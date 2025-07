Pronostici West Ham United - Everton: tre consigli pre-stagionali da considerare

Ecco i nostri pronostici West Ham United - Everton in questo scontro della Premier League Summer Series giovedì 31 luglio.

Pronostici West Ham United - Everton: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per West Ham United - Everton

West Ham vincente a quote di 2.65 su Lottomatica

Secondo tempo come il più prolifico a quote di 2.85 su Goldbet

Oltre 3.5 gol a quote di 2.57 su Netbet

Quote West Ham - Everton

Pronostico West Ham - Everton Netbet Lottomatica Goldbet West Ham 1 2.65 2.65 2.65 Pareggio X 3.40 3.25 3.25 Everton 2 2.38 2.25 2.25

Il nostro esperto propende per una vittoria del West Ham dopo l'inizio disastroso dell'Everton nel torneo.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida alcodice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata aimigliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Sia West Ham United che Everton hanno perso la prima partita della competizione, ma in modi significativamente diversi. Tuttavia, questo non preoccuperà troppo nessuna delle due squadre. È solo un'altra partita per prepararsi a una stagione impegnativa di Premier League.

Gli Hammers sono stati sconfitti 2-1 dal Manchester United nel weekend, con Jarrod Bowen che ha segnato l'unico gol, mentre l'Everton è stato travolto dal Bournemouth con un 3-0, un risultato un po' preoccupante. Tuttavia, le cose dovrebbero essere più equilibrate al Soldier Field questa settimana. I Toffees non hanno avuto il miglior pre-stagione finora.

Probabili formazioni West Ham United - Everton

West Ham United: Areola, Wan-Bissako, Torino, Kilman, Scarlet, Bowen, Irving, Ward-Prowse, Diouf, Paqueta, Fullkrug

Everton: Travers, Patterson, O’Brien, Keane, Mykolenko, Garner, Gueye, McNeil, Alcaraz, Ndiaye, Beto

Hammers favoriti

È Graham Potter contro David Moyes mentre gli Hammers affrontano i Toffees, con quest'ultimo che si scontra contro il suo ex club. Il West Ham è leggermente favorito, ma nessuna delle due squadre è stata particolarmente attiva nel mercato dei trasferimenti, quindi la coesione del team non sarà disturbata.

L'Everton ha pareggiato con l'Accrington Stanley e perso contro il Blackburn prima di essere pesantemente battuto dal Bournemouth. Ora hanno solo tre partite rimaste prima dell'inizio del campionato. Nel frattempo, il West Ham ha ottenuto una vittoria contro la squadra svizzera Grasshopper prima di recarsi in America, dove ha dato del filo da torcere al Manchester United. Si potrebbe pensare che siano in uno stato mentale migliore entrando in questo incontro.

Una vittoria di misura contro il Port Vale di League One, a porte chiuse, è stata l'unica vittoria dell'Everton finora, e la perdita di Jarrad Branthwaite per infortunio è una preoccupazione. Seamus Coleman e James Tarkowski sono anche previsti assenti in Illinois, il che dà un vantaggio al West Ham.

Scommessa 1: West Ham vincente a quote di 2.65 su Lottomatica

Un secondo tempo esplosivo

L'Everton ha concesso tutti e tre i gol contro il Bournemouth nel secondo tempo, mentre due dei tre nella partita del West Ham sono stati segnati dopo l'intervallo. Dato il carattere di queste partite come amichevoli pre-stagionali e il numero di cambi effettuati, è comune che le partite si aprano man mano che progrediscono. Non sarebbe una sorpresa vederlo accadere a Chicago.

I Toffees hanno concesso quasi il doppio dei gol nei secondi tempi (16/28) la scorsa stagione, e il West Ham ha avuto tra i secondi tempi più prolifici (62) nella divisione. Combinato con i risultati recenti, questo indica azione dopo il fischio dell'intervallo. Nessuna delle due squadre è stata in grado di difendere particolarmente bene quest'estate.

Scommessa 2: Secondo tempo come il più prolifico a quote di 2.85 su Goldbet

Uno scontro divertente per i neutrali

Il West Ham aveva una delle difese più perforabili della Premier League la scorsa stagione e non ha fatto molto per rimediare a questo nel mercato dei trasferimenti. Kyle Walker-Peters è arrivato, così come Malick Diouf, ma sarà sufficiente? Questo almeno offre loro opzioni migliori sulle fasce.

L'Everton ha firmato Mark Travers come riserva di Jordan Pickford, e Thierno Barry è arrivato come nuova opzione d'attacco; tuttavia, la profondità della loro rosa rimane limitata. Come per entrambe queste squadre, c'è molto da sfruttare per i loro avversari. Potrebbe sicuramente essere una visione emozionante sul fronte dei gol, con tre segnati in ciascuna delle loro ultime partite.

Moyes ha fatto un buon lavoro nel rafforzare la difesa dell'Everton la scorsa stagione, ma le partite di questa natura tendono a essere più aperte. Senza Branthwaite, il West Ham sarà ansioso di sfruttare quella debolezza.

Scommessa 3: Oltre 3.5 gol a quote di 2.57 su Netbet