Quote vincitore Coppa del Mondo: su chi puntare tra i favoriti per USA 2026

La finale dei Mondiali sarà nell’estate 2026, ma molti bookmaker accettano già scommesse sul vincitore.

Chi vincerà i Mondiali 2026? In questo articolo i pronostici sulla Coppa del Mondo del prossimo anno con un'analisi dei favoriti.

I nuovi allenatori stanno influenzando le quote delle scommesse?

Tra i cinque favoriti per sollevare il trofeo la prossima estate, due hanno nuovi allenatori. L'Inghilterra è ora guidata da Thomas Tuchel, mentre il Brasile sarà sotto la guida di Carlo Ancelotti. Entrambi sono pronti a condurre i rispettivi paesi verso una storica prima Coppa del Mondo.

Resta da vedere come si comporteranno queste due squadre, ma il loro primo compito è raggiungere effettivamente le finali. Entrambe le nazioni hanno buone probabilità di farcela, ma le loro campagne di qualificazione hanno ancora strada da fare. Sorprendentemente, il Brasile non ha mai mancato la qualificazione a una Coppa del Mondo.

Il Brasile spicca tra i favoriti del torneo, e il plurivincitore Ancelotti è pronto a guidarli. Pertanto, sono saldamente tra i candidati principali per vincere il torneo per la sesta volta, un record.

Nonostante le credenziali di Ancelotti, c'è un certo livello di incertezza sulle loro possibilità nel 2026. La nomina è stata sicuramente sorprendente, ma non ha allenato a livello internazionale dagli anni '90. Resta da vedere se riuscirà a trasmettere le sue idee nel tempo limitato che ha con la squadra.

Il Brasile è stato sconfitto 4-1 dall'Argentina durante la pausa internazionale di marzo, un chiaro riflesso delle loro attuali difficoltà. Essere battuti pesantemente da un rivale diretto mette in dubbio il loro valore come favoriti.

La rapidità con cui Ancelotti si ambienta potrebbe determinare quanto sia conveniente puntare su di loro. Non c'è dubbio che abbiano qualità in squadra, ma hanno bisogno di qualcuno che unisca il tutto. Allenare a livello internazionale è un'impresa molto diversa dal calcio di club, il che solleva alcuni dubbi sulla nomina di Ancelotti.

L'Argentina ha vinto la Coppa del Mondo 2022, mentre la Spagna ha recentemente vinto l'Europeo 2024. Entrambi gli allenatori sono saliti alla prima squadra attraverso i ranghi giovanili dei rispettivi paesi.

Questo dimostra che i grandi nomi non garantiscono il successo; l'esperienza sul palcoscenico internazionale può spesso essere la chiave. Non lasciatevi scoraggiare dal Brasile se non nominano un nome noto.

Ci sono scommesse interessanti sul vincitore della Coppa del Mondo?

Trovare quote alte ed interessanti per il vincitore della Coppa del Mondo è incredibilmente difficile. L'ultima nazione a vincere la Coppa del Mondo al di fuori di quelle che sarebbero classificate come potenze tradizionali del calcio è stata l'Uruguay nel 1950. Anche allora, l'Uruguay era una forza importante nel gioco, avendo vinto due delle prime quattro Coppe del Mondo.

Le nazioni europee hanno vinto quattro delle ultime cinque Coppe del Mondo, quindi potrebbe essere interessante nel puntare su queste squadre. Belgio, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Germania sono tutti outsider con quote accattivanti. Sono anche tra le principali nazioni del calcio europeo, quindi non possono essere escluse.

La Croazia ha raggiunto le ultime due semifinali della Coppa del Mondo. Hanno una quota elevata per arrivare fino in fondo nel 2026, ma potrebbe essere interessante scommettere sul team croato che raggiunge le fasi finali della competizione.

C'è spesso almeno una squadra sorpresa che avanza nella competizione. È stato il Marocco nel 2022, la Croazia nel 2018, il Costa Rica nel 2014 e il Ghana/Paraguay nel 2010. Ci sono alcuni candidati per quel titolo di "outsider" questa volta, incluso l'Ecuador.

Sono secondi nelle qualificazioni CONMEBOL per la Coppa del Mondo davanti al Brasile e hanno una quota a tre cifre per sollevare la Coppa del Mondo. Come la Croazia nei tornei precedenti, puntare su di loro per avanzare nelle fasi finali potrebbe essere la strada da seguire.

Potrebbe essere un'idea di scommessa interessante puntare sull'Inghilterra che arriva in fondo alla competizione. Hanno raggiunto almeno le semifinali nei loro ultimi quattro grandi tornei. L'esperienza di Tuchel nel vincere trofei potrebbe aiutarli a fare il passo decisivo. Hanno una squadra giovane piena di stelle, e il nuovo allenatore potrebbe essere il fattore decisivo.

Una squadra di cui essere cauti è l'Argentina. Dal 1962, nessuna nazione ha mantenuto la Coppa del Mondo, il che spiega perché non sono i favoriti. Dei sette vincitori della Coppa del Mondo prima dell'Argentina, solo la Francia è riuscita a raggiungere la finale dell'edizione successiva.