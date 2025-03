L'hangover da pausa internazionale è possibile. Quale valore possono trovare i scommettitori nelle partite di club dopo la sosta?

Con la pausa internazionale che volge al termine, l'attenzione torna tutta sulle squadre di club.

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Quali squadre potrebbero soffrire di un "hangover" da pausa internazionale?

In teoria, i club più grandi sono più propensi a soffrire di un "hangover" da pausa internazionale, poiché tendono ad avere più giocatori impegnati con le rispettive nazionali rispetto agli altri.

Sopratutto le squadre con tanti giocatori nord e sudamericani sono particolarmente vulnerabili, poiché i calciatori che partecipano alle competizioni CONMEBOL o CONCACAF devono percorrere grandi distanze per tornare a casa, il che può spesso portarli a saltare la prima partita di club al rientro.

Con le partite internazionali di questo mese in gran parte competitive, la situazione si complica ulteriormente. Le qualificazioni ai Mondiali si stanno svolgendo in tutti i continenti, mentre alcune nazioni europee sono impegnate nella Nations League.

La mancanza di amichevoli significa che la maggior parte delle nazionali ha schierato le formazioni migliori in entrambe le partite. Non è una buona notizia per gli allenatori dei club, in particolare di quelli maggiormente blasonati. Molti tecnici di club di alto livello hanno espresso apertamente la loro insoddisfazione per le pause internazionali.

Le ultime partite internazionali si svolgono tra martedì sera e mercoledì mattina. Ciò significa che alcuni giocatori potrebbero tornare in azione solo un giorno prima della partita del loro club. Questo influisce sulla preparazione delle partite con gli allenatori che di conseguenza potrebbero dover ruotare i giocatori delle loro squadre.

Il Liverpool ha dimostrato in questa stagione che il turnover diventa necessario. L'argentino Alexis Mac Allister ha iniziato solo una delle tre partite dopo le pause internazionali di questa stagione. Anche il colombiano Luis Diaz è stato lasciato fuori dalla formazione titolare in due delle tre partite successive alla fine della pausa internazionale.

Alcuni club della Premier League che sono fuori dalla FA Cup sono abbastanza fortunati da avere il primo weekend libero. Ciò consente un tempo di recupero extra prima di un turno infrasettimanale. Altre squadre, invece, non saranno così fortunate, e questo potrebbe aprire degli scenari a sorpresa.

Quali scenari si possono aprire dopo il rientro dalla sosta internazionale?

Vale la pena osservare come le squadre più grandi, che tendono a perdere più giocatori, potrebbero comportarsi. La Juventus, in particolare, potrebbe avere difficoltà, visto che un gran numero di giocatori bianconeri è stato impegnato negli impegni internazionali.

La Juve sta già attraversando un periodo difficile, avendo perso quattro delle ultime sei partite ed essendo per altro reduce da un cambio tecnico con l'arrivo di Tudor al posto di Thiago Motta: se a questo si aggiunge il fatto che ci sarà poco tempo per preparare la partita allora le chance del Genoa, prossimo avversario, diventano più alte di quanto si possa pensare. In totale, i bianconeri hanno avuto 11 giocatori convocati dalle rispettive nazionali.

Al contrario, il Genoa ha avuto solo tre giocatori che hanno lasciato la squadra. Questo ha permesso loro di avere più tempo sul campo di allenamento per prepararsi a questo scontro, e ciò potrebbe fare la differenza. Hanno avuto più tempo per lavorare sulla forma della squadra e sulla strategia, il che potrebbe rivelarsi cruciale per determinare il risultato.

Da notare, la Juve ha vinto solo una delle tre partite post-pausa internazionale in questa stagione finora. Non sono gli unici ad affrontare difficoltà. Altre squadre di Serie A come Napoli, AC Milan, Atalanta, Inter e Torino hanno perso oltre 10 giocatori per gli impegni internazionali.

Il rovescio della medaglia è che squadre come la Juventus sono ben attrezzate con grandi rose per affrontare anche le esigenze che derivano dalle pause internazionali. Dopo il break di novembre, non c'è stato un solo risultato sorprendente in cui un grande club è stato sconfitto da uno piccolo: solo il Manchester City è stato battuto 4-0 dal Tottenham in quella che allora era una sfida tra due squadre nelle prime sei posizioni della Premier, ma questo è stato tutto.

Altrove, la maggior parte dei club di alto livello ha vinto le proprie partite, inclusi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Inter e Atalanta. Questo suggerisce che le big con le loro rose più lunghe rispetto alle altre squadre, restino favorite anche al rientro in campo.

Alcuni di questi club inglesi godranno di pause un po' lunghe non essendo più in corsa nella FA Cup, competizione che si disputerà nel weekend con i quarti di finale. Queste squadre dovrebbero essere in grado di schierare squadre pienamente recuperate nel successivo turno infrasettimanale della Premier League.

Nel complesso, la maggior parte degli altri grandi club ha partite favorevoli al rientro dalla sosta. Certo, il compito potrebbe essere per queste squadre comunque complicato, ma lo storico di questa stagione suggerisce che i grandi club tendono a mantenere le aspettative indipendentemente da chi è disponibile.