Come effettuare la registrazione su Gioco Digitale?

Gioco Digitale è un sito di scommesse sportive e casinò online con regolare licenza ADM 15028 per operare in Italia. I giocatori (solo maggiorenni) possono aprire un nuovo conto di gioco e ottenere un bonus di benvenuto a seconda della categoria preferita.

Attualmente, l'iscrizione non è possibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). È necessario utilizzare la procedura standard compilando il modulo anagrafico.

Ecco i passaggi per completare la registrazione su Gioco Digitale:

🖥️ Accesso al sito ufficiale Giocodigitale.it. 🖱️ Selezione del pulsante verde "Registrati". 📧 Inserimento di un indirizzo email valido e scelta di una password (minimo 8 caratteri, con maiuscole, minuscole e almeno un numero). 👤 Compilazione dei dati anagrafici (genere, nome, cognome, data e luogo di nascita). ✅ Verifica della correttezza del codice fiscale generato automaticamente. 📱 Inserimento di un numero di telefono cellulare per la ricezione di un codice OTP di conferma. 🛑 Impostazione del limite di ricarica settimanale. 📜 Presa visione del contratto di gioco e conferma della creazione dell'account.

Registrazione su Gioco Digitale: termini e condizioni

Per aprire un conto su Gioco Digitale è necessario rispettare le seguenti condizioni:

Essere maggiorenni (18+).

(18+). Avere la residenza in Italia .

. Fornire i dati di un documento d'identità valido.

Impostare i limiti di deposito settimanali (le riduzioni sono immediate, gli aumenti richiedono 7 giorni).

Procedere alla convalida del conto entro 30 giorni dalla registrazione.

Come convalidare il conto su Gioco Digitale

La convalida dell'account è un passaggio obbligatorio richiesto dalla normativa ADM. È essenziale per mantenere il conto attivo e per poter effettuare prelievi. 🆔

Gli utenti hanno 30 giorni dalla data di registrazione per inviare una copia fronte/retro del documento d'identità indicato durante l'iscrizione.

Se il documento non viene inviato entro 30 giorni, l'account viene sospeso.

Se dopo ulteriori 60 giorni il documento non è ancora stato fornito, il contratto può essere terminato.

È possibile inviare la copia del documento tramite:

Caricamento diretto sul sito.

Via fax al numero +39 (06) 45210089.

Cosa succede dopo la registrazione

Bonus benvenuto nuovi utenti

I nuovi utenti che effettuano la prima registrazione Gioco Digitale possono accedere a un bonus di benvenuto per lo sport pari al 100% del primo deposito fino 200€ e 5€ per il Bingo. Dopo aver creato un account, basterà effettuare un versamento qualificante e rispettare le condizioni dell’offerta per ottenere il bonus scommesse.

Gli utenti possono monitorare lo stato del bonus nella sezione "Le mie offerte" del proprio account.

Accesso all'account

Una volta completata la registrazione, per accedere al proprio profilo è sufficiente visitare il sito di Gioco Digitale e inserire le credenziali (email e password) scelte.

Primo deposito

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile eseguire il primo versamento. Per aderire all'offerta di benvenuto, il deposito minimo richiesto è di 30€. I metodi di pagamento qualificanti includono carte (Visa, Maestro, Mastercard, Postepay), e-wallet (Muchbetter), bonifici (Instant Bank, Bonifico) e altre opzioni come ePay, Ticket Premium e Paysafecard.

Metodi di pagamento

Gioco Digitale offre diverse opzioni per i depositi sul conto gioco. La tabella seguente riassume le principali soluzioni disponibili per i versamenti.

Metodi di pagamento Limite Min Tempistiche Costo della transazione Apple Pay 10.00 € Immediato Senza costo Carte di debito/credito, prepagate 10.00 € Immediato Senza costo ePay 10.00 € Immediato Senza costo Bonifico Bancario 10.00 € 2-4 giorni Senza costo Paypal 10.00 € Immediato Senza costo Skill (Skrill) 10.00 € Immediato Senza costo Trustly 10.00 € Immediato Senza costo

Perché registrarsi su Gioco Digitale?

Di seguito un'analisi oggettiva dei pro e contro relativi all'apertura di un conto su Gioco Digitale, basata sulle informazioni disponibili dai dati forniti.

Pro 👍 Contro 👎 Operatore legale (Licenza ADM 15028) Registrazione non disponibile tramite SPID Disponibilità di app per Android e iOS Assenza di scommesse E-Sports Presenza di Live Betting e Live Streaming Payout medio registrato del 92,94% Ampia offerta (28 sport, 800+ slot) Mercati scommesse su Politica e Intrattenimento

Gioco Digitale a confronto con altri bookmaker ADM

Gioco Digitale si posiziona come uno dei brand noti nel panorama italiano. L'offerta, che include 28 discipline sportive e oltre 800 slot, è comparabile a quella di altri operatori legali attivi nel paese. Tuttavia è importante confrontare l'offerta dell'operatore con altri siti di scommesse sportive online per avere una panoramica ampia e oggettiva.

Conoscere Gioco Digitale nel dettaglio

Gioco Digitale è un operatore noto nel settore del gioco online in Italia. Opera legalmente grazie alla licenza GAD n° 15028 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Questo garantisce che il portale sia sicuro, autorizzato e conforme alle normative italiane.

L'offerta di prodotti dell'operatore include:

Scommesse Sportive: Copertura di 28 sport (tra cui Calcio, Basket, Tennis, Boxe, Sci Alpino e Snooker). Sono disponibili scommesse Live.

Copertura di 28 sport (tra cui Calcio, Basket, Tennis, Boxe, Sci Alpino e Snooker). Sono disponibili scommesse Live. Casino e Slot : Oltre 800 giochi disponibili, inclusa una sezione Live Casino.

: Oltre 800 giochi disponibili, inclusa una sezione Live Casino. Altri giochi: L'operatore offre anche sezioni dedicate a Bingo e Poker.

L'operatore offre anche sezioni dedicate a Bingo e Poker. Mercati particolari : Include scommesse su Politica e Intrattenimento.

: Include scommesse su Politica e Intrattenimento. Payout: La percentuale di payout media registrata è del 92,94%.

Domande frequenti

Come si può digitalizzare un documento senza scanner?

È possibile utilizzare una fotocamera digitale, uno smartphone o una webcam per creare la copia digitale del documento da inviare per la convalida.

Quanto tempo serve per confermare l'identità dell'utente?

La verifica richiede circa 24 ore. Una volta completata, l'utente ha pieno accesso al conto. Se i documenti non arrivano entro 60 giorni totali dalla registrazione, il conto viene chiuso.

Si può prelevare il bonus scommesse di Gioco Digitale?

No, il bonus non è prelevabile immediatamente. È necessario prima soddisfare i requisiti di puntata (scommettere 40€ su quota minima 2.5) come specificato nei termini e condizioni dell'offerta.