in particolare nel Gruppo I, dove la vittoria per 11-1 della Norvegia sulla Moldavia potrebbe rivelarsi decisiva. Gli scandinavi hanno un vantaggio di tre punti sull'Italia, che ha vinto tutte le partite dopo aver perso la gara d'apertura a Oslo. Anche se gli Azzurri vincono le loro ultime due partite, è probabile che perdano il primo posto a causa della differenza reti.

Tuttavia, molte delle nazioni più piccole d'Europa sono migliorate negli ultimi anni. La piccola Andorra ha limitato l'Inghilterra di Thomas Tuchel a vittorie di solo 1-0 e 2-0 nel Gruppo K. Il Kosovo è seriamente in corsa per la qualificazione nel Gruppo B, mentre le Isole Faroe hanno vinto quattro delle loro sette partite nel Gruppo L.

La Norvegia ospita l'Estonia, la Germania visita il Lussemburgo e il Belgio si reca in Kazakistan in alcuni degli squilibri più evidenti di questa settimana. Danimarca, Turchia, Galles, Croazia e Italia sono anche grandi favorite per vincere le loro prossime partite.

Quali squadre più deboli hanno maggiori probabilità di competere?

La prossima partita della Croazia è in casa contro le Isole Faroe, che hanno vissuto un sorprendente turno internazionale a ottobre. Hanno vinto facilmente 4-0 contro il Montenegro, prima di causare un grande sconvolgimento con una vittoria per 2-1 sulla Repubblica Ceca. Le squadre più deboli hanno vinto quattro delle ultime cinque partite complessive e sono state sconfitte solo 1-0 quando hanno ospitato la Croazia a settembre.

Il loro successo si basa su una struttura difensiva notevolmente migliorata, con solo 0,86 gol subiti per partita in questa campagna. I bookmaker si aspettano ancora una grande vittoria in casa, ma sembra esserci valore nel sostenere le Isole Faroe con un +3 Handicap contro la Croazia.

Il Belgio è anche il chiaro favorito per la sua partita in trasferta contro il Kazakistan. Devono vincere solo una delle loro ultime due partite per assicurarsi la qualificazione e devono ancora giocare contro il Liechtenstein. Non c'è alcun incentivo a cercare una grande vittoria in nessuna delle due partite, e sono ostacolati dagli infortuni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

Mentre hanno avuto difficoltà in trasferta, i kazaki tendono ad essere molto più competitivi in casa. Hanno subito solo due gol nelle loro tre qualificazioni casalinghe, quindi puntare su una vittoria di misura del Belgio sabato potrebbe essere la scelta giusta.

Potremmo vedere un punteggio più sbilanciato quando la Turchia ospita la Bulgaria. Sotto Vincenzo Montella, i turchi giocano un calcio offensivo, con tutte le loro qualificazioni che hanno prodotto almeno cinque gol finora. Arda Güler e Kenan Yildiz portano vera creatività alla loro squadra, e hanno vinto la partita di andata 6-1.

La Bulgaria è una forza in declino e ha subito una media di 4,0 gol per partita in questa campagna, perdendo ogni incontro. Sembra esserci valore nel sostenere la Turchia per vincere e vedere oltre 3,5 gol, con una probabilità implicita del 50%.