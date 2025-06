Stiamo per assistere al secondo turno di partite della Coppa del Mondo per club e, dopo 16 partite, ci sono nuovi favoriti per la Scarpa d'Oro.

Sono già stati segnati un totale di 44 gol al Mondiale per Club, ma non abbiamo visto Kylian Mbappé, Harry Kane o Erling Haaland nel tabellino dei marcatori.

Quote Capocannoniere Mondiale per Club Lottomatica NetBet Goldbet Jamal Musiala 5.00 5.00 5.00 Kylian Mbappé 6.00 6.00 6.00 Erling Haaland 7.00 7.00 7.00 Kolo Muani 10.00 10.00 10.00

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

La fase a gironi è stata ricca di gol

Entrando nel secondo turno di partite della Coppa del Mondo per club, abbiamo visto una media di 2,75 gol a partita, e questa tendenza al gol è probabile che continui. Ci sono stati alcuni scontri impari, alcune partite combattute e solo tre pareggi a reti inviolate. Sorprendentemente, nessuno dei grandi marcatori ha ancora trovato la rete.

Dopo una tripletta e alcune doppiette, il giocatore che ci si aspetta vinca la Scarpa d'Oro è cambiato. Mbappé e Kane potrebbero ancora costruire sui loro inizi impressionanti, ma gli altri continueranno la loro forma esplosiva? Osserviamo i quattro potenziali capocannonieri negli Stati Uniti d'America.

Jamal Musiala

Dopo essersi ripreso da un infortunio, Musiala è stato l'unico giocatore a segnare una tripletta nella competizione ed è stato una parte fondamentale del dominio del Bayern Monaco per 10-0 contro l'Auckland City. Non è principalmente un attaccante, quindi non è chiaro se continuerà a segnare. Tuttavia, è attualmente tra i favoriti per la Scarpa d'Oro.

È stato sorprendente vedere il Bayern segnare 10 gol senza Kane nel tabellino, ma è probabile che la situazione cambi. Sebbene il capitano dell'Inghilterra possa ancora superare il suo compagno di squadra negli Stati Uniti, sarà difficile. Musiala probabilmente continuerà a segnare in questo torneo.

Potrebbe valere la pena puntare su di lui, dato che ha segnato tre gol nella giornata di apertura. Tuttavia, potrebbe non mantenere il suo inizio miracoloso davanti alla porta.

Kylian Mbappé

Il Real Madrid ha un gruppo piuttosto difficile e un pareggio per 1-1 con l'Al-Hilal nella loro prima partita ha reso le cose complicate. Giocheranno contro il Pachuca del Messico la prossima volta, e ci saranno grandi aspettative per Mbappé di finire nel tabellino in quella partita. Se i Tuzos dovessero tornare, potrebbe avere difficoltà a tenere il passo con il dinamico francese. Questa partita potrebbe essere il punto di svolta per lui.

Mbappé è a sette gol dal raggiungere i 50 in stagione, ed è probabile che ci riesca negli Stati Uniti. Tuttavia, deve accelerare il passo rapidamente perché ciò accada. Se sarà dichiarato idoneo e non segnerà contro il Pachuca, potrebbe essere il momento di iniziare a escluderlo da questa corsa.

Mbappé vale sicuramente la pena di essere sostenuto, dato che i Los Blancos sono attesi a lottare per il titolo e quanto è pericoloso.

Erling Haaland

Come Mbappé, Haaland potrebbe fare la sua affermazione per la Scarpa d'Oro nella seconda giornata. Il City affronta l'Al-Ain ad Atlanta e sarà fiducioso di vincere in grande. La Juventus ha segnato cinque gol contro di loro nella partita d'apertura, quindi Pep Guardiola e la sua squadra hanno il potenziale per fare ancora di più.

Haaland è riuscito comunque a superare il traguardo dei 30 gol nonostante una stagione difficile. Sembra inevitabile che tornerà alla sua forma prolifica abituale. Potrebbe causare problemi monumentali contro Al Zaeem, e sarà ansioso di aiutare il City a mantenere il loro titolo. La prossima partita potrebbe fare o rompere le sue aspirazioni da capocannoniere.

Sebbene non abbia segnato contro il Wydad Casablanca, ci si aspetta che faccia un impatto significativo negli USA. Dipende in gran parte dai progressi del City.

Kolo Muani

Dopo aver segnato una doppietta a Washington, che lo ha portato a 12 gol in 34 partite in questa stagione, Muani ha avuto un inizio fantastico nella competizione. Non è stato così clinico come alcuni dei suoi colleghi, ma un inizio brillante lo pone in una buona posizione. La prossima partita della Juve contro il Wydad Casablanca sarà difficile per loro.

Un potenziale svantaggio per lui è che la squadra italiana affronta un percorso impegnativo nella Coppa del Mondo per club. Il Real Madrid potrebbe essere il loro avversario nei knockout, e potrebbe non essere in grado di aggiungere al suo bottino.

Muani è stato una parte fondamentale della vittoria della Juventus contro l'Al-Ain, ma probabilmente è stata la loro partita più facile della competizione. Pertanto, è probabilmente una possibilità esterna.