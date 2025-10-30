L'esonero di Tudor segna un grande cambiamento nelle quote per il vincitore della Serie A

Se i proprietari della Juve faranno la scelta giusta per il prossimo allenatore, potrebbero avere l'opportunità di sostenere la loro rinascita e una possibile corsa allo Scudetto 25/26.

L'Inter è la squadra da evitare nel mercato del vincitore della Serie A?

È sorprendente che l'Inter sia ancora considerata la favorita assoluta per lo Scudetto 2025/26. I Nerazzurri hanno perso tre delle loro nove partite di Serie A, subendo 11 gol, più di qualsiasi altra squadra tra le prime nove. Sono nettamente avanti come migliori marcatori, con 22 gol in nove partite. Tuttavia, la loro natura offensiva li ha esposti nelle recenti partite. Sono scivolati a una sconfitta per 3-1 a Napoli, che ha dato il via alla stagione dei Partenopei in modo significativo.

La squadra di Antonio Conte è attualmente in testa alla classifica per differenza reti. Tuttavia, i mercati delle scommesse credono che abbiano solo il 28,5% di probabilità di diventare campioni.

La AS Roma, nel frattempo, ha impressionato silenziosamente. Il club romano è secondo solo per differenza reti, avendo vinto sette delle prime nove partite. La Roma ha subito solo quattro gol in nove partite, il che sottolinea la loro solidità. Le loro uniche sconfitte sono state per 1-0 contro Inter e Torino. Sono una proposta diversa sotto il nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini. Storicamente, le squadre con le difese più solide del campionato spesso vanno a vincere lo Scudetto. Costruire su una base solida è quindi una strategia sensata per Gasperini.

La modesta probabilità di titolo del 13,33% per la Roma riflette in gran parte le loro attuali opzioni offensive. Giocatori come Evan Ferguson devono ancora lasciare il segno, e anche Artem Dovbyk sta ancora trovando la sua forma.

Perché il mercato potrebbe sottovalutare la Juventus

I mercati delle scommesse sembrano aver escluso la Juventus. Questo non sorprende, data la loro serie di otto partite senza vittorie, che è costata il posto a Tudor. Tuttavia, la realtà è che la Vecchia Signora è a soli sei punti dai leader attuali, il Napoli, con 29 partite ancora da giocare.

All'Inter è data una probabilità del 40% di vincere lo Scudetto questa stagione. Eppure, sono solo quattro posizioni e tre punti sopra la Juventus. Anche il Milan, che è tre punti e tre posizioni sopra la Vecchia Signora, ha una probabilità del 22% di vincere lo Scudetto.

Con così tante partite ancora da giocare nella stagione, siamo sorpresi che alla Juve sia data solo una probabilità del 4,76% di vincere il titolo. Basta un'ispirata nomina manageriale per ridare vita a giocatori come Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz.

L'ex commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, è stato presumibilmente nominato. Si dice che Spalletti abbia superato Raffaele Palladino nel processo di selezione, assicurandosi un contratto iniziale di 12 mesi. Ha allenato diversi dei principali club italiani, tra cui Napoli, Inter e due periodi con la Roma. Ha uno stile di gioco e gestione molto specifico. La Juventus spera che i suoi metodi possano innescare una seria sfida per il titolo.

Il calendario delle partite sicuramente offre loro l'opportunità di fare una dichiarazione precoce. Affronteranno partite abbordabili contro Cremonese, i rivali cittadini Torino, Fiorentina e Cagliari prima di un cruciale viaggio a Napoli.